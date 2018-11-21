Происшествия
У самолета, накануне вечером сбившего человека при вылете из аэропорта Шереметьево, поврежден фюзеляж. Как сообщили «Интерфаксу» в службах афинского аэропорта Элефтериос Венизелос, куда направлялся лайнер, Boeing 737 из Москвы приземлился в 22:50 20 ноября.
Коммерсантъ01:55
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Происшествия
В Воронеже умерла пенсионерка, которой ампутировали ноги
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Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб водитель легковушки
МВД Крыма начало проверку по факту гибели ДТП близ поселка Гвардейское Симферопольского района, где сегодня утром столкнулись рейсовый автобус Man и легковой автомобиль Volkswagen Golf.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Бывшего начальника отдела МЧС Кузбасса обвинили в мошенничестве
Следователи предъявили обвинение в мошенничестве бывшему начальнику отдела надзорной деятельности МЧС Кузбасса Григорию Терентьеву, фигуранту дела о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».
Обновлено в 04:10
Происшествия
Полиция проводит обыски и задержания фанатов «Спартака»
Полиция проводит обыски у лидеров нескольких фанатских движений московского футбольного клуба "Спартак" и их рядовых членов.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Иваново
Обновлено в 04:12
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП на западе Москвы
В результате три человека получили травмы, сообщает в среду, 21 ноября, агентство "Москва" со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Северодвинске учительница била школьников скакалкой
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Происшествия
В Красноярске осудили двух сторонников экстремистской организации
Два сторонника запрещенного в России международного религиозного объединения "Нурджулар"* осуждены в Красноярске, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.
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Происшествия
В Петербурге женщина погибла при пожаре в жилом доме
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Происшествия
Во Владивостоке загорелся строящийся жилой комплекс «Маринист»
В элитном жилом комплексе «Маринист» во Владивостоке произошел пожар, загорелись стройматериалы во дворе ЖК.
Обновлено в 04:02
Происшествия
При пожаре в частном доме в Нижегородской области погибли три человека
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Якутии пьяный сотрудник УФСИН насмерть сбил женщину
Мужчину заподозрили в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух женщин.
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Происшествия
В Подмосковье полиция накрыла крупный подпольный цех бутлегеров
Обновлено в 03:05
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об обвинении в хищении прошедшего Сирию генерала
Экс-командующий российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Чварков обвиняется в хищении 6 млн руб. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Санкт-Петербурге школьница умерла после занятий физкультурой
В Санкт-Петербурге 11-классница умерла после занятий физкультурой. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:14