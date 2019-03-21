Общество
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбойТАСС 10:13
Перебои в работе сервисов "Яндекса" наблюдаются в четверг. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
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Футбол
Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020
Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 17:44
Политика
Украинский генпрокурор обвинил США в попытке давления
«На первой встрече посол США в Киеве дала мне список людей, от преследования которых следует воздержаться», — сообщил американским журналистам Юрий Луценко и пояснил, что отказался его принять: «Никто в этой стране - ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол - не остановит меня в расследовании, если имеет место преступление».
Обновлено в 06:34
Политика
Норкин выгнал из студии украинского политолога
Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин во время эфира выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 16:44
Политика
Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой
В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:22
Авто
Новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe представлен официально
Вслед за остальными автопроизводителями компания Porsche выпустила купеобразную версию кроссовера. Новинкой оказалось Porsche Cayenne Coupe.
Обновлено в 15:14
Политика
Трамп предложил признать суверенитет Израиля над Голанами
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пора американской стороне признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 13:18
Хоккей
Кубок Гагарина. «Локомотив» не смог спасти серию со СКА
Счет в серии стал 4:1 в пользу санкт-петербургских хоккеистов. За выход в финал Кубка Гагарина они поспорят с ЦСКА.
Обновлено в 15:32
Происшествия
Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика
Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:03
Происшествия
Голого мужчину в Третьяковке упустили смотрительницы
Обновлено в 04:07
Политика
Власти Венесуэлы обвинили задержанного сторонника Гуаидо в терроризме
Позднее Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро ответными мерами за «незаконное задержание» сторонника Гуаидо.
Обновлено в 18:30
Происшествия
Главу Росгеологии Панова отправили в отставку
В четверг, 22 марта, поздно вечером стало известно о том, что гендиректор "Росгеологии" Роман Панов, был уволен.
Обновлено в 17:49
Гаджеты
Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 7 в России
В четверг, 21 марта, в Москве состоялась презентация смартфона Redmi Note 7, который был представлен в Китае компанией Xiaomi в начале этого года.
Обновлено в 13:11
Общество
МВД сократило перечень опасных пород собак
Министерство внутренних дел (МВД) России в ходе доработки сократило предварительный список потенциально опасных пород собак с 69 до 13 пунктов.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Заместитель Министра обороны России Тимур Иванов провел прием граждан по личным вопросам
Практика приемов граждан по личным вопросам проводится руководством Минобороны России на постоянной основе.
Обновлено в 09:15
Общество
Британские бомжи признались, что зарабатывают по $800 в день
Британские бездомные признались, что в день зарабатывают до 600 фунтов стерлингов (примерно 785 долларов или 50 тысяч рублей).
Обновлено в 16:17
Происшествия
После взрыва котельной под Воронежем погибла женщина
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
Обстрел позиций террористов в Сирии российскими вертолетами сняли на видео
Обновлено в 12:47
Происшествия
Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»
В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено в 16:12
Общество
Тельцов ждет материально выгодный день, а Деве придется управлять семейными вопросами – гороскоп на 22 марта
Телец Тельца ожидает удачный с материальной точки зрения день.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
На похоронах Началовой заметили мистический знак
Пришедшие проститься с певицей Юлией Началовой заметили мистический знак на ее похоронах. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:24
Политика
США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР
Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.
Обновлено в 14:32
Экономика
Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума
Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено в 04:15
Здоровье
Ямальский омбудсмен рассказал о проблемах здравоохранения в округе
Ямальский омбудсмен рассказал о проблемах здравоохранения в округе Уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак раскритиковал сферу здравоохранения в регионе в ходе подведения итогов своей работы в окружном заксобрании.
Обновлено в 13:38
Общество
Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны
Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено в 07:18
Единоборства
Стала известна точная дата следующего боя Хабиба Нурмагомедова
Стала известна точная дата следующего боя российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 17:33
Политика
Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине
Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено в 17:57
Гаджеты
Huawei открыла сайт для предзаказа Huawei P30 и P30 Pro
В Европе на официальных сайтах Huawei уже появились странички Huawei P30 и P30 Pro с качественными изображениями.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Обвиняемый в рассылке взрывных устройств критикам Трампа признал вину
Американец Сесар Сайок, обвиняемый в рассылке самодельных взрывных устройств оппонентам президента США Дональда Трампа, в четверг в суде признал свою вину, сообщило агентство Associated Press.
Обновлено в 17:34