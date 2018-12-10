Гаджеты Гаджеты Суд запретил Apple продавать iPhone в Китае Китайский суд принял решение о приостановке продаж в КНР семи моделей смартфонов iPhone компании Apple.

Интернет Интернет В Google рассказали об утечке данных 52 млн пользователей Сотрудники Google заявили о программной недоработке, которая привела к утечке данным около 52 млн пользователей ее соцсети Google+.

Гаджеты Гаджеты Представлен смартфон Honor View 20 Компания-производитель из Поднебесной Huawei показала общественности свое новое мобильное устройство Honor View 20.

Интернет Интернет В Instagram появилась функция голосовых сообщений

Интернет Интернет «ВКонтакте» тестируют мессенджер VK Me Популярная в России социальная сеть «ВКонтакте» запустила собственный мобильный мессенджер в тестовом режиме.

Технологии Технологии Искусственный интеллект EVE Online вышел из-под контроля

Гаджеты Гаджеты AnTuTu опубликовал список самых популярных iOS-устройств Бенчмарк AnTuTu опубликовал список самых популярных iOS-устройств.

Игры Игры Культовому шутеру DOOM исполнилось 25 лет 10 декабря 1993 года американская компания id Software выпустила компьютерную игру, которая навсегда изменила мир шутеров от первого лица, — игру DOOM.

Гаджеты Гаджеты В Сети появились данные о смартфоне Xiaomi Mi Note 4 Объем оперативной памяти составит с шесть/восемь гигабайтов на выбор, а собственной физической - 64/128 гигабайтов.

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Гаджеты Гаджеты Samsung заподозрили в подделке бренда Supreme на презентации смартфона На презентации Galaxy A8S Samsung анонсировала партнёрство с брендом одежды Supreme. Изданиям кампания показалась странной.

Игры Игры Джон Ромеро представил прямой бесплатный сиквел оригинальной Doom Игра выйдет в середине февраля 2019 года. Желающим пройти новую игру придётся найти оригинальную зарегистрированную версию Doom 1993 года.

Технологии Технологии «Яндекс» запустил в Израиле Yango Компания «Яндекс» запустила в Израиле международный бренд такси Yango. Об этом в понедельник сообщили в «Яндексе».

Гаджеты Гаджеты Новая «умная» куртка от Google и Levi’s полностью заменяет смартфон Новая умная одежда имеет вмонтированное специальное устройство, что-то вроде мини-компьютера под названием Computer Trucker.