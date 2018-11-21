Происшествия

Сбивший человека в Шереметьеве самолет отстранили от полетов
Известия
02:13

Фюзеляж пассажирского самолета, насмерть сбившего в столичном аэропорту человека, получил повреждения. Об этом сообщили представители греческого аэропорта, в котором приземлилось воздушное судно.
Известия02:13
с чего всё началось

На летном поле в «Шереметьево» погиб человек

На летном поле в "Шереметьево" обнаружены останки неизвестного человека, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.
Интерфаксвчера в 13:27

Подробнее о событии

Самолет, сбивший мужчину в Шереметьеве, отстранили от полетов

Вечерняя Москва04:17

Сбивший человека на ВПП в Шереметьево Boeing получил повреждения

РИА Новости02:18

Сбивший человека в Шереметьеве самолет получил повреждения

Москва 2402:02

Погибший на взлетной полосе в Шереметьево оказался гражданином Армении

РБК01:38

В Шереметьево самолет при взлете сбил человека

Интерфаксвчера в 15:31

Труп мужчины обнаружили на летном поле аэропорта Шереметьево после взлета самолета

Агентство Москвавчера в 14:29

В аэропорту Шереметьево самолет сбил человека

ТАССвчера в 14:22
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Происшествия

Погибший в Шереметьево пассажир во время полета подрался с актером

Погибший на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево 25-летний гражданин Армении во время перелета из Мадрида в Москву ударил актера Сергея Радченко.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Воронеже умерла пенсионерка, которой ампутировали ноги

Обновлено в 05:23
Происшествия

Потушен пожар в подвале жилого дома в центре Москвы

Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что около 30 человек были эвакуированы из 25-этажного жилого дома в центре Москвы из-за пожара в подвале.
Обновлено в 05:18
Происшествия

В Северодвинске учительница била школьников скакалкой

Обновлено в 05:20
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб водитель легковушки

МВД Крыма начало проверку по факту гибели ДТП близ поселка Гвардейское Симферопольского района, где сегодня утром столкнулись рейсовый автобус Man и легковой автомобиль Volkswagen Golf.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В челябинской колонии от ротавирусной инфекции умер ребенок осужденной

Трехмесячный ребенок женщины, которая отбывает наказание в челябинской женской колонии № 5, скончался от ротавирусной инфекции в городской клинической больнице.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Полиция проводит обыски и задержания фанатов «Спартака»

Полиция проводит обыски у лидеров нескольких фанатских движений московского футбольного клуба "Спартак" и их рядовых членов.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Якутии пьяный сотрудник УФСИН насмерть сбил женщину

Обновлено в 05:01
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Иваново

Обновлено в 04:12
Происшествия

Организатор убийства туристов в Таджикистане не жалеет о содеянном

Как отмечает источник «Азии-Плюс» в Верховном суде страны, «В своем последнем слове на суде Абдусамадов заявил, что не жалеет о совершенном».
Обновлено в 05:12
Происшествия

В Красноярске осудили двух сторонников экстремистской организации

В ведомстве отметили — ФСБ совместно с военным контрразведчиками установили, что два выходца из стран Средней Азии, проживающих в Красноярске, вступили в ряды "Нурджулар"*, достоверно зная о признании Верховным судом этой организации экстремистской и официальном запрещении в России.
Обновлено в 04:10
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об обвинении в хищении прошедшего Сирию генерала

Обновлено в 05:12
Происшествия

В Петербурге женщина погибла при пожаре в жилом доме

Обновлено в 04:18
Происшествия

Бывшего начальника отдела МЧС Кузбасса обвинили в мошенничестве

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве бывшему начальнику отдела надзорной деятельности МЧС Кузбасса Григорию Терентьеву, фигуранту дела о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».
Обновлено в 04:04
Происшествия

В Японии продлили арест главе Nissan-Renault на 10 суток

Окружной суд Токио продлил арест главы альянса Nissan-Renault Карлоса Гона, а также члена совета директоров Nissan Грега Келли на 10 суток.
Обновлено в 04:43
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