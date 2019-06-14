Общество
Сбой произошел в работе InstagramГазета.Ru вчера в 18:20
Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. С неполадками в работе соцсети столкнулись пользователи из России, США, Франции, Испании, Греции и Германии.
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с чего всё началось
Пользователи по всему миру жалуются на перебои в работе приложения Instagram, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.Коммерсантъвчера в 18:27
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Экономика
Новый хлебобулочный завод появится в Подмосковье
Обновлено в 04:30
Происшествия
Опубликовано видео издевательств уральского бизнесмена над детьми
Кадры с жестоким "воспитанием" детей появились в сети за день до оглашения приговора владельцу "ITM Холдинг" В сети появились видео, где уральский бизнесмен, основатель "ITM Холдинг", Юрий Юдин издевается над детьми.
Обновлено вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Екатерина Климова снова продемонстрировала свою внешность
Буквально несколько дней назад известная и популярная актриса Екатерина Климова порадовала поклонников фотосессией из душа, а теперь решила и вовсе «добить» фанатов и посетителей ее странички в социальной сети Instagram новым снимком, где она запечатлена в обтягивающем красном купальнике, находясь в помещении бассейна.
Обновлено в 05:04
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери
Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным
Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению на шесть месяцев за пропуск выступления в спектакле 10 декабря 2010 года в Порденоне.
Обновлено в 04:37
Экономика
Путин одобрил систему индивидуального пенсионного капитала
Российский президент Владимир Путин одобрил переход на систему индивидуального пенсионного капитала.
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Саакашвили встал на военный учет на Украине
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что прошел медкомиссию и встал на военный учет в Святошинском военкомате в Киеве.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу Голунова на домашний арест
Мосгорсуд в пятницу снял с рассмотрения жалобу на домашний арест журналиста Ивана Голунова, передает корреспондент Forbes из зала суда.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Историческое здание загорелось в центре Москвы
В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:43
Наука
Недостаток витамина К приводит к ограничению подвижности пенсионеров
Сотрудники Университета Тафтса выяснили, что недостаток витамина К в организме пожилых людей приводит к проблемам с подвижностью и инвалидности.
Обновлено в 00:49
Происшествия
В Екатеринбурге посетителей ТЦ эвакуировали из-за возгорания
Посетителям ТЦ "Карнавал" в Екатеринбурге пришлось сегодня эвакуироваться.
Обновлено в 04:03
Политика
Путин уволил двух генералов МВД после дела Голунова
Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия
В Воронеже в массовом ДТП пострадали два человека
В результате случившегося пострадали два водителя ВАЗа. Обоих мужчин госпитализировали.
Обновлено в 03:55
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».
Обновлено вчера в 17:13
Шоу-бизнес
Как Елена Сафонова повторила судьбу героини «Зимней вишни»
Как признавался потом режиссер «Зимней вишни» Игорь Масленников, мужчины картину не приняли.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Саудовская Аравия перехватила пять беспилотников хуситов
Системе ПВО королевства удалось перехватить пять летатетльныых аппаратов, целью которых, помимо воздушной гавани в городе Абха, был также населенный пункт Хамис-Мушаит.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Польского чиновника признали виновным в гибели Качиньского
Обновлено в 04:46
Экономика
Европа и Россия договорились избавляться от долларов
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились собрать рабочую группу, которая займется переходом во взаимных расчетах на рубли и евро.
Обновлено в 02:12
Футбол
Трансферная стоимость Кокорина и Мамаева будет обнулена
Известный портал Transfermarkt обнулит трансферную стоимость для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
Военная разведка США вновь обвинила РФ в проведении ядерных испытаний
Соединенные Штаты Америки вновь обвинили Россию в проведении тайных ядерных испытаний, пишет в пятницу газета The Washington Post.
Обновлено в 04:26
Гаджеты
Huawei добавила рекламу на экран блокировки смартфонов
Кажется, давление со стороны США вредит Huawei гораздо сильнее, чем мы думали: компания начала добавлять рекламу на экран блокировки своих смартфонов.
Обновлено в 04:10
Политика
Совет ЕС отложил обсуждение санкций против России
Главы МИД 28 стран-членов Евросоюза на заседании 17 июня в Люксембурге не планируют обсуждать вопрос введения новых санкций в отношении России в связи с выдачей российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
Новейший ЗРК «Сосна» впервые показали на видео
Телеканал «Звезда» опубликовал первое видео, на котором запечатлён серийный образец новейшего зенитно-ракетного комплекса «Сосна».
Обновлено в 03:43
Энергетика
Минэнерго РФ планирует пятикратный рост производства СПГ
Увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) в пять раз к 2035 году планирует российское Министерство энергетики.
Обновлено в 03:14
Финансы
«Коммерсантъ» рассказал о выдаче кредитных карт школьникам
Участники рынка рассказали изданию, что в последнее время участились случаи выдачи кредитных карт неработающим заемщикам, которым недавно исполнилось 18 лет.
Обновлено вчера в 22:09
Экономика
Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года
В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).
Обновлено вчера в 20:53
Общество
Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова
Обновлено в 04:11