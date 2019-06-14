Сбой произошел в работе InstagramГазета.Ru вчера в 18:20

с чего всё началось

Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. С неполадками в работе соцсети столкнулись пользователи из России, США, Франции, Испании, Греции и Германии.

Происшествия Опубликовано видео издевательств уральского бизнесмена над детьми Кадры с жестоким "воспитанием" детей появились в сети за день до оглашения приговора владельцу "ITM Холдинг" В сети появились видео, где уральский бизнесмен, основатель "ITM Холдинг", Юрий Юдин издевается над детьми.

Шоу-бизнес Екатерина Климова снова продемонстрировала свою внешность Буквально несколько дней назад известная и популярная актриса Екатерина Климова порадовала поклонников фотосессией из душа, а теперь решила и вовсе «добить» фанатов и посетителей ее странички в социальной сети Instagram новым снимком, где она запечатлена в обтягивающем красном купальнике, находясь в помещении бассейна.

Общество На Москву надвигается гроза с градом "В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.

Происшествия Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.

Шоу-бизнес Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению на шесть месяцев за пропуск выступления в спектакле 10 декабря 2010 года в Порденоне.

Экономика Путин одобрил систему индивидуального пенсионного капитала Российский президент Владимир Путин одобрил переход на систему индивидуального пенсионного капитала.

Политика Саакашвили встал на военный учет на Украине Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что прошел медкомиссию и встал на военный учет в Святошинском военкомате в Киеве.

Происшествия Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу Голунова на домашний арест Мосгорсуд в пятницу снял с рассмотрения жалобу на домашний арест журналиста Ивана Голунова, передает корреспондент Forbes из зала суда.

Происшествия Историческое здание загорелось в центре Москвы В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".

Наука Недостаток витамина К приводит к ограничению подвижности пенсионеров Сотрудники Университета Тафтса выяснили, что недостаток витамина К в организме пожилых людей приводит к проблемам с подвижностью и инвалидности.

Политика Путин уволил двух генералов МВД после дела Голунова Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.

Происшествия В Воронеже в массовом ДТП пострадали два человека В результате случившегося пострадали два водителя ВАЗа. Обоих мужчин госпитализировали.

Экономика Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».

Армия и оружие Саудовская Аравия перехватила пять беспилотников хуситов Системе ПВО королевства удалось перехватить пять летатетльныых аппаратов, целью которых, помимо воздушной гавани в городе Абха, был также населенный пункт Хамис-Мушаит.

Экономика Европа и Россия договорились избавляться от долларов Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились собрать рабочую группу, которая займется переходом во взаимных расчетах на рубли и евро.

Футбол Трансферная стоимость Кокорина и Мамаева будет обнулена Известный портал Transfermarkt обнулит трансферную стоимость для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Армия и оружие Военная разведка США вновь обвинила РФ в проведении ядерных испытаний Соединенные Штаты Америки вновь обвинили Россию в проведении тайных ядерных испытаний, пишет в пятницу газета The Washington Post.

Гаджеты Huawei добавила рекламу на экран блокировки смартфонов Кажется, давление со стороны США вредит Huawei гораздо сильнее, чем мы думали: компания начала добавлять рекламу на экран блокировки своих смартфонов.

Политика Совет ЕС отложил обсуждение санкций против России Главы МИД 28 стран-членов Евросоюза на заседании 17 июня в Люксембурге не планируют обсуждать вопрос введения новых санкций в отношении России в связи с выдачей российских паспортов жителям Донбасса.

Армия и оружие Новейший ЗРК «Сосна» впервые показали на видео Телеканал «Звезда» опубликовал первое видео, на котором запечатлён серийный образец новейшего зенитно-ракетного комплекса «Сосна».

Энергетика Минэнерго РФ планирует пятикратный рост производства СПГ Увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) в пять раз к 2035 году планирует российское Министерство энергетики.

Финансы «Коммерсантъ» рассказал о выдаче кредитных карт школьникам Участники рынка рассказали изданию, что в последнее время участились случаи выдачи кредитных карт неработающим заемщикам, которым недавно исполнилось 18 лет.