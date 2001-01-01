Экономика

Сбор налога на прибыль банковского сектора в 2018 году вырос на 38%ТАСС 11:12

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Поступления в бюджет РФ от налога на прибыль банковского сектора в 2018 году с учетом отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов в 2018 году вырос на 38%, до 347 млрд рублей, против 6% в 2017 году, когда они составили 251 млрд рублей, говорится в отчете Центробанка о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году.
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Сбор налога на прибыль банковского сектора в 2018 году вырос на 38%

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