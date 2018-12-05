Происшествия

Сбежавший с оружием сотрудник ВОХР покончил с собой из-за долгов
Известия
10:18

Петров покончил с собой 5 декабря близ станции Гжель в Раменском районе Подмосковья. Журналистам радио «Комсомольская правда» удалось связаться с сотрудником ВОХР до самоубийства. Он рассказал, что причиной побега стала игромания, из-за которой у него накопился огромный долг.
Известия10:18

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Покинувший свой пост сотрудник ВОХР покончил с собой

Газета.Ru14:05

Погибший сотрудник ВОХР успел назвать причину своего бегства перед смертью

ТК Звезда12:17

Сотрудник ВОХР, сбежавший с автоматом, погиб при задержании

Главный региональный09:43

Сбежавший с автоматом дезртир заявил, что сдался полиции

Московский Комсомолец09:22

Появилось видео с места самоубийства дезертира в Подмосковье

Известия10:50

Сейчас приедут: сбежавший с автоматом сотрудник ВОХР заявил, что сдался полиции

РЕН ТВ08:40

«Выпил и стал чудить»: сбежавший с автоматом сотрудник ВОХР заблудился в лесу и готов сдаться

Новый День07:23
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Происшествия

Мамаева и Кокорина оставили в СИЗО еще на два месяца

Обновлено в 14:04
Происшествия

СК: вооруженный автоматом сбежавший охранник найден раненым в лесу

Сбежавший с охраняемого моста через Оку под Муромом охранник найден.
Обновлено в 13:28
Происшествия

На автозаправке в Италии взорвался бензовоз

Обновлено в 13:45
Происшествия

Коза сжевала 20 тысяч евро и поплатилась

В сербском селе Ранилович, располагающемся в 80 километрах от Белграда, домашняя коза съела 20 тысяч евро наличными.
Обновлено в 13:55
Происшествия

В Саратове задержан напавший с ножом на управление полиции

В Саратове в среду задержан гражданин, пытавшийся пропасть на территорию городского управления МВД. При этом он угрожал ножом полицейским.
Обновлено в 13:37
Происшествия

Министр культуры Черногории попал в аварию в Стамбуле

Министр культуры Черногории Александр Богданович попал в ДТП в Стамбуле, сообщает в среду телеканал CNN Turk.
Обновлено в 13:38
Происшествия

В Париже предъявлены обвинения вандалам, громившим символы Франции

Обновлено в 12:54
Происшествия

Ростовский суд оставил в силе приговор экс-депутату Госдумы Бессонову

Ростовский областной суд в среду оставил без изменения приговор бывшему депутату Госдумы Владимиру Бессонову, заочно осужденному к трем годам колонии общего режима за нападение на полицейских, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Дина Боброва.
Обновлено в 13:29
Происшествия

Причиной пожара в приюте для животных в Москве мог стать поджог

Пожар в приюте для животных "Счастливый друг" на западе Москвы мог возникнуть из-за поджога.
Обновлено в 13:54
Происшествия

Якорную мину нашли в море возле детского санатория в Анапе

Дайверы обнаружили при погружении якорную мину в акватории Анапы. Боеприпас находился вблизи детского санатория «Бимлюк».
Обновлено в 13:15
Происшествия

В Москве у посетительницы ресторана украли кольцо за 7,5 млн рублей

Неизвестные украли кольцо Harry Winston стоимостью 7,5 млн рублей у посетительницы ресторана в центре Москвы.
Обновлено в 12:34
Происшествия

В «МК» задержан неадекватный визитер, угрожавший раздеться догола

В случае отказа неадекватный визитер угрожал "раздеться догола", а если это не подействует, то устроить в здании погром.
Обновлено в 12:19
Происшествия

Пресс-секретаря Роскомнадзора больше не обвиняют в растрате

Уголовное дело в отношении чиновников Роскомнадзора было возбуждено в сентябре прошлого года.
Обновлено в 13:52
Происшествия

В Москве школьник попал в больницу после «прикола» в туалете

В одной из школ Москвы школьник получил травму из-за шутки товарищей в туалете.
Обновлено в 11:35
Происшествия

В Петербурге возбудили дело об обмане ветерана

Обновлено в 13:48
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