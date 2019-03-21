Общество

Сбой произошел в сервисах «Яндекса» по всей РоссииИзвестия 11:16

«На текущий момент все сложности устранены, сервисы возвращаются к работе в штатном режиме», — цитирует сообщение компании «РИА Новости». О сбое в работе «Яндекс.Почты» интернет-пользователи также сообщали в сентябре 2018 года.
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Сервисы «Яндекса» работают в штатном режиме

ТАСС12:31

«Яндекс» устранил сбои в сервисах

РИА Новости10:17

«Яндекс» сообщил о сбое в работе своих сервисов

РБК10:16

В работе «Яндекса» произошел сбой

Коммерсантъ10:04

Сбой произошел в сервисах «Яндекса» по всей России

Телеканал 360°09:54

В работе «Яндекса» произошел технический сбой

Газета.Ru11:17

В «Яндексе» подтвердили сведения о сбое в работе ряда сервисов

Говорит Москва10:01
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Армия и оружие

Минобороны пригласило руководство НАТО на конференцию по безопасности

Министерство обороны РФ пригласило военно-политическое руководство НАТО принять участие в предстоящей 23-25 апреля VIII Московской конференции по международной безопасности, сообщил в четверг на брифинге для военных атташе заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Нагиева Кирилл показал обнаженный торс

Сын артиста показал фанатам на фото в Instagram обнаженный накачанный торс, украшенный татуировками.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В Росгвардии объяснили инцидент с голым мужчиной в Третьяковке

Что же касается бездействия сотрудников Росгвардии, в пресс-службе объяснили, что у них не было физической и юридической возможности остановить правонарушителя, поскольку в их задачу входит только обеспечение безопасности у входа в Третьяковку.
Обновлено в 12:55
Политика

Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер

Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.
Обновлено в 10:49
Политика

Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране, а способствовать его свободному развитию наравне с остальными.
Обновлено в 14:16
Кино

Федор Бондарчук расскажет на РЕН ТВ, как устроена Вселенная

Обновлено в 08:18
Происшествия

Глава «Росгеологии» Роман Панов отправлен в отставку

Глава «Росгеологии» Роман Панов отправлен в отставку. Об этом 21 марта сообщила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко.
Обновлено в 16:02
Наука

Генетический анализ указал настоящую «колыбель человечества»

Ученые при помощи генетического анализа нашли истинную «колыбель человечества».
Обновлено в 05:16
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП на юго-западе Москвы

Три человека получили травмы в результате столкновения двух иномарок на юго-западе Москвы.
Обновлено в 16:51
Происшествия

В Самаре тело пропавшей осенью девушки нашли на козырьке подъезда

Обновлено в 15:37
Армия и оружие

На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление

Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Политика

Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога

Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Политика

Трамп обвинил Украину в заговоре против США

Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Хаски умер в самолете на пути из Амстердама в Лос-Анджелес

Представители компании Air France подтвердили, что во время рейса из Амстердама в Лос-Анджелес на борту самолета скончался пес породы хаски.
Обновлено в 15:38
Хоккей

ЦСКА обыграл «Динамо» и вышел в финал Западной конференции

Хоккеисты ЦСКА в пяти матчах одержали победу над московским "Динамо" в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком в Липецке

На железнодорожном переезде в Липецке поезд столкнулся с грузовиком.
Обновлено в 16:46
Шоу-бизнес

Елена Беркова выходит замуж в шестой раз

Напомним, Елена выходит замуж в шестой раз.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что не ждут от России атаки на страны НАТО

На вопрос, считает ли он, что Россия намеревается напасть на какую-либо страну НАТО, Данфорд ответил отрицательно.
Обновлено в 15:06
Происшествия

ФБР присоединилось к расследованию деталей сертификации Boeing 737 MAX

Издание отмечает, что Федеральное бюро расследований ФБР будет играть вспомогательную роль в расследовании, которое ведет департамент транспорта с целью выяснить детали процесса утверждения модели самолета, который был вовлечен в две смертельные аварии.
Обновлено вчера в 18:48
Политика

Губернатор Оренбургской области Берг попросил об отставке

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг 21 марта обратился к президенту России Владимиру Путин с просьбой принять его отставку.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

Лариса Долина разрыдалась у гроба Началовой

Российская певица Лариса Долина не смогла сдержать слез во время выноса гроба с телом Юлии Началовой и разрыдалась.
Обновлено в 08:54
Авто

Новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe представлен официально

Вслед за остальными автопроизводителями компания Porsche выпустила купеобразную версию кроссовера. Новинкой оказалось Porsche Cayenne Coupe.
Обновлено в 15:14
Финансы

Россия начала размещение евробондов в евро и долларах

Минфин РФ открыл книгу заявок на евробонды в долларах и евро, сообщили ТАСС источники в финансовых кругах.
Обновлено в 04:07
Авто

На рынок России вернутся автомобили Ravon

Обновлено в 14:16
Общество

Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного

Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Кино

Вышел трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

Обновлено вчера в 09:12
Общество

Как МВД сократило список опасных пород собак

МВД РФ сократило список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, с 69 до 13 наименований - об этом рассказал представитель ведомства Алексей Беззубов ходе круглого стола в Госдуме, посвященного обсуждению актов к закону "Об ответственном обращении с животными".
Обновлено в 16:53
Политика

Трамп предложил признать суверенитет Израиля над Голанами

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пора американской стороне признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 13:18
Футбол

Бельгия — Россия 3:1

В Брюсселе стартовал матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 между сборными Бельгии и России.
Обновлено в 16:34
Экономика

РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей

Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
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