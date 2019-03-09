Политика
Сбой в энергоснабжении Венесуэлы назвали самым жестоким актом агрессииКрасная весна 00:40
Вице-президент страны по вопросам культуры, связи и информации «решительно осудил» саботаж на крупнейшей ГЭС в стране. Он подчеркнул, что целью «самого жестокого акта агрессии» было оставить более 30 млн граждан республики без энергоснабжения на несколько дней.
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Руководство Венесуэлы назвало актом агрессии массовое отключение электричества в стране
ИА Новороссиявчера в 23:31
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Армия и оружие
В ДНР заявили о расстреле украинскими солдатами своего командира
Украинские военные расстреляли своего командира за замечание по поводу распития алкоголя.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Местонахождение сокровищ Третьего рейха раскрыли в Германии
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
В Москве произошла массовая драка с применением оружия
Массовая драка произошла в ночь на субботу на Белореченской улице в Москве, в результате пострадали несколько человек.
Обновлено в 01:36
Происшествия
«Ъ» узнал причину задержания экс-замглавы Росгеологии
Бывший первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг был задержан по делу о незаконном выделении земельного участка в Подмосковье.
Обновлено вчера в 14:18
Общество
Минтруд назвал самые подходящие для быстрого трудоустройства профессии
В Министерстве труда и социальной защиты России рассказали RT, представители каких профессий могут быстро найти работу при посредничестве службы занятости.
Обновлено в 01:24
Политика
Венесуэла подаст жалобу в ООН из-за атаки на энергосистему
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что подаст жалобу на США Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет из-за атаки хакеров на венесуэльскую энергосистему.
Обновлено в 01:18
Происшествия
В Красноярском крае самолет выкатился за пределы взлетной полосы
Самолет, на борту которого находились 20 пассажиров и 3 члена экипажа, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Туруханска на севере Красноярского края, пострадавших нет, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирского СУСК на транспорте Наталья Яковлева.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве
Два человека погибли в результате аварии на Ленинградском шоссе на севере Москвы, движение транспорта в сторону области затруднено.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие
Россия создаст новые авиационные двигатели на замену зарубежным
В России заканчивается разработка малоразмерного турбовального двигателя (ТВД) ВК-800, предназначенного для замены зарубежных аналогов.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
В Краснодаре воспитательница частного детсада забыла ребенка на улице
В Краснодаре воспитательница частного детского сада 6 марта забыла на улице полуторагодовалого мальчика. Об этом сообщил портал «Блокнот».
Обновлено вчера в 21:54
Политика
Лановой: Порошенко может бежать с Украины
Президента Украины Петра Порошенко заподозрили в подготовке побега из страны.
Обновлено в 02:23
Общество
Певец из Латвии попросил авиакомпанию заменить русское прощание
Латвийский певец Лаурис Рейникс обратился к турецкой авиакомпании Turkish Airlines с просьбой заменить русское прощание «До свидания!» на латвийское «Uzredzēšanos!».
Обновлено вчера в 20:36
Космос
Маск ответил Рогозину на поздравление с успешным полетом Dragon-2
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 марта Дмитрий Рогозин от имени Роскосмоса поздравил генерального директора SpaceX Илона Маска и руководителя NASA Джима Брайденстайна с успешным завершением испытательного полёта корабля Dragon-2 к МКС.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
СМИ сообщили о подготовке КНДР к запуску ракеты
Обновлено в 02:30
Происшествия
Убивший шесть человек в мечети канадец обжаловал приговор
Адвокаты канадца Александра Биссоннетта, осужденного за убийство шести человек при нападении на мечеть Квебека в 2017 году, обжаловали приговор.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Взрывное устройство нашли в Ленобласти
Взрывное устройство нашли во Всеволожском районе. Бомба, замаскированная под фонарь, была начинена гайками.
Обновлено в 02:50
Политика
В Раде призвали признать поражение в борьбе с коррупцией на Украине
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что настало время признаться в поражении в борьбе с коррупцией на Украине.
Обновлено вчера в 13:09
Армия и оружие
Москва и Дамаск призвали США вывести военных и ликвидировать «Рукбан»
Москва и Дамаск заявили, что «Рукбан» необходимо ликвидировать, чтобы «прекратить страдания» находящихся там не по своей воле сирийцев.
Обновлено в 02:48
Общество
Жительнице Японии официально присвоен статус старейшего человека
Эксперты Книги рекордов Гиннесса официально присвоили 116-летней жительнице Японии Канэ Танаке статус старейшего человека в мире, сообщает Associated Press.
Обновлено в 00:50
Общество
В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы дамбы
Обновлено в 02:24
Авто
Названы ТОП-7 лучших кроссоверов в подарок для женщин
На второе место среди кроссоверов, которые эксперты предлагают в качестве подарка для женщин, определили Nissan Qashqai с красивым дизайном.
Обновлено в 02:32
Политика
Госдеп объявил тендер на продвижение свободы интернета на Украине
Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда американского Госдепа объявило тендер, победители которого займутся продвижением свободы интернета на Украине.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Пациент в пражской клинике открыл стрельбу в больничной палате
Двое больных в клинике "На Виноградах" в Праге получили ранения, когда по ним открыл огонь находившийся с ними в палате третий постельный больной.
Обновлено в 02:39
Футбол
Гвардиола сменит Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса»
Обновлено в 01:41
Политика
В Крыму ответили на решение США не признавать полуостров российским
Представитель республики при президенте России Георгий Мурадов прокомментировал решение США не признавать полуостров российским, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:49
Транспорт
В Свердловской области на месяц ограничат движение фур
С 14 апреля по 23 мая региональные трассы Свердловской области будут закрыты для тяжеловозов.
Обновлено в 01:35
Политика
Челси Мэннинг арестовали за отказ давать показания по делу WikiLeaks
Бывший военный аналитик разведки США Челси Мэннинг заключена под стражу, после того как отказалась давать показания перед большим жюри в окружном суде города Александрия, штат Вирджиния, по делу о деятельности сайта WikiLeaks.
Обновлено вчера в 16:25
Хоккей
Александр Барков стал первой звездой дня в НХЛ
По информации на официальном сайте лиги, первой звездой признан финский нападающий русского происхождения "Флориды Пантерз" Александр Барков, в активе у которого пять голевых передач в матче против "Миннесота Уайлд" (6:2). Данный показатель является рекордом клуба.
Обновлено в 02:41
Общество
МЧС предупредило о резком усилении ветра в Московской области
В МЧС предупредили жителей Подмосковья об усилении порывов ветра до 17 м / с. Соответствующее СМС-сообщение министерство разослало местным жителям.
Обновлено в 01:14
Политика
Депутат Рады призвал украинские власти отменить санкции
Депутат Верховной рады Украины, экс-кандидат в президенты страны Евгений Мураев заявил, что Киев должен отказаться от санкций и вернуть привычные рынки.
Обновлено вчера в 23:15