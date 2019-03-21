Общество
Сбой произошел в сервисах «Яндекса» по всей РоссииИзвестия 11:16
«На текущий момент все сложности устранены, сервисы возвращаются к работе в штатном режиме», — цитирует сообщение компании «РИА Новости». О сбое в работе «Яндекс.Почты» интернет-пользователи также сообщали в сентябре 2018 года.
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Армия и оружие
Минобороны пригласило руководство НАТО на конференцию по безопасности
Министерство обороны РФ пригласило военно-политическое руководство НАТО принять участие в предстоящей 23-25 апреля VIII Московской конференции по международной безопасности, сообщил в четверг на брифинге для военных атташе заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Нагиева Кирилл показал обнаженный торс
Сын артиста показал фанатам на фото в Instagram обнаженный накачанный торс, украшенный татуировками.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Росгвардии объяснили инцидент с голым мужчиной в Третьяковке
Что же касается бездействия сотрудников Росгвардии, в пресс-службе объяснили, что у них не было физической и юридической возможности остановить правонарушителя, поскольку в их задачу входит только обеспечение безопасности у входа в Третьяковку.
Обновлено в 12:55
Политика
Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер
Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.
Обновлено в 10:49
Политика
Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране, а способствовать его свободному развитию наравне с остальными.
Обновлено в 14:16
Кино
Федор Бондарчук расскажет на РЕН ТВ, как устроена Вселенная
Обновлено в 08:18
Происшествия
Глава «Росгеологии» Роман Панов отправлен в отставку
Глава «Росгеологии» Роман Панов отправлен в отставку. Об этом 21 марта сообщила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко.
Обновлено в 16:02
Наука
Генетический анализ указал настоящую «колыбель человечества»
Ученые при помощи генетического анализа нашли истинную «колыбель человечества».
Обновлено в 05:16
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП на юго-западе Москвы
Три человека получили травмы в результате столкновения двух иномарок на юго-западе Москвы.
Обновлено в 16:51
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Политика
Трамп обвинил Украину в заговоре против США
Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Хаски умер в самолете на пути из Амстердама в Лос-Анджелес
Представители компании Air France подтвердили, что во время рейса из Амстердама в Лос-Анджелес на борту самолета скончался пес породы хаски.
Обновлено в 15:38
Хоккей
ЦСКА обыграл «Динамо» и вышел в финал Западной конференции
Хоккеисты ЦСКА в пяти матчах одержали победу над московским "Динамо" в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ.
Обновлено в 15:18
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком в Липецке
На железнодорожном переезде в Липецке поезд столкнулся с грузовиком.
Обновлено в 16:46
Шоу-бизнес
Елена Беркова выходит замуж в шестой раз
Напомним, Елена выходит замуж в шестой раз.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что не ждут от России атаки на страны НАТО
На вопрос, считает ли он, что Россия намеревается напасть на какую-либо страну НАТО, Данфорд ответил отрицательно.
Обновлено в 15:06
Происшествия
ФБР присоединилось к расследованию деталей сертификации Boeing 737 MAX
Издание отмечает, что Федеральное бюро расследований ФБР будет играть вспомогательную роль в расследовании, которое ведет департамент транспорта с целью выяснить детали процесса утверждения модели самолета, который был вовлечен в две смертельные аварии.
Обновлено вчера в 18:48
Политика
Губернатор Оренбургской области Берг попросил об отставке
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг 21 марта обратился к президенту России Владимиру Путин с просьбой принять его отставку.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Лариса Долина разрыдалась у гроба Началовой
Российская певица Лариса Долина не смогла сдержать слез во время выноса гроба с телом Юлии Началовой и разрыдалась.
Обновлено в 08:54
Авто
Новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe представлен официально
Вслед за остальными автопроизводителями компания Porsche выпустила купеобразную версию кроссовера. Новинкой оказалось Porsche Cayenne Coupe.
Обновлено в 15:14
Финансы
Россия начала размещение евробондов в евро и долларах
Минфин РФ открыл книгу заявок на евробонды в долларах и евро, сообщили ТАСС источники в финансовых кругах.
Обновлено в 04:07
Авто
На рынок России вернутся автомобили Ravon
Обновлено в 14:16
Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Кино
Вышел трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
Обновлено вчера в 09:12
Общество
Как МВД сократило список опасных пород собак
МВД РФ сократило список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, с 69 до 13 наименований - об этом рассказал представитель ведомства Алексей Беззубов ходе круглого стола в Госдуме, посвященного обсуждению актов к закону "Об ответственном обращении с животными".
Обновлено в 16:53
Политика
Трамп предложил признать суверенитет Израиля над Голанами
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пора американской стороне признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 13:18
Футбол
Бельгия — Россия 3:1
В Брюсселе стартовал матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 между сборными Бельгии и России.
Обновлено в 16:34
Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей
Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29