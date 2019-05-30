Общество
Сбой в работе оператора Tele2 устранилиИнтерфакс 06:06
30 мая с утра пользователи начали жаловаться на сбои в работе сотового оператора Tele2, следует из данных сайта Downdetector. Представитель компании подтвердил "Комммерсанту", что был сбой, но назвал его кратковременным.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 11:15, Ашберн
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:30
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Украинские разведчики провели учения вблизи Крыма
Украинские разведчики провели учения на Тендровской косе в Херсонской области рядом с полуостровом.
Обновлено в 05:31
Финансы
Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев
Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Политика
Посла Белоруссии в РФ наделили полномочиями вице-премьера
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наделил посла Белоруссии в России Владимира Семашко полномочиями вице-премьера, сообщает "БелТА".
Обновлено в 10:34
Общество
Россельхознадзор раскрыл еще одну схему ложного транзита из Белоруссии
Условия меняются из-за того, что ведомство раскрыло еще одну схему ложного транзита через РФ мясной продукции из Белоруссии в Казахстан и Киргизию, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Российского сотрудника миссии ООН отправили в больницу в Белграде
Раненного в Косово российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова отправили в одну из больниц Белграда.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео
В Сети появилось видео аварии с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 04:53
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.
Обновлено в 08:14
Космос
Геомагнитная буря приближается к Земле
Исследователи из центра NASA сообщают, что Земле приближается геомагнитная буря.
Обновлено в 08:17
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено в 10:08
Общество
В Генпрокуратуре предложили проверять детей на склонность к наркотикам
Несовершеннолетних нужно проверять на склонность к употреблению наркотиков, считают в Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 10:07
Кино
Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова сыграл в популярном турецком сериале «Воскресший Эртугрул».
Обновлено в 09:35
Политика
Госдума одобрила применение пластиковых наручников к авиадебоширам
Госдума приняла в первом чтении проект закона, разрешающий экипажам авиакомпаний применять жесткие средства сдерживания против дебоширов на борту.
Обновлено в 09:56
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Политика
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сменила имидж
Бразильская звезда постоянно работает над имиджем: сначала Антонелли осветлила кончики волос, затем несколько раз делала мелирование, а недавно ей захотелось кардинальных перемен.
Обновлено в 01:00
Энергетика
В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба»
Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсантъ» рассказал, что общий объём некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» за рубеж, составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.
Обновлено в 01:55
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.
Обновлено в 05:59
Культура
Роулинг порадует поклонников Гарри Поттера новыми рассказами
Британская писательница Джоан Роулинг, являющаяся автором серии книг о юном волшебнике Гарри Поттере, выпустит еще четыре рассказа по этой фантастической вселенной.
Обновлено в 09:51
Общество
Ливень с градом обрушился на Москву
По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:30 мск четверга в Москве ожидаются ливень, гроза и град.
Обновлено в 09:32
Политика
МИД Польши возмутили стенды о смоленской авиакатастрофе
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ
На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
Обновлено в 10:26
Общество
Роскомнадзор объяснил журналистам, как писать о самоубийствах
В памятке есть раздел «Способы совершения самоубийства», где говорится, что авторам нужно избегать «подробной детализации описания способа совершения суицида (подробное описание, позволяющее повторить эти действия)».
Обновлено в 10:31
Здоровье
Врачи рассказали об опасности утреннего кофе
Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Теннис
Касаткина проиграла Пуиг на «Ролан Гаррос»
Обновлено в 10:38