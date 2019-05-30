Общество
У абонентов Tele2 возникли проблемы со связьюREGNUM 06:10
Перебои с голосовой связью и мобильным интернетом возникли у оператора Tele2. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector и подтверждает сообщение пресс-службы компании. В компании отметили, что кратковременные сложности со связью могли наблюдаться у некоторых московских абонентов.
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Экономика
Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опрос
Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир».
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
Украина захотела избавиться от прапорщиков ради НАТО
Как сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, документом предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий.
Обновлено в 05:52
Общество
Путин разрешил россиянам с ВИЧ усыновлять детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, который в ограниченном числе случаев разрешает россиянам с ВИЧ-инфекцией или гепатитом С усыновлять детей.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
Зеленский разрешил Саакашвили вернуться на Украину
Президент Владимир Зеленский восстановил украинское гражданство экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Обновлено 28 мая в 09:47
Политика
Путин внес в Госдуму проект о приостановке ДРСМД
Проект о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности внесен президентом РФ в Госдуму.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержан ряд бывших и действующих сотрудников МВД
«К уголовной ответственности привлекаются 13 должностных лиц МВД по Кабардино-Балкарской Республике, в том числе два начальника территориальных подразделений районного уровня, а также руководители и сотрудники подразделений Госавтоинспекции республиканского и районного уровня», — говорится в заявлении Волк.
Обновлено в 06:07
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Экономика
ВТБ решил продать долю в «Медиалогии»
ВТБ собирается продать долю в ООО "Медиалогия", разработчике системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, говорится в отчетности банка по МСФО за первый квартал.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Наташа Королева перепутала грудь своего мужа с грудью Волочковой
В рамках выпуска передачи ведущий Иван Ургант предложил Наталье сыграть в забавную игру – по фрагментам фотографий отгадать, где изображено декольте его мужа, известного танцора Сергея Глушко.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми
Обновлено в 02:29
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Марьяна Ро рассказала, как женатый Влад Соколовский предлагал ей секс
19-летняя видеоблогерша Марьяна Ро рассказала в шоу Анастасии Ивлеевой о пикантных предложениях певца Влада Соколовского.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес не спешит с планированием свадьбы
В интервью Entertainment Tonight в промежутке между своими репетициями Дженнифер Лопес призналась, что хотя она начала планировать свою будущую свадьбу со спортсменом Алексом Родригесом, но срочный брак не стоит первым в списке ее приоритетов.
Обновлено в 03:51
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Обновлено в 04:31
Общество
Далай-лама раскрыл секрет счастья
Обновлено вчера в 21:42
Авто
Автозавод Haval откроют под Тулой 5 июня
Открытие завода компании Haval в индустриальном парке «Узловая» Тульской области пройдет 5 июня.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Возбуждены дела из-за обмеления рек в Самарской области
Самарское региональное управление Росрыболовства возбудило административное дело в отношении сотрудников Жигулевской ГЭС по факту резкого сброса воды, которое привело к обмелению Волги и других рек в Самарской области и соседних регионах.
Обновлено в 02:52
Транспорт
Москва и Подмосковье приняли решение не выводить метро в область
Минтранс РФ, РЖД, правительства Москвы и Московской области приняли решение отказаться от продления метро в Мытищи, Красногорск и Балашиху, сконцентрировавшись на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД) для решения транспортных проблем городов-спутников, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 22:23
Шоу-бизнес
«Святая Юлия»: землю с могилы Началовой добавляют в чай и суп
Обычно рекомендуют прикладывать ее к больному месту, добавлять в чай или суп. Считается полезным и просто хранить ее дома у икон.
Обновлено в 05:38
Политика
Песков не стал комментировать заявления США о нарушении ДВЗЯИ Россией
США, в отличие от России, не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и, соответственно, не связаны обязательствами по его выполнению.
Обновлено в 05:53
Футбол
Курский «Авангард» получил лицензию РФС
Курский "Авангард" получил лицензию РФС на участие в сезоне-2019/20, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:50
Политика
В Кремле обеспокоены сообщениями о падении доходов россиян
В Кремле обращают внимание на исследования, свидетельствующие о падении доходов населения, этот процесс вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:52
Политика
Кремль резко отреагировал на баннер «Путин — вор» в Набережных Челнах
Баннер «Путин — вор», который вывесили в Набережных Челнах в декабре 2018 года, абсолютно оскорбителен.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Жены Краско оставили его без жилья, сообщили СМИ
Дачу 88-летнего актера Ивана Краско захватили родственники, сообщает издание "Собеседник" со ссылкой на соседа артиста.
Обновлено в 05:23
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Энергетика
Прибыль «Газпрома» выросла на 44%
По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 04:04
Политика
Песков: приглашение на торжества в Нормандии в Кремль не приходило
Кремль не получал приглашения на торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
«Кровавую» фотосессию устроили у военного мемориала в Новороссийске
Молодые люди утроили "кровавую" фотосъемку у мемориала "Малая земля" в Новороссийске, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 13:27