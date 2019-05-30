Общество

Сбой в работе оператора Tele2 устранилиИнтерфакс 06:06

30 мая с утра пользователи начали жаловаться на сбои в работе сотового оператора Tele2, следует из данных сайта Downdetector. Представитель компании подтвердил "Комммерсанту", что был сбой, но назвал его кратковременным.
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Tele2 устранил сбои в работе голосовой связи и мобильного интернета

РИА Новости04:52

Абоненты Tele2 пожаловались на отсутствие связи

РБК04:46

Оператор Tele2 «обрушился» в Москве и других городах

Российская газета04:21

В работе Tele2 произошел сбой

Коммерсантъ04:30

В работе Теле2 произошел сбой

Ведомости04:13

Теле2 сообщил об устранении проблем в работе сети

ТАСС05:07

Пользователи Tele2 сообщили о сбое в работе сотового оператора

Говорит Москва04:47
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Общество

Собянин анонсировал создание масштабной системы распознавания лиц

«В этом году, буквально в скором времени, объявим конкурс на создание масштабной системы видеораспознавания вместе с Министерством внутренних дел, которая охватит более 200 тыс. видеокамер в Москве», — сообщил Собянин.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей

По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:02
Политика

Рада отказалась согласовать отставку премьера Гройсмана

Если бы Рада проголосовала за отставку Гройсмана, то до момента формирования коалиции после выборов в парламент правительство работало бы как исполняющее обязанности.
Обновлено в 06:28
Политика

Зеленский устроил перепалку с журналисткой канала Порошенко

На встрече с шахтёрами и близкими погибших при обвале в шахте во Львовской области президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с журналисткой телеканала «Прямой», являющегося рупором экс-президента страны Порошенко.
Обновлено в 09:01
Происшествия

В Екатеринбурге присяжные оправдали обвиняемого в убийстве бизнесмена

Обновлено вчера в 08:04
Происшествия

Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ

В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.
Обновлено в 08:09
Общество

Далай-лама раскрыл секрет счастья

Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама рассказал, с чем связано ощущение счастья.
Обновлено в 04:42
Политика

Путин провел совещание о развитии искусственного интеллекта

Владимир Путин провел на базе основанной Сбербанком школы программирования "Школа 21" совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта.
Обновлено в 09:36
Футбол

Конте потребовал от «Интера» продать Икарди

По данным La Gazzeta dello Sport, Конте отказывается работать с форвардом Мауро Икарди, потребовав от клуба продать нападающего.
Обновлено в 08:31
Общество

Фонд Святой Екатерины презентовал новый сквер у Театра драмы

Видеоролик показывает, что собираются построить и благоустроить вместе с кафедральным собором Застройщик храма святой Екатерины в Екатеринбурге, Фонд Святой Екатерины, презентовал видеоролик о благоустройстве общественного пространства на территории сквера и фонтана "Шар" на Октябрьской площади у Театра драмы, а также озеленение пространства набережной до Макаровского моста.
Обновлено в 09:33
Технологии

Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей

Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.
Обновлено в 04:11
Общество

Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ

Обновлено в 06:24
Общество

Рособрнадзор призвал родителей не пускать на ЕГЭ больных детей

В ведомстве выразили соболезнования в связи со смертью 11-классницы из Чебоксар, которая умерла во время ЕГЭ по математике, и призвали родителей быть осторожными.
Обновлено вчера в 21:50
Финансы

На доплаты к пенсиям предлагается выделить четыре миллиарда рублей

В российский бюджет на 2019 год может быть заложено дополнительно около четырех миллиардов рублей для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие

Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82

Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет".
Обновлено в 06:45
Политика

Госдума одобрила проект о спецсредствах сдерживания авиадебоширов

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о применении экипажем специальных средств сдерживания в отношении авиадебоширов.
Обновлено в 09:08
Футбол

Дзюба рассказал о царском предложении из Китая и желании играть в АПЛ

Обновлено в 09:02
Общество

Пик непогоды в Москве ожидается вечером 30 мая

Обновлено в 03:49
Общество

ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян

Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено вчера в 08:43
Финансы

Международные резервы России за неделю снизились на $1,9 млрд

Международные резервы РФ по состоянию на 24 мая 2019 года составили $492,2 млрд, что на $1,9 млрд ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:10
Политика

Кремль попросил социологов разъяснить падение рейтинга доверия Путину

В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа, которое показало падение рейтинга доверия россиян президенту Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:08
Космос

NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено в 01:56
Происшествия

20 лет назад погибли 53 человека в давке на минской станции «Немига»

20 лет назад в Минске, на станции метро "Немига", в вызванной дождем давке погибли 53 человека и пострадали еще более 150.
Обновлено в 09:08
Политика

Женщина впервые стала канцлером Австрии

Председатель конституционного суда Австрии Бригитте Бирляйн назначена временным канцлером республики для формирования переходного правительства до проведения досрочных выборов в национальный совет (нижнюю палату парламента).
Обновлено в 09:23
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Политика

Путин подписал закон о допуске родственников в реанимацию

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому медицинские организации должны пропускать родственников пациента в реанимационные отделения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 17:58
Общество

Росрыболовство начало расследование из-за обмеления Волги

Как сообщает Средневолжское территориальное управление Росрыболовства, в последнее время жители Самарской, Ульяновской областей и республики Татарстана обеспокоены «катастрофическим маловодьем в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах».
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

Украинские разведчики провели учения вблизи Крыма

Украинские разведчики провели учения на Тендровской косе в Херсонской области рядом с полуостровом.
Обновлено в 05:31
Культура

Александр Друзь извинился за конфликт с Бером

На заседании правления международной ассоциации было принято решение, что конфликт между Друзем и Ильей Бером "не имеет отношение к деятельности ассоциации".
Обновлено в 08:53
Происшествия

Российский сотрудник миссии ООН покинул Косово

В результате несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, включая российского гражданина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 09:30
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