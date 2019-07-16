Общество

Сбой произошел в единой базе российских загсовИзвестия 09:41

Оператор «ЕГР ЗАГС» прикладывает все силы для восстановления работы единого госреестра. Единый государственный реестр ЗАГС запустили в России осенью 2018 года. Получить свидетельства о браке, разводе или смерти можно только через эту систему.
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Всё идёт по плану. ФНС объяснила, почему система ЗАГС сломалась

Фонтанка.Ру10:54

ФНС прокомментировала сообщения о сбое в едином реестре ЗАГСов

РИА Новости10:44

В ФНС объяснили сбой компьютерной системы ЗАГС плановым обновлением

РБК11:19

Ни родиться, ни жениться, ни умереть: в российских ЗАГСах случился массовый сбой

BFM.ru15:40

ФНС опровергла массовый сбой в реестре ЗАГС

Телеканал 360°10:50

Источник: в единой базе российских ЗАГС произошел сбой

ТАСС09:29

Ни умереть, ни жениться: из-за глобального сбоя ЗАГСы Екатеринбурга перестали выдавать свидетельства

Екатеринбург Онлайн05:45
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 17:01, Вашингтон
Происшествия

Фура Филиппа Киркорова по дороге в Ростов попала в ДТП

Обновлено в 07:05
Политика

Главой Минобороны Германии станет Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду будет назначена министром обороны ФРГ.
Обновлено в 16:10
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новом поколении Lada Granta с вариатором

Российский автогигант прокомментировал информацию о том, что следующее поколение Lada Granta получит вариатор.
Обновлено в 15:25
Хоккей

«Вашингтон» продлил контракт с Враной на два года и 6,7 млн долларов

Обновлено в 15:45
Финансы

Биткоин упал в цене на 10%

Самая популярная криптовалюта – биткоин упал в цене на 10%, опустившись ниже 10 тысяч долларов.
Обновлено в 16:40
Космос

В «Квартале» расскажут о первой высадке человека на Луну

Обновлено в 15:48
Политика

Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, об этом стало известно из официального заявления.
Обновлено в 05:26
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

В Москве вечером 16 июля и в ночь на 17 июля ожидаются гроза и сильный ветер. Об этом говорится в прогнозе регионального главка МЧС.
Обновлено в 10:31
Гаджеты

Игровой смартфон Asus ROG Phone 2 протестировали в Geekbench

Обновлено в 10:06
Происшествия

Начальник новгородского ГИБДД задержан за взятку

Уголовное дело в отношении руководителя управления ГИБДД по Новгородской области пополнилось еще одним эпизодом.
Обновлено в 12:26
Происшествия

Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста

Следствие отпустило из-под домашнего ареста под подписку о невыезде бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено в 13:06
Происшествия

Супермаркет продавал кокаин вместо стирального порошка

Покупатели супермаркета в бразильском Сан-Паулу приобрели стиральный порошок, в котором находился кокаин.
Обновлено в 15:58
Происшествия

В Крыму из-за отравления госпитализировали более 30 детей

Более 30 детей госпитализированы во вторник из-за отравления в санатории в Крыму, трое из них в реанимации, сообщили ТАСС в администрации города Евпатория.
Обновлено в 16:45
Космос

Прототип лунохода Тойоты будет сделан из серийного автомобиля

Официально объявлено: опытный образец «будет модифицированной версией стандартного серийного автомобиля».
Обновлено в 03:43
Политика

В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России

В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Политика

Госдеп заявил о подготовке ответа на покупку российских С-400 Турцией

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео изучают возможные варианты ответа на приобретение Турцией российских комплексов С-400.
Обновлено в 15:14
Происшествия

В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться

Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Гаджеты

Смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки

Новые смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки.
Обновлено в 15:47
Политика

Зеленский задумал провести на Украине Олимпиаду

Украина должна быть готова к тому, чтобы в стране в течение 3-4 лет появилась инфраструктура для проведения Олимпийских игр.
Обновлено в 09:19
Политика

Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкер

Иран отбуксировал на свою территорию иностранный танкер, столкнувшийся с проблемой в Персидском заливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 16:54
Политика

Зеленскому предложили в рассрочку выкупить Крым у России

Обновлено в 15:58
Политика

В ООН озабочены законом о государственном языке на Украине

16 июля на Украине вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес

Певица Слава одобряет откровенные фотосессии своей дочери

Слава объяснила, что её старшая дочь очень творческая натура, Саша отучилась некоторое время в театральном училище им. Щепкина, а потом перевелась на лингвиста.
Обновлено в 04:56
Политика

Кандидат на пост главы Пентагона заявил о идущей с Россией кибервойне

О своем желании назначить Марка Эспера на пост главы Пентагона президент США Дональд Трамп заявил 21 июня, а 24 июня Эспер был сделан исполняющим обязанности министра обороны.
Обновлено в 12:41
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Из горящей гостиницы возле «Москва-Сити» эвакуировали 70 человек

Из гостиницы в Пресненском районе столицы эвакуировали порядка 70 человек из-за пожара.
Обновлено в 16:54
Кино

Эмму Стоун пригласили сыграть в новом фильме режиссера «Ла-Ла Ленд»

Эмма Стоун ведет переговоры о съемках в новом фильме "Вавилон" режиссера "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла, сообщает Variety.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес

Борис Корчевников признался, что о семье ему остается только мечтать

Остается только мечтать о семье.
Обновлено в 10:44
Наука

Огурцы вдохновили ученых MIT на создание искусственных мышц

Команда ученых из Массачусетского технологического университета (MIT) представила свою новую разработку - искусственные мышцы для роботов, созданные по подобию огуречных усиков.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия

Унесенная порывом ветра крыша повредила петербургский поезд в Сочи

В Сочи ураганным ветром снесло крышу летнего кафе, конструкция обрушилась на железнодорожные пути и повредила поезд, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:24
Главное