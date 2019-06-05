Сбой в базе ГИБДД произошел по всей РоссииТАСС 02:50

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с чего всё началось

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

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