Технологии

Сбой в работе мобильного банка ВТБ устранен
Банки.ру
13:10

Сбой в работе мобильного банка ВТБ «ВТБ-Онлайн», зафиксированный днем 10 декабря, устранен.
Банки.ру13:10

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В работе мобильного банка ВТБ произошел сбой

РБК08:36

Доступ в мобильное приложение ВТБ ограничен

Ведомости08:42

В мобильном банке ВТБ произошел сбой

ТАСС09:45

В мобильном приложении «ВТБ-Онлайн» произошёл сбой

News.ru09:59

В банке ВТБ произошёл сбой

Life.ru10:28

ВТБ подтвердил «временные ограничения» в работе онлайн-банка

DP.RU08:48

Сбой в работе мобильного банка ВТБ устранен

Банки.ру13:10
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