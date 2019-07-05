Происшествия

Сбежавшую с миллионами рублей кассиршу поймали в КазаниLenta.ru 05:22

1. Похитившую миллионы кассиршу поймали в Казани Вечером 4 июля официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила «Ленте.ру», что кассиршу банка из Башкирии Луизу Хайруллину, пропавшую после кражи более 20 миллионов рублей, задержали в Казани.
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Сбежавшую с миллионами рублей кассиршу из Башкирии выдали собственные дети

Кассиршу банка из Башкирии Луизу Хайруллину, похитившую более 20 миллионов рублей и пустившуюся в бега вместе с семьей, выдали собственные дети. Об этом в пятницу, 5 июля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
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Похитившую 23 млн рублей семью из Башкирии нашли после звонка дедушке - СМИ

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Работников российских зоопарков и птицеферм привьют от гриппа

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