У абонентов Tele2 возникли проблемы со связьюREGNUM 06:10

Перебои с голосовой связью и мобильным интернетом возникли у оператора Tele2. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector и подтверждает сообщение пресс-службы компании. В компании отметили, что кратковременные сложности со связью могли наблюдаться у некоторых московских абонентов.

У абонентов Tele2 возникли проблемы со связью

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