Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвымRT на русском 02:47

Рядовой российских Вооруженных Сил сбежал с оружием с территории воинской части, расположенной в городе Ржеве Тверской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела. Об этом сообщили в Западном военном округе.

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

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