Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы ХайруллинойВести.Ru 05:31
Двух несовершеннолетних детей передадут родственникам обвиняемой. Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками. Вчера, 4 июля, преступница была найдена и задержана в Казани.
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Первые кадры с Луизой: опубликовано видео задержания кассира с семьей в Казани
ГТРК Башкортостан04:48
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