Происшествия
Сбой произошел в ГИБДД по всей РоссииГазета.Ru 03:14
Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным источника, сбой произошел неожиданно в среду, 5 июня.
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с чего всё началось
Томичи не могут поставить авто на учет и получить права из-за сбоя на серверах МВД На федеральных серверах МВД произошел технических сбой, из-за которого как жители Томской области, так и других регионов страны не могут в настоящее время провести регистрационные действия, получить права или сдать экзамены.Vtomske.ruвчера в 23:30
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В первый день государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию состоялись его переговоры с Владимиром Путиным.
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В Петербурге открывается бордель с куклами
Dolls Hotel – досуговый центр, включающий в себя первый отель с возможностью аренды секс-кукол, сервис по доставке adult-развлечений на мероприятия и вечеринки, продажа секс-кукол, VR-adult технологии и все новейшие решения в области развлечений 18+, а также полный комплекс обучения и обслуживания как физических, так и юридических лиц в тематике adult-рынка.
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Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
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Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
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У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
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Происшествия
В Волгограде патологоанатома судят за подмену органов умершей женщины
Суд рассмотрит уголовное дело главного врача волгоградского областного патологоанатомического бюро и двоих его подчиненных, которые подменили органы умершей беременной женщины ради того, чтобы занизить показатель материнской смертности, сообщает в среду СУСК России по региону.
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Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
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Захарова: Заявления Болтона нагнетают напряженность в Арктике
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что американцы готовы "бросить России вызов в Арктике".
Обновлено в 10:04
Общество
На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела
Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
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В работе Mail.ru произошел сбой
Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе почтового сервиса Mail.ru, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
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Происшествия
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Обновлено в 11:17
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Киев достаточно быстро может решить проблему блокады Донбасса, считает министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Обновлено в 11:30
Экономика
Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе
Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia.
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Сегодня Португалия и Швейцария сыграют в полуфинале Лиги наций
Сегодня состоится первый полуфинал Лиги наций, в котором сыграют Португалия и Швейцария.
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