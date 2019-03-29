Происшествия
Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвымRT на русском 02:47
Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела. Об этом сообщили в Западном военном округе.
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с чего всё началось
Рядовой российских Вооруженных Сил сбежал с оружием с территории воинской части, расположенной в городе Ржеве Тверской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАСС01:22
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Сержанта, который самовольно покинул воинскую часть в Тверской области, нашли мёртвым
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