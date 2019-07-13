с чего всё началось

Массовый сбой произошел в работе оператора сотовой связи «Билайн». Большинство пользователей (72%) жалуются на проблемы с мобильной связью. Об этом говорят данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в популярных ресурсах.

Здоровье Диетологи назвали лучший летний фрукт для похудения Кроме всего прочего диетологи назвали грушу лучшим летним фруктом для похудения.

Шоу-бизнес Памела Андерсон начала худеть после расставания с бойфрендом Памела Андерсон и футболист сборной Франции Адиль Рами начали встречаться около года назад.

Политика Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.

Здоровье Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот В ближайшие десятилетия населению Земли придется серьезно пересмотреть свои подходы к питанию: резко сократить потребление сахара, молока и мяса в пользу пищи растительного происхождения.

Армия и оружие Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции за С-400 О возможном введении санкций со стороны США против Турции ранее сообщило агентство Bloomberg.

Происшествия Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.

Шоу-бизнес Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".

Общество В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.

Музыка Названы гонорары грузинских артистов в России По словам Лаврова, грузинские артисты не востребованы в России.

Происшествия Два человека погибли в Петербурге в ДТП с участием троллейбуса В результате погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажирка, возраст которой уточняется. По факту ДТП проводится проверка.

Политика Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.

Происшествия В Нью-Йорке произошёл сбой в подаче электроэнергии В субботу, 13 июля, в нью-йоркском районе Манхэттен были зафиксированы сбои в подаче электричества. Об этом информирует телеканал NBC News.

Происшествия В Китае задержан еще один гражданин Канады В декабре в Канаде была задержана по запросу США финансовый директор компании «Хуавей».

Происшествия Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.

Шоу-бизнес Буйнов высказался о скандале из-за гримерки Лободы Сегодня в СМИ обсуждают новый скандал с участием певицы Светланы Лободы.

Гаджеты Раскрыты характеристики HTC Wildfire E — первой модели возрожденной линейки Wildfire Дизайн модели не известен, ничего не говорится ни о цене Wildfire E, ни о сроках появления его в продаже.

Шоу-бизнес Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками Позже Асмус продолжила откровенничать с подписчиками, она призналась, что склонна к полноте и поправляется буквально от одного взгляда на еду.

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Футбол Неймар назвал лучшим воспоминанием победу «Барсы» над «ПСЖ» Бразилец заявил, что самым ярким воспоминанием в футболе он считает победу «Барселоны» над «ПСЖ» в 2017 году.

Наука В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет На территории современной Бразилии нашли полностью сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет.

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Экономика «Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль.

Здоровье Уволенный врач на митинге ответил на обвинения в бездействии и шантаже Сегодня в Великом Новгороде прошёл митинг в поддержку уволенных врачей детской больницы. Митинг организовала партия «Яблоко».