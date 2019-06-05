Сбой произошел в ГИБДД по всей РоссииГазета.Ru 03:14

Томичи не могут поставить авто на учет и получить права из-за сбоя на серверах МВД На федеральных серверах МВД произошел технических сбой, из-за которого как жители Томской области, так и других регионов страны не могут в настоящее время провести регистрационные действия, получить права или сдать экзамены.

с чего всё началось

Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным источника, сбой произошел неожиданно в среду, 5 июня.

Сбой произошел в ГИБДД по всей России

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