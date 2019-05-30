Общество
Сбой в работе оператора Tele2 устранилиИнтерфакс 06:06
30 мая с утра пользователи начали жаловаться на сбои в работе сотового оператора Tele2, следует из данных сайта Downdetector. Представитель компании подтвердил "Комммерсанту", что был сбой, но назвал его кратковременным.
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В результате обвала грунта на Пятницкой улице никто не пострадал
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Российская призерка Олимпиады рассказала о жизни на таблетках
Призерка Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о борьбе с тяжелым заболеванием.
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