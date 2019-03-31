Сбивший полицейского в Москве таксист ездил без правИзвестия 11:27

с чего всё началось

Водитель, наехавший на сотрудника ГИБДД на Третьем транспортном кольце в Москве, работал таксистом и ездил без прав. Об этом сообщается в twitter-канале московского транспорта 31 марта.

Сбивший полицейского в Москве таксист ездил без прав

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