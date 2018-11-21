Происшествия

Сбивший человека в Шереметьево Boeing получил повреждения
Коммерсантъ
01:55

У самолета, накануне вечером сбившего человека при вылете из аэропорта Шереметьево, поврежден фюзеляж. Как сообщили «Интерфаксу» в службах афинского аэропорта Элефтериос Венизелос, куда направлялся лайнер, Boeing 737 из Москвы приземлился в 22:50 20 ноября.
Коммерсантъ01:55

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Самолет, сбивший мужчину в «Шереметьеве», приземлился в Афинах с поврежденным фюзеляжем

РИАМО02:29

Сбивший человека на ВПП в Шереметьево Boeing получил повреждения

РИА Новости02:18

Сбивший человека в Шереметьеве самолет получил повреждения

Москва 2402:02

Сбивший человека в Шереметьево Boeing получил повреждения

Коммерсантъ01:55

Сбивший человека в Шереметьеве самолёт получил повреждения

RT на русском01:32

Самолет, сбивший человека на взлетной полосе в Шереметьево, получил повреждение фюзеляжа

Эхо Москвы01:30

Сбивший человека в Шереметьеве Boeing сел в Афинах с повреждённым фюзеляжем

Говорит Москва01:53
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
Происшествия

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Семь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Иваново

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Происшествия

Три человека пострадали в ДТП на западе Москвы

В результате три человека получили травмы, сообщает в среду, 21 ноября, агентство "Москва" со ссылкой на источник.
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Мужчину заподозрили в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух женщин.
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В Санкт-Петербурге школьница умерла после занятий физкультурой

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