Общество
Сбой в работе оператора Tele2 устранилиИнтерфакс 06:06
30 мая с утра пользователи начали жаловаться на сбои в работе сотового оператора Tele2, следует из данных сайта Downdetector. Представитель компании подтвердил "Комммерсанту", что был сбой, но назвал его кратковременным.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 12:46, Ашберн
Политика
Миссия МВФ завершила работу в Киеве
Специалисты Международного валютного фонда завершили работу на Украине, сообщает официальное представительство миссии МВФ в Киеве.
Обновлено в 10:18
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
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Обновлено в 10:43
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Спорт
«Если не принимать, я умру»: фигуристка Слуцкая рассказала о борьбе с серьезной болезнью
Обновлено в 12:25
Технологии
«Яндекс» показал Путину устройство для анализа усталости водителей
Устройство представляет собой камеру размером со смартфон, которая устанавливается в автомобиле напротив водителя и анализирует уровень его внимания на дороге с помощью технологий компьютерного зрения.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Пострадавшего при задержании в Косове россиянина отправят в Белград
Российский сотрудник миссии ООН в непризнанном Косове Михаил Краснощёков, получивший травму при задержании косовской полицией, будет переведён на лечение в Белград.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
В столичном парке «Зарядье» произошла массовая драка
Инцидент произошел в столичном парке «Зарядье». По неизвестной причине группа молодых людей устроила потасовку.
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Происшествия
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Синоптики не ошиблись в прогнозе, и на юг Кузбасса резко обрушилось ненастье.
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Экономика
«Аэрофлот» потратит 4,6 млрд рублей на обслуживание самолетов SSJ100
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила тендер на техническое обслуживание лайнеров SSJ100, максимальная цена закупки — 4,6 млрд рублей.
Обновлено в 11:40
Общество
«Магнит» начал тестировать доставку продуктов на дом
Запуск доставки продуктов из «Магнита» на дом – один из проектов расширения портфеля сервисов для покупателей, сказано в сообщении ритейлера.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ
В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ
На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Сын Абрамовича изменился до неузнаваемости
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Ранее сообщалось, что финал Лиги Европы "Челси" — "Арсенал" посетил Абрамович.
Обновлено в 09:30
Общество
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за костры в лесу
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что по данным статистики причинами лесных пожаров в 80 процентах случаях становится человеческий фактор.
Обновлено в 10:24
Кино
Финал «Темного Феникса» пересняли из-за плагиата
Обновлено в 05:38
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) заявила, что не повышала цен на билеты в летние месяцы в вагоне-плацкарте.
Обновлено в 04:31
Политика
В Кремле обеспокоены данными статистики о снижении доходов россиян
Кремль трезво оценивает ситуацию с уровнем благосостояния россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
Посольство РФ: Лондон раскручивает кампанию по дезинформации о происходящем в Идлибе
Власти Великобритании раскручивают новую кампанию по дезинформации о происходящем в Сирии, вовлекая в нее и британские СМИ, которые публикуют фейковые истории о том, что РФ наносит авиаудары по больницам, школам и другим объектам гражданской инфраструктуры в провинции Идлиб.
Обновлено в 12:32
Общество
Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны
Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.
Обновлено в 11:21
Политика
Зеленский заявил, что Украина ведёт «две войны»
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведёт «две войны».
Обновлено в 12:28
Общество
На Жигулевской ГЭС объяснили причины маловодья на Волге
К 12 мая 2019 года для обеспечения установленного Росводресурсами графика пропуска воды уровень Куйбышевского водохранилища был снижен до отметки 49,86 метра, после чего начался процесс заполнения водохранилища.
Обновлено в 09:43
Кино
Популярнее «Игры престолов» стал сериал «Чернобыль»
«Чернобыль» получил от пользователей оценку 9,6 балла из 10. В тройке лидеров сериал «Планета Земля 2» и «Братья по оружию».
Обновлено в 05:35
Политика
Депутат заявила, что не любит Россию
Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Политика
МИД Польши возмутили стенды о смоленской авиакатастрофе
Обновлено в 09:47
Общество
Рособрнадзор призвал не отправлять на ЕГЭ школьников с недомоганием
В ведомстве призвали родителей внимательно следить за состоянием здоровья детей и не допускать их до экзаменов при плохом самочувствии.
Обновлено в 02:35
Происшествия
В Италии мужчина пытался ограбить кафе при помощи леденца на палочке
Сотрудники римской полиции арестовали 32-летнего мужчину, пытавшегося совершить ограбление кафе-мороженого при помощи леденца на палочке.
Обновлено в 10:59
Политика
Рада отказалась согласовать отставку премьера Гройсмана
Если бы Рада проголосовала за отставку Гройсмана, то до момента формирования коалиции после выборов в парламент правительство работало бы как исполняющее обязанности.
Обновлено в 06:28
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Обновлено в 11:00
Авто
Jaguar прекратит производство седана Jaguar XJ
Компания Jaguar прекращает выпуск флагманского седана XJ 5 июля этого года.
Обновлено в 12:39