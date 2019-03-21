Общество
Сбой произошел в сервисах «Яндекса» по всей РоссииИзвестия 11:16
«На текущий момент все сложности устранены, сервисы возвращаются к работе в штатном режиме», — цитирует сообщение компании «РИА Новости». О сбое в работе «Яндекс.Почты» интернет-пользователи также сообщали в сентябре 2018 года.
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Шоу-бизнес
Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников
Обновлено в 05:35
Политика
В Венгрии заявили о потере $7 млрд из-за санкций против России
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что экономика страны потеряла около $7 млрд из-за европейских санкций против России.
Обновлено в 04:54
Космос
NASA обнаружило на Марсе человекоподобную «мумию»
Марсианский ровер Opportunity запечатлел на камеру необычный объект, который внешне напоминает человекоподобную «мумию».
Обновлено в 04:13
Экономика
Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.
Обновлено в 09:35
Здоровье
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
Обновлено в 11:53
Футбол
Журналисты подарили Лаврову на День рождения футболку «Спартака»
Министр иностранных дел России Сергей Ларов на День рождения получил футболку команды "Спартак" с автографами игроков.
Обновлено в 09:08
Интернет
В ОС Android найдена опасная уязвимость
Positive Technologies нашел критическую уязвимость в актуальных версиях ОС (операционной системы) Google Android, с помощью которой у злоумышленников есть возможность получить доступ ко многим ресурсам своих клиентов, например, к банковским приложениям.
Обновлено в 07:09
Политика
Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина
Агентство со ссылкой на источники писало, что один из вариантов — объединение России и Белоруссии.
Обновлено в 07:26
Энергетика
Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо
Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Пожар произошел на Абаканской ТЭЦ в Хакасии
Небольшой пожар произошел в здании Абаканской теплоэлектроцентра.
Обновлено в 11:21
Происшествия
В Крыму школьница умерла от отравления лекарством
В Красноперекопске от отравления неизвестными лекарственными препаратами умерла 15-летняя школьница.
Обновлено в 07:03
Политика
Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил в четверг, что его сторонники готовятся к проведению операции «Свобода», которая завершится захватом власти в стране.
Обновлено в 12:05
Происшествия
ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова
В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Общество
МВД сократило перечень опасных пород собак до 13 пунктов
Министерство внутренних дел сократило список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, до 13 пунктов, рассказал в четверг представитель ведомства Алексей Беззубов.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Число погибших при крушении парома в Ираке возросло до 60
Количество погибших при крушении парома на севере Ирака увеличилось до 60 человек.
Обновлено в 11:27
Политика
Андрей Чибис стал врио губернатора Мурманской области
Временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области стал Андрей Чибис, который до этого работал заместителем министра строительства.
Обновлено в 05:42
Экономика
Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников
«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
Обновлено в 10:38
Гаджеты
Microsoft начала предупреждать о прекращении поддержки Windows 7
Microsoft подготовила специальное обновление для Windows 7, в котором разработчики предупреждают пользователей об окончании поддержки операционной системы.
Обновлено в 10:57
Транспорт
Россию покроет сеть высокоскоростных железных дорог
В «РЖД» расставили приоритеты в строительстве скоростных и высокоскоростных железных дорог на территории России.
Обновлено в 00:57
Спорт
ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок
В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Интернет
Facebook хранила без шифрования сотни миллионов паролей пользователей
Facebook хранила пароли 200-600 млн пользователей на внутренних серверах без шифрования в текстовых файлах.
Обновлено в 12:25
Наука
В Китае клонировали полицейскую собаку
Обновлено в 01:20
Политика
ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы
Основной причиной стало наличие у Грудинина иностранных счетов в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г. Мандат Алферова теперь передадут депутату законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву.
Обновлено в 05:56
Происшествия
В Хабаровском крае застрелили напавшего на корову амурского тигра
Житель поселка Золотой Хабаровского края застрелил краснокнижного амурского тигра, после того как хищник забрался в его сарай и задрал корову.
Обновлено в 09:05
Общество
Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года
Минздрав России разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь.
Обновлено в 08:26
Политика
Украина захотела сохранить транзит российского газа
Ранее 21 марта глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал уведомлять европейских покупателей газа о прекращении транзита через территорию Украины со следующего года.
Обновлено в 09:17
Футбол
«Реал» интересуется полузащитником «Вест Хэма»
"Реал" может приобрести атакующего полузащитника "Вест Хэма" Фелипе Андерсона.
Обновлено в 10:25
Здоровье
Управление здравоохранения Челнов подтвердило случай туберкулеза в КФУ
В челнинском управлении здравоохранения подтвердили наличие диагноза «туберкулез» у одной из студенток НЧИ КФУ.
Обновлено в 09:50
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака
Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29