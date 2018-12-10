Технологии
Сбой в работе мобильного банка ВТБ «ВТБ-Онлайн», зафиксированный днем 10 декабря, устранен.
Банки.ру13:10
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 20:48, Ашберн
Гаджеты
Суд запретил Apple продавать iPhone в Китае
Китайский суд принял решение о приостановке продаж в КНР семи моделей смартфонов iPhone компании Apple.
Обновлено в 20:32
Интернет
В Google рассказали об утечке данных 52 млн пользователей
Сотрудники Google заявили о программной недоработке, которая привела к утечке данным около 52 млн пользователей ее соцсети Google+.
Обновлено в 19:27
Гаджеты
Представлен смартфон Honor View 20
Компания-производитель из Поднебесной Huawei показала общественности свое новое мобильное устройство Honor View 20.
Обновлено в 18:34
Интернет
В Instagram появилась функция голосовых сообщений
Обновлено в 20:43
Интернет
«ВКонтакте» тестируют мессенджер VK Me
Популярная в России социальная сеть «ВКонтакте» запустила собственный мобильный мессенджер в тестовом режиме.
Обновлено в 20:21
Технологии
Искусственный интеллект EVE Online вышел из-под контроля
Обновлено в 20:40
Гаджеты
AnTuTu опубликовал список самых популярных iOS-устройств
Бенчмарк AnTuTu опубликовал список самых популярных iOS-устройств.
Обновлено в 15:53
Игры
Культовому шутеру DOOM исполнилось 25 лет
10 декабря 1993 года американская компания id Software выпустила компьютерную игру, которая навсегда изменила мир шутеров от первого лица, — игру DOOM.
Обновлено в 19:55
Гаджеты
В Сети появились данные о смартфоне Xiaomi Mi Note 4
Объем оперативной памяти составит с шесть/восемь гигабайтов на выбор, а собственной физической - 64/128 гигабайтов.
Обновлено в 15:57
Гаджеты
Apple может создать умную беспроводную зарядку
Обновлено в 20:40
Гаджеты
Samsung заподозрили в подделке бренда Supreme на презентации смартфона
На презентации Galaxy A8S Samsung анонсировала партнёрство с брендом одежды Supreme. Изданиям кампания показалась странной.
Обновлено в 16:15
Игры
Джон Ромеро представил прямой бесплатный сиквел оригинальной Doom
Игра выйдет в середине февраля 2019 года. Желающим пройти новую игру придётся найти оригинальную зарегистрированную версию Doom 1993 года.
Обновлено в 12:42
Технологии
«Яндекс» запустил в Израиле Yango
Компания «Яндекс» запустила в Израиле международный бренд такси Yango. Об этом в понедельник сообщили в «Яндексе».
Обновлено в 09:41
Гаджеты
Новая «умная» куртка от Google и Levi’s полностью заменяет смартфон
Новая умная одежда имеет вмонтированное специальное устройство, что-то вроде мини-компьютера под названием Computer Trucker.
Обновлено в 12:27
Технологии
Российским чиновникам запретили пользоваться шрифтами Times New Roman и Arial
Чиновникам России запретили пользоваться шрифтами Times New Roman, Arial, Courier New и другими.
Обновлено в 16:29