Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвымRT на русском 02:47

Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела. Об этом сообщили в Западном военном округе.
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Сбежавший из части в Тверской области военнослужащий найден мёртвым

RT на русском07:16

Тело сбежавшего контрактника найдено в одном из нежилых зданий

ТАСС02:59

Сбежавший из части в Тверской области контрактник найден мертвым

Интерфакс02:47

Стали известны подробности побега военного с автоматом из части во Ржеве

РЕН ТВ01:24

Сбежавший из ржевской части контрактник, скорее всего, покончил с собой

РИА Новости03:03

Сбежавший военнослужащий в Тверской области найден мертвым

ГТРК Тверь07:54

Подробности ЧП в Ржеве: погибший контрактник украл автомат после конфликта с девушкой и пьяной езды

Tverigrad.ru04:13
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
Общество

Казанские учителя поддержали флешмоб в поддержку педагога из Барнаула

Обновлено в 01:26
Происшествия

Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге

Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Авто

Пикап Isuzu D-Max подешевел на 150 тысяч рублей

Компания Isuzu снизила стоимость своего полноприводного пикапа D-Max на российском рынке на 150 тысяч рублей.
Обновлено в 05:22
Общество

«Юнармия» пообещала своим участникам льготы при поступлении в вузы

Члены патриотической организации «Юнармия» смогут рассчитывать на получение дополнительных баллов к результату Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые будут учитываться при их поступлении в вуз.
Обновлено в 11:06
Экономика

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено в 09:56
Происшествия

В Петербурге освободили националиста Дмитрия Шульца

Невский районный суд Петербурга освободил от наказания Дмитрия Боброва, известного по прозвищу Шульц.
Обновлено в 11:02
Финансы

ЦБ снизил оценку оттока капитала из России в 2018 году до $63,3 млрд

Ранее ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из РФ на 2019 год до $35 млрд, на 2020 год - до $17 млрд, на 2021 год - до $13 млрд.
Обновлено в 10:25
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес

Ольга Бузова в облегающем боди показала роскошное тело

Ольга Бузова в облегающем боди показала роскошное тело Телеведущая продемонстрировала поклонникам свои прелести.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Мину времен ВОВ обнаружили на стройплощадке в Москве

Находку сделали рабочие-строители по адресу: Складочная улица, вл. 6. Как сообщает агентство «Москва», обнаруженным предметом оказалась мина времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:20
Политика

Валентину Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного

Российский президент Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.
Обновлено в 08:57
Политика

Законы о недостоверных новостях и защите госсимволов вступили в силу

О защите госсимволов По второму закону - о борьбе с оскорблением госсимволов и госинститутов - будет блокироваться информация, "выражающая в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".
Обновлено вчера в 17:13
Политика

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Автоспорт

Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике

В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено в 08:55
Политика

Медведев прокомментировал дело Абызова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
Происшествия

В Назрани у здания мэрии произошла стрельба

Стрельба из травматического оружия произошла возле здания мэрии Назрани, сообщил ТАСС заместитель мэра Назрани Магомед Бекмурзиев.
Обновлено в 05:04
Финансы

ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму

В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
Обновлено в 08:49
Политика

Порошенко призвал украинцев не голосовать за Путина

Обновлено в 10:28
Наука

Площадь ущерба от китайского искусственного острова оказалась в 200 раз больше самого острова

Леланд Смит (Leland Smith) из Джорджтаунского университета и его коллеги изучали риф Мисчиф в восточной части Южно-Китайского моря, где Китай намыл остров площадью около 5,58 квадратных километра и уже построил взлетно-посадочную полосу и здания.
Обновлено в 08:50
Общество

В «Яндекс.Такси» предложили отказаться от бумажных путевых листов

"Яндекс.Такси" предлагает заменить бумажные путевые листы на электронные, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании по итогам встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с руководителями крупнейших российских IT-компаний.
Обновлено в 10:33
Политика

Bloomberg: США подготовили санкции против России по делу Скрипалей

Соединённые Штаты подготовили новый пакет санкций против России в связи с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 11:28
Политика

Британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit

Палата общин британского парламента отвергла в пятницу в третий раз подряд проект соглашения с Евросоюзом об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено в 10:06
Происшествия

Экс-губернатор Ишаев не признал вину

Обновлено вчера в 13:10
Армия и оружие

Появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море

В Сети появилось видео группы кораблей НАТО, проходящей пролив Босфор по пути в Черное море.
Обновлено вчера в 20:05
Экономика

Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек

Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие

В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая

«Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.
Обновлено вчера в 17:15
Политика

Сербия планирует вступить в Евросоюз

Посол Сербии в России Славенко Терзич заявил, что его страна ориентирована на вступление в Европейский союз, однако хочет сохранить военный нейтралитет, пишут РИА Новости.
Обновлено в 09:12
Спорт

Стали известны сроки восстановления Ханю после травмы

Обновлено в 11:03
Происшествия

После ДТП на Можайском шоссе в Москве уволили полицейского

Обновлено в 10:05
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