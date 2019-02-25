Происшествия

Сбившего людей на Невском проспекте арестовали на два месяцаИзвестия 05:50

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал на два месяца фигуранта дела о ДТП на Невском проспекте Мурада Касымова. В обосновании ареста следователь СКР обратил внимание, что обвиняемый имеет загранпаспорт и систематически выезжает за границу.
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Суд арестовал водителя, сбившего людей на Невском

Куйбышевский районный суд в Петербурге избрал меру пресечения для 30-летнего Мурада Касымова, сбившего пятерых человек на тротуаре на Невском проспекте. Его заключили под стражу до 23 апреля, на два месяца, сообщает корреспондент НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ из зала суда.
Невские Новости05:21

Подробнее о событии

Въехавшему в толпу людей на Невском водителю предъявлено обвинение

Российская газета01:16

Суд арестовал сбившего насмерть двух пешеходов в Петербурге водителя

RT на русском05:48

Сбившего насмерть двух пешеходов на Невском водителя отправили под арест

АиФ Санкт-Петербург05:44

Сбившего насмерть пешеходов на Невском арестовали на два месяца

78.ru05:21

«Буду искать пострадавших и помогу. Хотят они того или нет». Близкие Касымова обещают не оставлять жертв BMW X6

Фонтанка.Ру06:54

Водителя, устроившего смертельное ДТП на Невском, арестовали

Петербургский дневник05:36

Обвиняемого в смертельном ДТП на Невском арестовали на два месяца

Телеканал Санкт-Петербург05:24
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 08:18, Ашберн
Политика

Серебряков объяснил свои слова о разжигании Россией войн

Актер Алексей Серебряков объяснил, что он имел в виду, когда говорил о войнах, которые развязала Россия, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

На Украине задержали экс-главу Генштаба

Генерал Владимир Заман покинул пост главы Генштаба в 2014 году. Его заместитель Юрий Думанский также ушел в отставку.
Обновлено в 05:56
Общество

Внук Карбышева пожалуется в СК на Comedy Woman из-за шутки о генерале

Обновлено в 02:26
Политика

Bloomberg узнал о реакции Путина на арест Калви

Президент Владимир Путин считает оправданным возбуждение дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви и менеджеров инвестфонда, сообщил Bloomberg со ссылкой на три источника.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

Эсминец США вошел в порт Одессы

Ракетный эсминец США "Дональд Кук" вошел в Одесский морской торговый порт. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Главу хабаровского отдела ФСБ избили и ограбили в центре Москвы

В центре Москвы сотрудника ФСБ избили и обокрали, передаёт 25 февраля агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Бойца Дацика выпустили на свободу в Петербурге

Скандально известный националист и MMA-боец Вячеслав Дацик выйдет на свободу в связи с истечением сроков давности по делу о так называемом "голом марше проституток", когда сотрудниц и клиентов борделя в Санкт-Петербурге заставили голыми пройтись по улице, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Житель Приморья остался на свободе после самосуда над школьником

Суд в Приморском крае не стал помещать под домашний арест местного жителя, задержанного по делу о самосуде над пятиклассником в школе №2 города Большой Камень.
Обновлено вчера в 22:09
Армия и оружие

Генпрокуратура Украины возбудила дела против семи российских военных

Киев объявил подозрения семи российским военным в противоправных действиях против украинских моряков, которые были задержаны после незаконного вторжения в территориальные воды России в Керченском проливе.
Обновлено в 07:11
Единоборства

Александр Емельяненко дал пощечину молодому человеку на мастер-классе

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко отвесил пощечину молодому человеку на мастер-классе.
Обновлено вчера в 07:43
Экономика

Росгидромет предупредил об ухудшении прогнозов из-за нехватки денег

Глава Росгидромета Максим Яковенко заявил, что Россия вскоре может опуститься вниз в рейтинге стран по точности предсказания погоды.
Обновлено в 06:05
Общество

Власти по ошибке поздравили блокадницу в Петербурге с 850-летием

Родственник блокадницы Анны Михайловны выложил в соцсетях фотографию открытки, которую бабушка получила из муниципалитета Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:56
Политика

Правительство РФ передало «Массандру» в собственность Крыма

Напомним, что в управделами президента России "Массандра" была передана Советом министров Крыма осенью 2014 года.
Обновлено в 08:12
Политика

Минпромторг возобновит программу «Первый автомобиль»

Обновлено в 08:09
Экономика

Малообеспеченные пенсионеры получат дополнительные соцвыплаты

Правительство России рассмотрит законопроект о дополнительных социальных доплатах для малообеспеченных пенсионеров сверх величины прожиточного минимума.
Обновлено в 07:47
Происшествия

В подконтрольной ДНР Макеевке прогремел взрыв

Обновлено в 03:46
Происшествия

Суд выписал старшую сестру Хачатурян из бабушкиной квартиры

Бутырский суд Москвы удовлетворил иск бабушки сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, которая просила выписать старшую девушку - Крестину - из квартиры.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес

Алибасов опроверг информацию об инфаркте у Федосеевой‐Шукшиной

Музыкант и продюсер Бари Алибасов опроверг информацию об инфаркте у своей супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 01:45
Политика

ЕС продлил санкции и оружейное эмбарго в отношении Белоруссии

ЕС продлил на один год эмбарго на поставки оружия Белоруссии, а также санкции в отношении четырех физлиц, сообщил в понедельник Совет ЕС.
Обновлено в 07:35
Происшествия

В Москве мужчина ударил пакетом директора школы

Мужчина ударил пакетом директора одного из общеобразовательных учреждений московского района Южное Бутово, он задержан, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Россия безвозмездно передала Таджикистану средства ПВО на $9 млн

Россия безвозмездно передала Таджикистану очередную партию продукции военного назначения, сообщает Минобороны РФ в понедельник.
Обновлено в 07:21
Политика

Партия социалистов победила на выборах в Молдавии

Обновлено в 05:14
Финансы

Эксперты: доллар США не упадет ниже 65 рублей

Курс доллара США уже приблизился к отметке в 65 рублей. Однако перейти этот рубикон российской валюте вряд ли удастся.
Обновлено в 08:10
Общество

Прокуратуре не удалось запретить картину Васи Ложкина

Обновлено в 04:03
Армия и оружие

Новейший украинский вездеход сломался в ходе военных учений

Новейший украинский военный вездеход КрАЗ-7634НЕ, разрекламированный Киевом на выставке в Абу-Даби, сломался на учениях ПВО.
Обновлено в 07:43
Политика

Евросоюз призвал избегать военного вмешательства в дела Венесуэлы

На фоне усиления кризиса вокруг попыток силовой доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу представитель внешнеполитической службы Европейского союза Майя Косьянчин призвала избегать реализации любого сценария, предусматривающего военное вмешательство в дела Венесуэлы.
Обновлено в 07:10
Футбол

Миллер представил «Зениту» новых руководителей

Обновлено в 07:47
Спорт

Погорилая хочет видеть на чемпионате мира Константинову

Бронзовый призер чемпионата мира–2016 по фигурному катанию Анна Погорилая рассказала, кого стоит включить в заявку на чемпионат мира, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Здоровье

Россия в рейтинге здоровых стран оказалась между Кабо-Верде и Вануату

Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96).
Обновлено в 03:36
Политика

Зампреды правления «Газпрома» Медведев и Голубев покидают компанию

Заместители председателя правления "Газпрома" Александр Медведев и Валерий Голубев освобождены от своих должностей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:59
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