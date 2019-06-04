СМИ объяснили задержки багажа в «Шереметьево» нехваткой грузчиковИнтерфакс 03:48

Задержки багажа пассажиров в "Шереметьево" начались из-за нехватки сотен грузчиков: багаж не успевают обработать. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в трех авиакомпаниях, которые сотрудничают с этим аэропортом, и "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника в аэропортовой отрасли.

Политика Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".

Происшествия Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Здоровье Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.

Происшествия Погибших в Ашинской катастрофе вспоминают по всей России Погибших в Ашинской катастрофе сегодня вспоминают по всей России.

Общество Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.

Происшествия Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина.

Экономика Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.

Экономика РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.

Гаджеты В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит М» Продажи новой модели легендарных советских фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении под названием «Зенит М» стартуют в России во вторник, 4 июня.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери Модель и актер находятся на грани расставания.

Гаджеты Apple не будет обновлять устаревшие iPhone Доступно обновление будет только для смартфонов компании, начиная от SE и 6s, и iPad (от Air 2 и Mini 4).

Армия и оружие ВКС РФ успешно испытали новую противоракету системы ПРО Комментируя ход испытаний, Владимир Сергиенко, заместитель командира соединения противоракетной обороны ВКС РФ, отметил: "Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

Общество У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».

Общество В Японии вывели новый сорт вишни с самыми крупными в мире плодами Японские селекционеры вывели новый сорт вишни с самыми крупными плодами в мире, достигающими в диаметре около 3 сантиметров, передает телеканал NHK.

Экономика Банки опасаются сбоев в системе платежей по номеру телефона Банки опасаются сбоев в системе платежей по номеру телефона Участники системы быстрых платежей (СБП, позволяет переводить деньга по номеру телефона) хотят получить от ЦБ особые условия кредитования на случай исчерпания установленного для расчетов лимита.

Общество В России разработали два варианта электронных паспортов Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что в стране разработали два варианта того, как может выглядеть электронный паспорт россиянина.

Политика Институт нацпамяти назвал законным снос памятника Жукову в Харькове Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что, несмотря на то что под действие закона о декоммунизации подпадают памятники советским деятелям, для бюста Жукову могло быть сделано исключение.

Хоккей Тарасенко забросил 11-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко отметился очередной заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Политика Лавров: Запад не сможет заставить Россию отказаться от Дня Победы Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы, - обратил внимание Лавров.

Футбол «Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредников "Спартак" потратил 688,7 миллиона рублей на услуги агентов и посредников по поиску и регистрации футболистов.

Происшествия В управление Дальневосточной железной дороги пришли с обыском Оперативные сотрудники проводят следственные действия в здании управления Дальневосточной железной дороги в Хабаровске.

Политика Помпео призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в ЕС Госсекретарь США Майкл Помпео на Глобальном саммите по предпринимательству в Гааге призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в Евросоюз.

Кино Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети Пользователь социальной сети Facebook Сергей Дода опубликовал на своей странице запись, в которой обратил внимание на киноляп в сериале "Чернобыль", запущенный американской телекомпанией HBO.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.