Гаджеты Гаджеты Суд запретил Apple продавать в Китае некоторые модели iPhone Суд в Китае обязал компанию Apple прекратить продажу в стране некоторых моделей iPhone.

Гаджеты Гаджеты Honor выпустил первый смартфон с фронтальной камерой в экране

Интернет Интернет «Вконтакте» начали тестировать собственный мобильный мессенджер Тестирование нового собственного мессенджера начали в "Вконтакте". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Гаджеты Гаджеты AnTuTu опубликовал список самых популярных iOS-устройств Бенчмарк AnTuTu опубликовал список самых популярных iOS-устройств.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi Mi Note 4 получит новый дизайн, модуль NFC и стоимость $360 Согласно информации, Xiaomi Mi Note 4 получит модифицированный дизайн, а рамки, обрамляющие дисплей, станут тоньше.

Технологии Технологии Online-сервис для выгула собак создали в Тюменском госуниверситете

Игры Игры Bethesda поздравила DOOM с 25-летием Bethesda и id Software не могли пройти мимо настолько значимого события и не только поздравили франшизу с важной датой, но и выпустили новый постер DOOM Eternal вместе с праздничным роликом, посвящённым пути серии за эти 25 лет.

Интернет Интернет Хакеры массово рассылают вредоносные программы через Facebook и Google Все чаще мошенники используют интернет-порталы со сгенерированным пользователями контентом для того, чтобы распространять вредоносное программное обеспечение, которое чаще всего выдается за пиратские игры или программы.

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Технологии Технологии «Яндекс.Такси» появилось в Израиле под брендом Yango Yango и «Яндекс.Такси» полностью совместимы: если у пользователя установлено любое из приложений агрегатора, он сможет пользоваться сервисом под любым брендом.

Гаджеты Гаджеты Google и Levi’s обновили «умную» куртку, заменяющую смартфон Технологическая компания Google и мировой производитель Levi’s добавили новую функцию в «умную» куртку, которая была создана в прошлом году.

Гаджеты Гаджеты Samsung готовит линейку смартфонов с новой системой именования Возможно, линейка Galaxy Rize появится вместо Galaxy R, хотя в любом случае остаётся вопрос касательно совершенно иного принципа именования и использования целого слова вместо одной буквы.

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