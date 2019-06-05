Сбой произошел в ГИБДД по всей РоссииГазета.Ru 03:14

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с чего всё началось

Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным источника, сбой произошел неожиданно в среду, 5 июня.

Сбой произошел в ГИБДД по всей России

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