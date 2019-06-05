Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей РоссииТАСС 02:50
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
Томичи не могут поставить авто на учет и получить права из-за сбоя на серверах МВД На федеральных серверах МВД произошел технических сбой, из-за которого как жители Томской области, так и других регионов страны не могут в настоящее время провести регистрационные действия, получить права или сдать экзамены.Vtomske.ruвчера в 23:30
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Общество
Победителей школьного конкурса от «Мемориала» вызвали в ФСБ
Правозащитный центр «Мемориал» сообщил о беседах силовиков со школьниками и учителями, участвовавшими в историческом конкурсе.
Обновлено в 04:01
Экономика
Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Путин принял отставку губернатора Астраханской области
Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 06:48
Общество
В шашлыках найдены фекалии и опасные бактерии
Во всех образцах продукции найдены бактерии группы кишечной палочки, что говорит о фекальном загрязнении.
Обновлено в 03:57
Авто
Geely увеличивает гарантию до пяти лет
Продолжительность гарантии вырастет с четырех лет или 100 тысяч км пробега до пяти лет или 150 тысяч км (в зависимости от того, что наступит раньше).
Обновлено в 04:54
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Общество
Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза
Сообщается, что всего на прием были приглашены шестьдесят гостей Президент США Дональд Трамп устроил торжественный ужин в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.
Обновлено в 02:15
Политика
Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину
Россия не отказывается от пролонгации газовых транзитных соглашений с Украиной, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:18
Авто
BMW представила обновленное семейство BMW M8
Компания BMW официально представила новое семейство BMW M8.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Половина украинцев одобрила работу нового президента Зеленского
Работу Верховной рады оценил отрицательно 91% опрошенных. Кроме того, 88% украинцев хотят радикальных изменений в стране.
Обновлено в 07:23
Политика
Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 06:41
Общество
На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела
Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Экономика
Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга
Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
Обновлено в 05:56
Авто
АвтоВАЗ отзовёт Lada Xray из-за серьезного дефекта
Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
В Петербурге установили причину смерти младенца, найденного на улице
Стала известна причина смерти новорожденного мальчика, тело которого было обнаружено в Петербурге 27 мая возле дома №21 по улице Гжатской.
Обновлено в 07:02
Технологии
«Северсталь» запустит маркетплейс по подбору стройматериалов
«Северсталь» планирует запустить в 2019 г. маркетплейс по подбору стройматериалов и решений в области жилищного строительства.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ
"Возбуждено уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:29
Интернет
Самарский проект «бесконечных флешек» закрыли
Самарский создатель Flashsafe Алексей Чуркин объявил о закрытии проекта.
Обновлено в 05:41
Футбол
«Рубин» подтвердил уход Бердыева с должности главного тренера клуба
Ранее сообщалось, что Бердыев отправлен в отставку с поста главного тренера «Рубина».
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Германии потерпел крушение воздушный шар
Обновлено в 05:46
Экономика
В два раза выросло число жителей РФ, которым сократили зарплаты
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, уменьшение размера своей зарплаты заметили в 2018 году 18,3% жителей России.
Обновлено в 04:37
Политика
В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса
Паспорта для жителей Донбасса В апреле Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российские паспорта в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 12:30
Футбол
Умер бывший президент УЕФА Юханссон
Ушел из жизни бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Сообщение о минировании отеля «Савой» в Москве не подтвердилось
Информация о "минировании" отеля "Савой" в центре Москвы после анонимного сообщения не подтвердилась, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:15
Авто
Haval назвал стоимость нового кроссовера X7 российского производства
Китайская компания Haval назвала стоимость нового кроссовера X7, выпуск которого наладили на предприятии в Тульской области.
Обновлено в 06:30