Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей РоссииТАСС 02:50

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Читать в источнике
с чего всё началось

Томичи не могут поставить авто на учет и получить права из-за сбоя на серверах МВД

Томичи не могут поставить авто на учет и получить права из-за сбоя на серверах МВД На федеральных серверах МВД произошел технических сбой, из-за которого как жители Томской области, так и других регионов страны не могут в настоящее время провести регистрационные действия, получить права или сдать экзамены.
Vtomske.ruвчера в 23:30

Подробнее о событии

В работе информационного ресурса ГИБДД произошёл сбой

RT на русском04:05

В базе данных ГИБДД произошел сбой

РБК03:39

Работа информационной системы ГИБДД восстановлена

Говорит Москва04:24

Сбой в работе базы данных ГИБДД устранен

Коммерсантъ04:08

Работа информационной системы ГИБДД восстановлена

Интерфакс04:00

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

ТАСС02:50

Сбой произошел в ГИБДД по всей России

Газета.Ru03:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 05:58, Ашберн
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию

Обновлено в 03:29
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:56
Авто

Продажи Haval F7 в России начнутся завтра

Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.
Обновлено вчера в 04:02
Футбол

Джанни Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА

Джанни Инфантино был на безальтернативной основе переизбран на пост президента ФИФА.
Обновлено в 05:45
Общество

В Приамурье впервые прошел ЕГЭ по китайскому языку

Обновлено в 01:25
Происшествия

СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ

Уголовное дело возбуждено после отказа детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на турбазе в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:29
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy XCover 4s полностью рассекречен

Обновлено в 02:28
Политика

Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что расскажет жителям страны о важности вступления Украины в НАТО.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Чиновника попросили посадить под домашний арест после жалобы Путину

Обновлено в 04:49
Экономика

Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

Житель Кубани погиб после взрыва гранаты

Обновлено в 04:07
Экономика

На ПМЭФ привезли золотой «Aurus»

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который стартует в Санкт-Петербуоге в четверг, 6 июня, покажут новинку отечественного элитного автопрома – золотой «Aurus».
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета

Обновлено в 03:29
Армия и оружие

В США назвали вероятное место начала конфликта НАТО и РФ

Американский профессор уверен, что текущая холодная война между Россией и Западом серьёзно отличается от предыдущей.
Обновлено в 05:26
Политика

Правительство одобрило концепцию нового КоАП

"На состоявшемся совещании у председателя правительства представленная концепция нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в целом одобрена", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:20
Экономика

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Экономика

Покупателям, которые откажутся от пластиковых пакетов, сделают скидки

Минприроды России вместе с экспертами разрабатывает введение в торговых сетях системы скидок покупателям, которые отказываются от пакетов из пластика, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 03:48
Политика

Акимов пожелал удачи губернаторам, отсутствующим на совещании по нацпроекту

Вице-премьер Максим Акимов пожелал успеха губернаторам, которые не пришли к нему на совещание по исполнению нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Обновлено в 05:15
Происшествия

На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи

В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Футбол

МЛС хочет объединиться с чемпионатом Мексики

Генеральный директор МЛС Дон Гарбер заявил, что был бы не против создания единого чемпионата для клубов из США, Канады и Мексики.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес

Саша Савельева официально объявила об уходе из группы «Фабрика»

Произошло то, чего так боялись поклонники «Фабрики» — Александра Савельева официально объявила о том, что после декрета не собирается возвращаться в коллектив.
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие

Гиперзвуковое оружие ускорит рост ядерных арсеналов, заявил генерал

Не ограниченное никакими договорами развертывание гиперзвуковых ракетных комплексов будет подстегивать наращивание ядерных арсеналов, считает бывший начальник главного штаба РВСН генерал-полковник в отставке Виктор Есин.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Boeing 757-200 совершил нештатную посадку в Барнауле

Самолет Boeing 757-200, следовавший ночью 5 июня из Анталии в Барнаул, совершил посадку в аэропорту назначения в нештатном режиме, сообщает Следственный комитет в официальном канале в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 03:19
Политика

Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба

Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06
Кино

Опубликован трейлер фантастического фильма «К звездам» с Брэдом Питом

В Интернете был размещен первый видеоролик фантастической кинокартины «К звездам», основную роль в котором исполнит Брэд Питт.
Обновлено в 05:07
Экономика

РЖД потратит более миллиарда евро на новые «Сапсаны»

Компания «Российские железные дороги» потратит 1,1 млрд евро на закупку 13 «Сапсанов» по десять вагонов в каждом и их техобслуживание в течение 30 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

Власти ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке

В управлении Народной полиции самопровозглашенной ДНР заявили о предотвращении теракта. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:51
Общество

Победительница «Битвы экстрасенсов» призналась, что является мужчиной

Обновлено вчера в 23:51
Политика

Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе

Обновлено в 05:05
Здоровье

Кузбасс хочет выйти из числа регионов-алколидеров

В Кузбассе продолжает работать антиалкогольная программа, правоохранительные и надзорные органы активно занимаются борьбой с контрафактной спиртосодержащей продукцией.
Обновлено в 03:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное