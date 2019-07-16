Общество
В ФНС объяснили сбой компьютерной системы ЗАГС плановым обновлениемРБК 11:19
Причиной сбоя компьютерной системы ЗАГС по всей России стало обновление программного обеспечения. Об этом сообщили РБК в Федеральной налоговой службе — операторе системы.
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Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Гаджеты
Sony A7R IV – 61-Мп беззеркальная камера за $3500
Обновлено в 12:55
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Хоккей
Российский хоккеист Валиев продлил контракт с «Калгари»
Российский защитник Ринат Валиев заключил новый контракт с клубом НХЛ "Калгари Флэймз", сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн в своем аккаунте в Twitter.
Обновлено в 13:28
Культура
«Ассистент» Google прочтет стихи голосами российских знаменитостей
Чтобы послушать стихи в исполнении знаменитостей, нужно обратиться к голосовому помощнику фразой "Окей, Google, прочитай стихотворение".
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
Прямо как в шоу-бизнесе: Пугачева и Галкин посетили Рижский зоопарк
Сам Галкин, показывая сыну Гарри жабу, заявил, что она "прямо, как в шоу-бизнесе", а жене Николаева, которая хотела покормить грустную лошадь булочкой, посоветовал хотя бы вынуть ее из пакета.
Обновлено в 08:26
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста
Следствие отпустило из-под домашнего ареста бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено в 13:05
Политика
ОБСЕ: Киеву следует учитывать языковые права меньшинств
Украинским властям при разработке законодательства, которое касается государственного языка, следует учитывать права национальных меньшинств, а также особенности регионов страны.
Обновлено в 11:55
Финансы
Сбербанк и ВТБ выйдут из капитала санкционной биржи
Из капитала СПВБ уже вышли частные Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (они владели пакетами по около 11% акций), другой акционер — Национальный расчетный депозитарий — еще с 14 февраля перестал владеть долей в бирже, писал ранее РБК.
Обновлено в 09:57
Общество
Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя
Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Авто
Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy новым кроссовером
Компания Ford анонсировала новый кроссовер, который заменит сразу три модели, сообщает Autocar.
Обновлено в 03:54
Политика
Турция унизила США покупкой российских С-400
Бывший глава турецкого МИД Яшар Якыш заявил, что Турция купила российские зенитно-ракетные комплексы С-400 из-за их превосходства над американскими аналогами.
Обновлено в 10:32
Политика
Зеленскому посоветовали дать Донбассу особый статус и забыть о НАТО
«Пока граждане Украины в своём большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, и что это всё уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее», — заявил Волошин.
Обновлено вчера в 22:53
Кино
«Игра престолов» установила абсолютный рекорд премии «Эмми»
Абсолютным лидером и новым рекордсменом оказался восьмой сезон сериала "Игра престолов", который в общей сложности будет претендовать на 32 награды.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве
Обновлено в 10:53
Кино
Netflix изменил сцену суицида из сериала «13 причин почему»
Стриминговый сервис Netflix принял решение отредактировать сцену самоубийства главной героини из финала первого сезона «13 причин почему».
Обновлено в 06:01
Экономика
Крупнейшим акционером Petropavlovsk станет Роман Троценко
Крупнейшим акционером Petropavlovsk станет Роман Троценко Роман Троценко продолжает собирать активы в золотодобывающей отрасли.
Обновлено в 13:44
Экономика
Mail.ru Group будет развивать киберспортивный бизнес с Modern Pick
Mail.ru Group (MRG) создает партнерство с международным разработчиком и издателем игр Modern Pick, передаст ему 51% своего киберспортивного холдинга ESforce, говорится в сообщении MRG.
Обновлено в 04:35
Кино
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Футбол
Миранчук: Что должно случиться, чтобы я перешел в «Зенит»?
Полузащитник «Локомотива» Алескей Миранчук заявил, что не собирается переходить в другой клуб Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 13:47
Политика
Памфилова ответила на просьбу кандидатов в МГД о встрече 16 июля
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отреагировала на требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы о встрече 16 июля.
Обновлено в 05:44
Политика
Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
Обновлено в 12:24
Экономика
В России оптовые цены на сахар рекордно упали
В нашей стране в июне текущего года оптовые цены на сахар рухнули на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 05:15
Экономика
Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства
По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%).
Обновлено в 11:56