Технологии

Сбой произошел в работе «Билайна»Политика Сегодня 10:54

Массовый сбой произошел в работе оператора сотовой связи «Билайн». Большинство пользователей (72%) жалуются на проблемы с мобильной связью. Об этом говорят данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в популярных ресурсах.
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с чего всё началось
Ранее портал Downdetector
 сообщил, что в западной части РФ у 71% пользователей были зафиксированы проблемы с мобильной связью, 10% столкнулись с отсутствием мобильного Интернета.
News.ru12:40

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В работе «Билайна» произошел сбой

Rambler News Service07:24

В работе «Билайна» в Подмосковье произошел сбой

РБК08:50

«Билайн» сообщил о восстановлении работы в Подмосковье

Коммерсантъ12:00

«Билайн» подтвердил сбои в работе сети в Подмосковье

Говорит Москва12:40

«Билайн» сообщил о полном восстановлении услуг связи в Подмосковье

ТАСС11:50

В работе «Билайна» произошел сбой

РИА Новости10:08

«Билайн» заявил о полном восстановлении услуг связи в Подмосковье

RT на русском12:42
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