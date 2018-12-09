Политика

Пушков ответил Чубайсу на слова о благодарности бизнесу
РИА Новости
08 декабря в 22:58

Сенатор выразил мнение, что главе Роснано не стоило поднимать подобный вопрос, поскольку это, по его словам, скорее, напротив вызовет отторжение у граждан. "Этим заявлением он скорее обостряет отношения между обществом и бизнесом, чем налаживает их", - написал Пушков в Twitter.
РИА Новости08 декабря в 22:58
Анатолий Чубайс
Это все — бизнес российский. Это все сделали те, кого общество обзывает олигархами. Другого слова не придумали даже. Язык отражает мышление. Доброго слова о бизнесе нет у общества.
— Анатолий Чубайс, политикLenta.ru 08 декабря в 10:11

Подробнее о событии

За Чубайса вступился обобравший дольщиков бизнесмен

Lenta.ruвчера в 11:28

Извинятся ли россияне перед олигархами, как требует Чубайс?

URA.Ruвчера в 11:35

Пушков прокомментировал слова Чубайса о благодарности бизнесу

RT на русскомвчера в 02:48

Пушков прокомментировал слова Чубайса о благодарности бизнесу

РИА Новостивчера в 03:47

Пушков ответил Чубайсу на слова о благодарности бизнесу

Газета.Ruвчера в 03:42

"И я этому бизнесу должен сказать спасибо? Да я б ему...": сенатор Клинцевич раскритиковал Чубайса за упрек россиян, напомнив про 90-е

Народные новостивчера в 05:25

Чубайс заявил о необходимости сказать «спасибо» российскому бизнесу

РБК08 декабря в 07:32

Чубайс обвинил Россию в черной неблагодарности

Вести.UZ08 декабря в 13:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 08:05, Ашберн
Политика

Мэй отменила голосование по Brexit в парламенте

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование по условиям Brexit в Палате общин британского парламента, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:00
Политика

Кремль ответил на обвинения в причастности к беспорядкам во Франции

Заявления о причастности Москвы к акциям протеста во Франции являются клеветой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:00
Политика

Евросоюз ввел новые санкции из-за выборов в Донбассе

Евросоюз ввел санкции против девяти человек за организацию и проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках 11 ноября, передает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.
Обновлено в 07:57
Политика

Блок Пашиняна лидирует на парламентских выборах в Армении

Избирательный блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна побеждает за явным преимуществом на досрочных парламентских выборах, который были проведены в воскресенье в этой бывшей советской республике.
Обновлено в 07:56
Политика

В Осло началась церемония вручения Нобелевской премии мира

Обновлено в 07:55
Армия и оружие

На Украине засекретили информацию по инциденту в Керченском проливе

Руководство вооруженных сил Украины засекретило данные об отправке кораблей ВМС страны в Керченский пролив 25 ноября, передают "Украинские новости" со ссылкой на ответ командующего военно-морскими силами страны адмирала Игоря Воронченко.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

ДНР: Киев готовит 14 декабря масштабное наступление в Донбассе

Обновлено в 07:59
Политика

Додона вновь отстранили от обязанностей президента Молдавии

Президента Молдавии Игоря Додона вновь отстранили от исполнения обязанностей.
Обновлено в 08:01
Политика

Путин во вторник примет участие в открытии памятника Солженицыну

В сообщении отмечается, что в этот же день глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия в Москве памятника писателю Александру Солженицыну.
Обновлено в 07:57
Политика

Прокуратура подтвердила проверку поставщика продуктов для Росгвардии

Ранее источник в службе и собеседник в правоохранительных органах сообщил РБК, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по обращению ФСБ возбудила дело по признакам нарушения законодательства о гособоронзаказе при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом «Дружба народов».
Обновлено в 07:55
Политика

В Кремле не подтвердили назначения Костюкова начальником ГРУ

В Кремле пока не могут подтвердить назначение первого замначальника Главного управления (ГУ) Генштаба Вооружённых сил РФ вице-адмирала Игоря Костюкова начальником ведомства.
Обновлено в 07:57
Политика

Ликвидирован департамент свердловской чиновницы Глацких

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев упразднил департамент молодежной политики, глава которого Ольга Глацких была отстранена от должности после слов о том, что государство «ничего не должно» молодежи.
Обновлено в 07:36
Политика

Путин встретится с главой «Норникеля» Потаниным

Обновлено в 08:00
Политика

Конференция ООН утвердила соглашение о миграции

Обновлено в 07:36
Политика

Священники канонической УПЦ запустили флешмоб в поддержку церкви

Обновлено в 07:53
ещё по теме
Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное