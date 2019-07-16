Общество
Сбой произошел в единой базе российских загсовИзвестия 09:41
Оператор «ЕГР ЗАГС» прикладывает все силы для восстановления работы единого госреестра. Единый государственный реестр ЗАГС запустили в России осенью 2018 года. Получить свидетельства о браке, разводе или смерти можно только через эту систему.
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Происшествия
Фура Филиппа Киркорова по дороге в Ростов попала в ДТП
Обновлено в 07:05
Политика
Главой Минобороны Германии станет Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду будет назначена министром обороны ФРГ.
Обновлено в 16:10
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новом поколении Lada Granta с вариатором
Российский автогигант прокомментировал информацию о том, что следующее поколение Lada Granta получит вариатор.
Обновлено в 15:25
Финансы
Биткоин упал в цене на 10%
Самая популярная криптовалюта – биткоин упал в цене на 10%, опустившись ниже 10 тысяч долларов.
Обновлено в 16:40
Космос
В «Квартале» расскажут о первой высадке человека на Луну
Обновлено в 15:48
Политика
Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту
Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, об этом стало известно из официального заявления.
Обновлено в 05:26
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
В Москве вечером 16 июля и в ночь на 17 июля ожидаются гроза и сильный ветер. Об этом говорится в прогнозе регионального главка МЧС.
Обновлено в 10:31
Гаджеты
Игровой смартфон Asus ROG Phone 2 протестировали в Geekbench
Обновлено в 10:06
Происшествия
Начальник новгородского ГИБДД задержан за взятку
Уголовное дело в отношении руководителя управления ГИБДД по Новгородской области пополнилось еще одним эпизодом.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста
Следствие отпустило из-под домашнего ареста под подписку о невыезде бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Супермаркет продавал кокаин вместо стирального порошка
Покупатели супермаркета в бразильском Сан-Паулу приобрели стиральный порошок, в котором находился кокаин.
Обновлено в 15:58
Происшествия
В Крыму из-за отравления госпитализировали более 30 детей
Более 30 детей госпитализированы во вторник из-за отравления в санатории в Крыму, трое из них в реанимации, сообщили ТАСС в администрации города Евпатория.
Обновлено в 16:45
Космос
Прототип лунохода Тойоты будет сделан из серийного автомобиля
Официально объявлено: опытный образец «будет модифицированной версией стандартного серийного автомобиля».
Обновлено в 03:43
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Политика
Госдеп заявил о подготовке ответа на покупку российских С-400 Турцией
Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео изучают возможные варианты ответа на приобретение Турцией российских комплексов С-400.
Обновлено в 15:14
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Гаджеты
Смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки
Новые смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки.
Обновлено в 15:47
Политика
Зеленский задумал провести на Украине Олимпиаду
Украина должна быть готова к тому, чтобы в стране в течение 3-4 лет появилась инфраструктура для проведения Олимпийских игр.
Обновлено в 09:19
Политика
Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкер
Иран отбуксировал на свою территорию иностранный танкер, столкнувшийся с проблемой в Персидском заливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 16:54
Политика
Зеленскому предложили в рассрочку выкупить Крым у России
Обновлено в 15:58
Политика
В ООН озабочены законом о государственном языке на Украине
16 июля на Украине вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес
Певица Слава одобряет откровенные фотосессии своей дочери
Слава объяснила, что её старшая дочь очень творческая натура, Саша отучилась некоторое время в театральном училище им. Щепкина, а потом перевелась на лингвиста.
Обновлено в 04:56
Политика
Кандидат на пост главы Пентагона заявил о идущей с Россией кибервойне
О своем желании назначить Марка Эспера на пост главы Пентагона президент США Дональд Трамп заявил 21 июня, а 24 июня Эспер был сделан исполняющим обязанности министра обороны.
Обновлено в 12:41
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Из горящей гостиницы возле «Москва-Сити» эвакуировали 70 человек
Из гостиницы в Пресненском районе столицы эвакуировали порядка 70 человек из-за пожара.
Обновлено в 16:54
Кино
Эмму Стоун пригласили сыграть в новом фильме режиссера «Ла-Ла Ленд»
Эмма Стоун ведет переговоры о съемках в новом фильме "Вавилон" режиссера "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла, сообщает Variety.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Борис Корчевников признался, что о семье ему остается только мечтать
Остается только мечтать о семье.
Обновлено в 10:44
Наука
Огурцы вдохновили ученых MIT на создание искусственных мышц
Команда ученых из Массачусетского технологического университета (MIT) представила свою новую разработку - искусственные мышцы для роботов, созданные по подобию огуречных усиков.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия
Унесенная порывом ветра крыша повредила петербургский поезд в Сочи
В Сочи ураганным ветром снесло крышу летнего кафе, конструкция обрушилась на железнодорожные пути и повредила поезд, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:24