Происшествия
Сбивший полицейского в Москве таксист ездил без правИзвестия 11:27
Водитель, наехавший на сотрудника ГИБДД на Третьем транспортном кольце в Москве, работал таксистом и ездил без прав. Об этом сообщается в twitter-канале московского транспорта 31 марта.
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с чего всё началось
В главном следственном управлении СКР позднее сообщили, что по факту наезда на сотрудника ДПС возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.Lenta.ru05:51
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