Происшествия

Сбитый машиной тренер сборной Аргентины показал свои раныLenta.ru 12:17

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони в Twitter опубликовал фотографию после того, как его сбила машина. Инцидент произошел на острове Майорка (Испания), пишет издание Todo Noticias. Скалони ехал на велосипеде, когда на него наехал автомобиль.
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Скалони опубликовал фото после ДТП: «Пара швов – и домой»

Sports.ru12:15

Тренер сборной Аргентины после столкновения с машиной. Фото

Спорт-Экспресс09:07

Тренера сборной Аргентины по футболу Скалони сбила машина в Испании

ТАСС07:51

Главного тренера сборной Аргентины сбила машина

Sport24.ru07:53

Катавшийся на велосипеде тренер сборной Аргентины попал в аварию

Вести.Ru07:53

Тренер сборной Аргентины показал последствия столкновения с машиной

Чемпионат08:58

Лионель Скалони опубликовал фото после аварии и поблагодарил за поддержку

РИА Новости08:40
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 17:54, Ашберн
Политика

Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» Пушкина

Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен отметила 61-летие смелой фотосессией в бикини

Советская и российская актриса театра и кино Елена Кондулайнен разместила в "Фэйсбуке" смелые фото в бикини.
Обновлено в 09:24
Политика

Власти США могут перестать делиться данными с партнерами из-за Huawei

По словам Госсекретаря США Майкла Помпео, Белый дом перестанет взаимодействовать с теми партнерами, которые продолжают использовать решения и применять оборудование китайской корпорации Huawei.
Обновлено в 16:57
Политика

Помпео пригрозил Египту санкциями в случае покупки российских Су-35

Обновлено в 15:54
Космос

В Британии разрабатывают космический самолет

Создатели новинки говорят о том, что "космический самолет" сможет двигаться со скоростью 3,3 Маха, что в три раза превышает скорость звука.
Обновлено в 10:20
Политика

Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына

В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено в 04:53
Общество

В России появятся автоматы, выдающие деньги за мусор

Суть работы фандоматов проста: человек опускает в автомат пустую тару — алюминиевые банки, стеклянные бутылки, упаковку, — а взамен получает деньги, равные стоимости тары.
Обновлено в 15:28
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей.
Обновлено вчера в 16:35
Гаджеты

Видеокарта Zotac GeForce GTX 1650 не требует дополнительного питания

Интересно, что видеокарта GeForce GTX 1650 от Zotac лишена каких-либо разъёмов дополнительного питания.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Дочь Кейт Миддлтон носит поношенную одежду

Британские репортеры заметили, что дочь Кэтрин и Уильяма, принцесса Шарлотта, носит одежду, которую не так давно носил ее братик, принц Джордж.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В мэрии чешского города Римаржов произошел взрыв

Полиция подтвердила, что взрыв был произведен умышленно. Его предполагаемый организатор задержан.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес

Опубликованы фото Эмилии Кларк после инсульта и трепанации черепа

Ныне 32-летняя британская актриса Эмилия Кларк, Мать Драконов из "Игры престолов", едва не умерла: в 2011-м, после съемок первого сезона, Кларк перенесла инсульт, что вылилось в две операции на мозге.
Обновлено в 09:34
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Марьянова отказалась от госпитализации

Обновлено в 14:00
Кино

В Лос-Анджелесе умер актер Сеймур Кассел

Обновлено в 02:10
Происшествия

В Германии завершили анализ ДНК тел погибших в ходе авиакатастрофы

Анализ ДНК тел погибших при авиакатастрофе в ФРГ завершен, гибель совладелицы S7 подтверждена, заявили РИА Новости в прокуратуре Дармштадта.
Обновлено в 11:03
Общество

Активистку «Ленинского комсомола» арестовали на семь суток

Октябрьский районный суд арестовал активистку «Ленинского комсомола» Викторию Северину на семь суток за акцию с мусором в общественную приемную «Единой России».
Обновлено в 15:17
Футбол

«Ливерпуль» одолел «Порту» в первом матче четвертьфинала ЛЧ

Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе команды Юргена Клоппа отличились полузащитник Наби Кейта и нападающий Роберто Фирмино.
Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес

Шнуров, Галкин и Киркоров исполнили песни Пугачевой в честь ее именин

Артисты эстрады в понедельник исполнили песни Аллы Пугачевой в Crocus City Hall в честь именин народной артистки СССР.
Обновлено вчера в 17:21
Культура

В России запустили новый телеканал «Победа»

Новый телеканал "Цифрового телесемейства" круглосуточно показывает новейшие российские фильмы и сериалы, классику советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, а также новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Экс-министра Абызова перевели в камеру с холодильником и телевизором

Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова перевели из карантина в двухместную камеру СИЗО «Лефортово», где есть всё необходимое.
Обновлено в 11:37
Происшествия

СМИ сообщили о вооруженном ограблении самолета в аэропорту в Тиране

Вооруженные грабители в масках совершили нападение на самолет австрийской авиакомпании Austrian Airlines и украли из воздушного судна несколько миллионов евро, передает телерадиокомпания ORF со ссылкой на представителя авиакомпании.
Обновлено в 16:26
Происшествия

У Александра Шестуна забрали все

Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Кино

Церемония прощания с режиссером Георгием Данелия проходит в Доме кино

Interfax-Russia.ru - Церемония прощания с режиссером, народным артистом СССР Георгием Данелия началась в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Экс-мэра Владивостока приговорили к 15 годам строгого режима

Обновлено в 14:54
Технологии

Google запустил в Австралии сервис доставки дронами, опередив Amazon

В Австралии заработал сервис по доставке товаров дронами.
Обновлено в 17:42
Общество

В Москве умерла невестка Сергея Есенина

Алина Есенина была вдовой сына поэта Константина, который умер в 1986 году.
Обновлено в 11:57
Футбол

Почеттино: возможно, Кейн выбыл до конца сезона из-за травмы

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0) отметил, что нападающий Гарри Кейн может пропустить концовку сезона из-за повреждения.
Обновлено в 17:36
Шоу-бизнес

Умер племянник Нонны Мордюковой, претендовавший на наследство актрисы

Обновлено в 15:00
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Лионель Скалони
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и тренер, выступал на позиции правого защитника. Имеет паспорт гражданина Италии. Сейчас является исполняющим обязанности главного тренера сборной Аргентины.
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