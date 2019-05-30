Общество

Сбой в работе оператора Tele2 устранилиИнтерфакс 06:06

30 мая с утра пользователи начали жаловаться на сбои в работе сотового оператора Tele2, следует из данных сайта Downdetector. Представитель компании подтвердил "Комммерсанту", что был сбой, но назвал его кратковременным.
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В работе Теле2 произошел сбой

Ведомости04:13

Абоненты Tele2 пожаловались на отсутствие связи

РБК04:46

В работе Tele2 произошел сбой

Коммерсантъ04:30

Оператор Tele2 «обрушился» в Москве и других городах

Российская газета04:21

Tele2 устранил сбои в работе голосовой связи и мобильного интернета

РИА Новости04:52

Теле2 сообщил об устранении проблем в работе сети

ТАСС05:07

Пользователи Tele2 сообщили о сбое в работе сотового оператора

Говорит Москва04:47
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