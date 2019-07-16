Общество

В ФНС объяснили сбой компьютерной системы ЗАГС плановым обновлениемРБК 11:19

Причиной сбоя компьютерной системы ЗАГС по всей России стало обновление программного обеспечения. Об этом сообщили РБК в Федеральной налоговой службе — операторе системы.
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ФНС прокомментировала сообщения о сбое в едином реестре ЗАГСов

РИА Новости10:44

«Мы за весь день одну запись зарегистрировали, и все»: в российских ЗАГСах произошел сбой

BFM.ru11:30

Ни умереть, ни жениться: из-за глобального сбоя ЗАГСы Екатеринбурга перестали выдавать свидетельства

Екатеринбург Онлайн05:45

Всё идёт по плану. ФНС объяснила, почему система ЗАГС сломалась

Фонтанка.Ру10:54

Источник: в единой базе российских ЗАГС произошел сбой

ТАСС09:29

Глобальный сбой в ЗАГСах произошел по всей России

Газета.Ru09:39

В ФНС объяснили сбой компьютерной системы ЗАГС плановым обновлением

РБК11:19
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Политика

В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России

В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Гаджеты

Sony A7R IV – 61-Мп беззеркальная камера за $3500

Обновлено в 12:55
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
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Хоккей

Российский хоккеист Валиев продлил контракт с «Калгари»

Российский защитник Ринат Валиев заключил новый контракт с клубом НХЛ "Калгари Флэймз", сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн в своем аккаунте в Twitter.
Обновлено в 13:28
Культура

«Ассистент» Google прочтет стихи голосами российских знаменитостей

Чтобы послушать стихи в исполнении знаменитостей, нужно обратиться к голосовому помощнику фразой "Окей, Google, прочитай стихотворение".
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес

Прямо как в шоу-бизнесе: Пугачева и Галкин посетили Рижский зоопарк

Сам Галкин, показывая сыну Гарри жабу, заявил, что она "прямо, как в шоу-бизнесе", а жене Николаева, которая хотела покормить грустную лошадь булочкой, посоветовал хотя бы вынуть ее из пакета.
Обновлено в 08:26
Общество

Россияне увидят лунное затмение

Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
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Происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС после просмотра «Чернобыля» покончил с собой

Обновлено в 08:14
Происшествия

Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста

Следствие отпустило из-под домашнего ареста бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено в 13:05
Политика

ОБСЕ: Киеву следует учитывать языковые права меньшинств

Украинским властям при разработке законодательства, которое касается государственного языка, следует учитывать права национальных меньшинств, а также особенности регионов страны.
Обновлено в 11:55
Финансы

Сбербанк и ВТБ выйдут из капитала санкционной биржи

Из капитала СПВБ уже вышли частные Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (они владели пакетами по около 11% акций), другой акционер — Национальный расчетный депозитарий — еще с 14 февраля перестал владеть долей в бирже, писал ранее РБК.
Обновлено в 09:57
Общество

Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено вчера в 18:00
Политика

Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя

Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Политика

ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Происшествия

В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться

Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Политика

Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено в 12:56
Авто

Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy новым кроссовером

Компания Ford анонсировала новый кроссовер, который заменит сразу три модели, сообщает Autocar.
Обновлено в 03:54
Политика

Турция унизила США покупкой российских С-400

Бывший глава турецкого МИД Яшар Якыш заявил, что Турция купила российские зенитно-ракетные комплексы С-400 из-за их превосходства над американскими аналогами.
Обновлено в 10:32
Политика

Зеленскому посоветовали дать Донбассу особый статус и забыть о НАТО

«Пока граждане Украины в своём большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, и что это всё уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее», — заявил Волошин.
Обновлено вчера в 22:53
Кино

«Игра престолов» установила абсолютный рекорд премии «Эмми»

Абсолютным лидером и новым рекордсменом оказался восьмой сезон сериала "Игра престолов", который в общей сложности будет претендовать на 32 награды.
Обновлено в 13:38
Происшествия

Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве

Обновлено в 10:53
Кино

Netflix изменил сцену суицида из сериала «13 причин почему»

Стриминговый сервис Netflix принял решение отредактировать сцену самоубийства главной героини из финала первого сезона «13 причин почему».
Обновлено в 06:01
Экономика

Крупнейшим акционером Petropavlovsk станет Роман Троценко

Крупнейшим акционером Petropavlovsk станет Роман Троценко Роман Троценко продолжает собирать активы в золотодобывающей отрасли.
Обновлено в 13:44
Экономика

Mail.ru Group будет развивать киберспортивный бизнес с Modern Pick

Mail.ru Group (MRG) создает партнерство с международным разработчиком и издателем игр Modern Pick, передаст ему 51% своего киберспортивного холдинга ESforce, говорится в сообщении MRG.
Обновлено в 04:35
Кино

Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Футбол

Миранчук: Что должно случиться, чтобы я перешел в «Зенит»?

Полузащитник «Локомотива» Алескей Миранчук заявил, что не собирается переходить в другой клуб Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 13:47
Политика

Памфилова ответила на просьбу кандидатов в МГД о встрече 16 июля

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отреагировала на требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы о встрече 16 июля.
Обновлено в 05:44
Политика

Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
Обновлено в 12:24
Экономика

В России оптовые цены на сахар рекордно упали

В нашей стране в июне текущего года оптовые цены на сахар рухнули на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 05:15
Экономика

Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства

По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%).
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