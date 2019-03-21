Сбой произошел в сервисах «Яндекса» по всей РоссииИзвестия 11:16

«На текущий момент все сложности устранены, сервисы возвращаются к работе в штатном режиме», — цитирует сообщение компании «РИА Новости». О сбое в работе «Яндекс.Почты» интернет-пользователи также сообщали в сентябре 2018 года.

Сбой произошел в сервисах «Яндекса» по всей России

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