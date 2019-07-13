Технологии
Сбой произошел в работе «Билайна»Политика Сегодня 10:54
Массовый сбой произошел в работе оператора сотовой связи «Билайн». Большинство пользователей (72%) жалуются на проблемы с мобильной связью. Об этом говорят данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в популярных ресурсах.
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с чего всё началось
Ранее портал Downdetector сообщил, что в западной части РФ у 71% пользователей были зафиксированы проблемы с мобильной связью, 10% столкнулись с отсутствием мобильного Интернета.News.ru12:40
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