Происшествия

СК: вооруженный автоматом сбежавший охранник найден раненым в лесу
Вести.Ru
10:27

Сбежавший с охраняемого моста через Оку под Муромом охранник найден. Об этом сообщила "Интерфаксу" представитель подмосковного главка Следственного комитета Евгения Кирюшина. 61-летний мужчина обнаружен с ранениями в лесу в окрестностях Гжели (Раменский район Подмосковья).
Вести.Ru10:27
с чего всё началось

Мы дозвонились в лес дезертиру с автоматом, сбежавшему из части

- Да, в лес на машине заехал, не знаю как выбраться - В какой вы области – Московской или Владимирской?
Московский Комсомолец05:20

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Раненый охранник из Мурома умер в больнице

РИА Новости10:54

В СК рассказали о двух ранениях сотрудника ВОХР, бежавшего с объекта с автоматом

РЕН ТВ10:23

Сбежавший с охраняемого объекта сотрудник ВОХР умер в подмосковной больнице

ТАСС10:54

СКР заявил о госпитализации сбежавшего из Мурома сотрудника военизированной охраны

Коммерсантъ10:30

Сбежавший охранник из Мурома попытался покончить с собой

Комсомольская правда10:01

СК: вооруженный автоматом сбежавший охранник найден раненым в лесу

Вести.Ru10:27

Сбежавший с поста в Муроме охранник умер в подмосковной больнице

Интерфакс10:57
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