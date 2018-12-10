Технологии
Сбой в работе мобильного банка ВТБ устранен
Сбой в работе мобильного банка ВТБ устраненБанки.ру13:10
Сбой в работе мобильного банка ВТБ «ВТБ-Онлайн», зафиксированный днем 10 декабря, устранен.
Банки.ру13:10
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 14:33, Ашберн
Гаджеты
Суд запретил Apple продавать в Китае некоторые модели iPhone
Суд в Китае обязал компанию Apple прекратить продажу в стране некоторых моделей iPhone.
Обновлено в 14:29
Гаджеты
Honor выпустил первый смартфон с фронтальной камерой в экране
Обновлено в 14:17
Интернет
«Вконтакте» начали тестировать собственный мобильный мессенджер
Тестирование нового собственного мессенджера начали в "Вконтакте". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 13:11
Гаджеты
AnTuTu опубликовал список самых популярных iOS-устройств
Бенчмарк AnTuTu опубликовал список самых популярных iOS-устройств.
Обновлено в 14:01
Гаджеты
Xiaomi Mi Note 4 получит новый дизайн, модуль NFC и стоимость $360
Согласно информации, Xiaomi Mi Note 4 получит модифицированный дизайн, а рамки, обрамляющие дисплей, станут тоньше.
Обновлено в 13:30
Технологии
Online-сервис для выгула собак создали в Тюменском госуниверситете
Обновлено в 12:00
Игры
Bethesda поздравила DOOM с 25-летием
Bethesda и id Software не могли пройти мимо настолько значимого события и не только поздравили франшизу с важной датой, но и выпустили новый постер DOOM Eternal вместе с праздничным роликом, посвящённым пути серии за эти 25 лет.
Обновлено в 13:42
Интернет
Хакеры массово рассылают вредоносные программы через Facebook и Google
Все чаще мошенники используют интернет-порталы со сгенерированным пользователями контентом для того, чтобы распространять вредоносное программное обеспечение, которое чаще всего выдается за пиратские игры или программы.
Обновлено в 12:55
Игры
Ведьмак Геральт появится в Monster Hunter: World
Обновлено в 14:21
Игры
Farming Simulator 19 разошелся миллионным тиражом за 10 дней
Обновлено в 11:17
Технологии
«Яндекс.Такси» появилось в Израиле под брендом Yango
Yango и «Яндекс.Такси» полностью совместимы: если у пользователя установлено любое из приложений агрегатора, он сможет пользоваться сервисом под любым брендом.
Обновлено в 09:41
Гаджеты
Google и Levi’s обновили «умную» куртку, заменяющую смартфон
Технологическая компания Google и мировой производитель Levi’s добавили новую функцию в «умную» куртку, которая была создана в прошлом году.
Обновлено в 12:27
Гаджеты
Samsung готовит линейку смартфонов с новой системой именования
Возможно, линейка Galaxy Rize появится вместо Galaxy R, хотя в любом случае остаётся вопрос касательно совершенно иного принципа именования и использования целого слова вместо одной буквы.
Обновлено в 08:11
Гаджеты
Стодолларовый Oukitel U25 Pro получил 4 ГБ ОЗУ и двойную камеру
Обновлено в 12:30
Технологии
Российским чиновникам запретили использовать шрифты Times New Roman, Arial и Courier New
Запрет на шрифты Служащим российских госучреждений придется отказаться от использования распространенных шрифтов типа Times New Roman, Arial, Courier New и т. д. Компания Monotype Imaging, которой принадлежат права на данные шрифты, отказалась предоставить лицензии на их использование в российском ПО.
Обновлено в 13:06