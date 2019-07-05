Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы ХайруллинойВести.Ru 05:31

Двух несовершеннолетних детей передадут родственникам обвиняемой. Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками. Вчера, 4 июля, преступница была найдена и задержана в Казани.
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МВД опубликовало видео задержания в Казани кассира из Башкортостана, укравшей более 20 млн из банка

Татар-информ06:57

Беглую кассиршу Хайруллину доставили в Уфу

Реальное время07:52

Определилась судьба детей кассирши, которая сбежала с 20 млн рублей

БИЗНЕС Online05:20

Задержание сбежавшей с миллионами рублей кассирши попало на видео

Lenta.ru07:42

Первые кадры с Луизой: опубликовано видео задержания кассира с семьей в Казани

ГТРК Башкортостан04:48

МВД России опубликовало видео с задержанием Луизы Хайруллиной в Казани

Kazanfirst.ru05:15

Источник рассказал, что выдало башкирскую кассиршу

РИА Новости07:37
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Наука

В Курчатовском институте разработали новый метод лечения рака

Новый метод основан на использовании радионуклида свинца-212 – его альфа-частицы эффективно воздействуют на раковые клетки, но при этом обладают очень коротким пробегом в ткани.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Обновлено вчера в 22:27
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Политика

В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне

В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.
Обновлено в 04:49
Культура

Умер актер из сериала «Она написала убийство»

В Лос-Анджеле умер комедийный актер Арт Джонсон.
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия

В Петербурге пара выпала из окна во время секса

В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Руководителей «Шереметьево Хэндлинг» уволили из-за проблем с багажом

Обновлено в 06:42
Происшествия

В Италии группа тигров растерзала известного дрессировщика

Мужчина скончался от полученных травм в больнице Группа тигров напала на дрессировщика во время репетиции в провинции Бари в Италии.
Обновлено в 07:02
Технологии

Эксперты назвали самые популярные у хакеров почтовые сервисы рунета

Как отмечают эксперты, в прошлом году почтовые сервисы «окончательно утвердились» в качестве самого популярного метода рассылки вредоносного софта.
Обновлено в 06:46
Политика

Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников.
Обновлено в 05:15
Общество

В Кремле ответили на вопрос о расследовании о доме Сечина за ₽20 млрд

Ранее проект Baza рассказал о строительстве Сечиным нового особняка в Одинцовском районе Подмосковья общей стоимостью около 20 млрд руб. По данным Baza, после развода в 2017 году со второй женой, Ольгой Рожковой, Сечин снес старый дом в Барвихе, где теперь возводит пятиэтажный особняк в форме буквы "Ж".
Обновлено в 06:08
Общество

Дамба на реке Ия в Тулуне выдержала наводнение, вызванное паводком

Защитная дамба на реке Ия в Тулуне была построена после нескольких паводков, в результате которых подтапливало город, в 1983 и 1984 годах.
Обновлено в 05:21
Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Перейрой

"Манчестер Юнайтед" заключил с полузащитником Андреасом Перейрой новый контракт на 4 года с опцией продления еще на год, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 07:12
Экономика

«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской Neste

Российская розничная сеть компании включает 75 АЗС в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, а также терминал в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:57
Общество

Пострадавшие от наводнения массово отказываются от предложения Путина

Обновлено в 01:20
Политика

Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 06:05
Здоровье

Самарцев приглашают на акцию по профилактике меланомы

Бесплатную акцию проводят врачи самарского онкодиспансера. Все желающие смогут проверить состояние своей кожи и получить консультацию.
Обновлено в 07:27
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Обновлено в 06:54
Здоровье

В Индии появились на свет сиамские близнецы с одним сердцем на двоих

Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Окруженный толпой сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой растерялся

Во время представления детки четы Галкин-Пугачева расположились рядом с родителями, а после выступления юных талантов Лиза и Гарри разделились: Елизавета осталась с мамой, а Гарри отправился гулять за кулисы с папой.
Обновлено в 04:46
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Генпрокуратура Украины попросила арестовать имущество Ющенко

Генеральная прокуратура Украины попросила суд арестовать имущество третьего президента страны Виктора Ющенко.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии

В Ингушетии по подозрению в избиении семилетней девочки, которая попала в больницу с серьезными травмами, задержана ее родная тетя.
Обновлено в 04:18
Общество

В Роскачестве рассказали о правилах перевозки детей в автомобиле

При выборе детского автомобильного кресла необходимо учитывать возраст, вес и рост ребенка, сообщает 5 июля Российская система качества (Роскачество).
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Шоу-бизнес

49-летняя Кэтрин Зета-Джонс стала выглядеть моложе дочки

Кэтрин Зета-Джонс явно знает рецепт эликсира молодости. Иначе как объяснить, что она с возрастом выглядит все моложе.
Обновлено в 01:01
Экономика

Российский сухогруз «Иван Лопатин» продадут с аукциона в Литве

Арестованный российский сухогруз «Иван Лопатин», являющийся собственностью «Мурманского морского пароходства», продадут с аукциона в Литве.
Обновлено в 05:47
Спорт

МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке

Бывший губернатор Рио Сержио Кабрал, который уже отбывает срок в тюрьме по делу о коррупции, в очередной раз предстал перед уголовным судом Бразилии и заявил, что подкупил нескольких членов Международного олимпийского комитета (МОК) в преддверии голосования за столицу Игр-2016, - в том числе и четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию из России Александра Попова.
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Происшествия

МВД призвало не судить о методах борьбы с наркотиками по делу Голунова

Не стоит по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова судить о методах борьбы с наркотиками в России, считает замглавы МВД РФ Александр Горовой.
Обновлено в 06:33
Общество

Общественное пространство «Яма» в Москве открылось после ремонта

Амфитеатр на Хохловской площади в Москве, известный как общественное пространство «Яма», открылся после ремонта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на префектуру Центрального административного округа столицы.
Обновлено в 07:51
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