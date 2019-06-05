Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей РоссииТАСС 02:50
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
Томичи не могут поставить авто на учет и получить права из-за сбоя на серверах МВД На федеральных серверах МВД произошел технических сбой, из-за которого как жители Томской области, так и других регионов страны не могут в настоящее время провести регистрационные действия, получить права или сдать экзамены.Vtomske.ruвчера в 23:30
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Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию
Обновлено в 03:29
Авто
Продажи Haval F7 в России начнутся завтра
Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.
Обновлено вчера в 04:02
Футбол
Джанни Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА
Джанни Инфантино был на безальтернативной основе переизбран на пост президента ФИФА.
Обновлено в 05:45
Общество
В Приамурье впервые прошел ЕГЭ по китайскому языку
Обновлено в 01:25
Происшествия
СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ
Уголовное дело возбуждено после отказа детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на турбазе в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:29
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy XCover 4s полностью рассекречен
Обновлено в 02:28
Политика
Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО
Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что расскажет жителям страны о важности вступления Украины в НАТО.
Обновлено в 05:14
Экономика
Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
Житель Кубани погиб после взрыва гранаты
Обновлено в 04:07
Экономика
На ПМЭФ привезли золотой «Aurus»
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который стартует в Санкт-Петербуоге в четверг, 6 июня, покажут новинку отечественного элитного автопрома – золотой «Aurus».
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
В США назвали вероятное место начала конфликта НАТО и РФ
Американский профессор уверен, что текущая холодная война между Россией и Западом серьёзно отличается от предыдущей.
Обновлено в 05:26
Политика
Правительство одобрило концепцию нового КоАП
"На состоявшемся совещании у председателя правительства представленная концепция нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в целом одобрена", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:20
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Экономика
Покупателям, которые откажутся от пластиковых пакетов, сделают скидки
Минприроды России вместе с экспертами разрабатывает введение в торговых сетях системы скидок покупателям, которые отказываются от пакетов из пластика, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 03:48
Политика
Акимов пожелал удачи губернаторам, отсутствующим на совещании по нацпроекту
Вице-премьер Максим Акимов пожелал успеха губернаторам, которые не пришли к нему на совещание по исполнению нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Обновлено в 05:15
Происшествия
На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Футбол
МЛС хочет объединиться с чемпионатом Мексики
Генеральный директор МЛС Дон Гарбер заявил, что был бы не против создания единого чемпионата для клубов из США, Канады и Мексики.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Саша Савельева официально объявила об уходе из группы «Фабрика»
Произошло то, чего так боялись поклонники «Фабрики» — Александра Савельева официально объявила о том, что после декрета не собирается возвращаться в коллектив.
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие
Гиперзвуковое оружие ускорит рост ядерных арсеналов, заявил генерал
Не ограниченное никакими договорами развертывание гиперзвуковых ракетных комплексов будет подстегивать наращивание ядерных арсеналов, считает бывший начальник главного штаба РВСН генерал-полковник в отставке Виктор Есин.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Boeing 757-200 совершил нештатную посадку в Барнауле
Самолет Boeing 757-200, следовавший ночью 5 июня из Анталии в Барнаул, совершил посадку в аэропорту назначения в нештатном режиме, сообщает Следственный комитет в официальном канале в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 03:19
Политика
Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба
Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06
Кино
Опубликован трейлер фантастического фильма «К звездам» с Брэдом Питом
В Интернете был размещен первый видеоролик фантастической кинокартины «К звездам», основную роль в котором исполнит Брэд Питт.
Обновлено в 05:07
Экономика
РЖД потратит более миллиарда евро на новые «Сапсаны»
Компания «Российские железные дороги» потратит 1,1 млрд евро на закупку 13 «Сапсанов» по десять вагонов в каждом и их техобслуживание в течение 30 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Власти ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке
В управлении Народной полиции самопровозглашенной ДНР заявили о предотвращении теракта. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:51
Общество
Победительница «Битвы экстрасенсов» призналась, что является мужчиной
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе
Обновлено в 05:05
Здоровье
Кузбасс хочет выйти из числа регионов-алколидеров
В Кузбассе продолжает работать антиалкогольная программа, правоохранительные и надзорные органы активно занимаются борьбой с контрафактной спиртосодержащей продукцией.
Обновлено в 03:42