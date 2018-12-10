Технологии

Сбой в работе мобильного банка ВТБ устранен
Банки.ру
13:10

Сбой в работе мобильного банка ВТБ «ВТБ-Онлайн», зафиксированный днем 10 декабря, устранен.
Банки.ру13:10

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Массовый сбой зафиксировали в работе Facebook

Профиль07 декабря в 00:56

В работе мобильного банка ВТБ произошел сбой

РБК08:36

Доступ в мобильное приложение ВТБ ограничен

Ведомости08:42

В мобильном банке ВТБ произошел сбой

ТАСС09:45

В мобильном приложении «ВТБ-Онлайн» произошёл сбой

News.ru09:59

В банке ВТБ произошёл сбой

Life.ru10:28

ВТБ подтвердил «временные ограничения» в работе онлайн-банка

DP.RU08:48
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Обновлено в 12:27
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Возможно, линейка Galaxy Rize появится вместо Galaxy R, хотя в любом случае остаётся вопрос касательно совершенно иного принципа именования и использования целого слова вместо одной буквы.
Обновлено в 08:11
Гаджеты

Стодолларовый Oukitel U25 Pro получил 4 ГБ ОЗУ и двойную камеру

Обновлено в 12:30
Технологии

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Запрет на шрифты Служащим российских госучреждений придется отказаться от использования распространенных шрифтов типа Times New Roman, Arial, Courier New и т. д. Компания Monotype Imaging, которой принадлежат права на данные шрифты, отказалась предоставить лицензии на их использование в российском ПО.
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