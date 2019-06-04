Транспорт
СМИ объяснили задержки багажа в «Шереметьево» нехваткой грузчиковИнтерфакс 03:48
Задержки багажа пассажиров в "Шереметьево" начались из-за нехватки сотен грузчиков: багаж не успевают обработать. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в трех авиакомпаниях, которые сотрудничают с этим аэропортом, и "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника в аэропортовой отрасли.
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Политика
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Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик
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Обновлено вчера в 13:20
Здоровье
Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
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Происшествия
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Экономика
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Продажи новой модели легендарных советских фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении под названием «Зенит М» стартуют в России во вторник, 4 июня.
Обновлено вчера в 23:17
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Доступно обновление будет только для смартфонов компании, начиная от SE и 6s, и iPad (от Air 2 и Mini 4).
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
ВКС РФ успешно испытали новую противоракету системы ПРО
Комментируя ход испытаний, Владимир Сергиенко, заместитель командира соединения противоракетной обороны ВКС РФ, отметил: "Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".
Обновлено вчера в 19:10
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У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Общество
В Японии вывели новый сорт вишни с самыми крупными в мире плодами
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Обновлено вчера в 18:39
Общество
В России разработали два варианта электронных паспортов
Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что в стране разработали два варианта того, как может выглядеть электронный паспорт россиянина.
Обновлено в 03:29
Политика
Институт нацпамяти назвал законным снос памятника Жукову в Харькове
Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что, несмотря на то что под действие закона о декоммунизации подпадают памятники советским деятелям, для бюста Жукову могло быть сделано исключение.
Обновлено в 02:33
Хоккей
Тарасенко забросил 11-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли
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Обновлено вчера в 23:08
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Лавров: Запад не сможет заставить Россию отказаться от Дня Победы
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Обновлено в 02:20
Футбол
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"Спартак" потратил 688,7 миллиона рублей на услуги агентов и посредников по поиску и регистрации футболистов.
Обновлено вчера в 11:42
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В управление Дальневосточной железной дороги пришли с обыском
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Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес
Алсу назвала россиян «гиенами»
Обновлено в 02:40
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ВСУ обстреляли мечеть в Донецке, заявили в ДНР
Обновлено в 03:13
Политика
Помпео призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в ЕС
Госсекретарь США Майкл Помпео на Глобальном саммите по предпринимательству в Гааге призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в Евросоюз.
Обновлено вчера в 22:30
Кино
Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети
Пользователь социальной сети Facebook Сергей Дода опубликовал на своей странице запись, в которой обратил внимание на киноляп в сериале "Чернобыль", запущенный американской телекомпанией HBO.
Обновлено вчера в 18:27
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
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Американцы вступились за Россию в деле о крушении авиалайнера MH17
Американские пользователи Сети усомнились в итогах расследования по делу о крушении Boeing MH17 в небе над Донбассом.
Обновлено 02 июня в 10:12