Происшествия
Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвымRT на русском 02:47
Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела. Об этом сообщили в Западном военном округе.
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Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге
Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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«Юнармия» пообещала своим участникам льготы при поступлении в вузы
Члены патриотической организации «Юнармия» смогут рассчитывать на получение дополнительных баллов к результату Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые будут учитываться при их поступлении в вуз.
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ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
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ЦБ снизил оценку оттока капитала из России в 2018 году до $63,3 млрд
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Обновлено в 04:19
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Обновлено в 09:20
Политика
Валентину Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного
Российский президент Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.
Обновлено в 08:57
Политика
Законы о недостоверных новостях и защите госсимволов вступили в силу
О защите госсимволов По второму закону - о борьбе с оскорблением госсимволов и госинститутов - будет блокироваться информация, "выражающая в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".
Обновлено вчера в 17:13
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Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Автоспорт
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В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
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Обновлено в 08:49
Политика
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Обновлено в 10:28
Наука
Площадь ущерба от китайского искусственного острова оказалась в 200 раз больше самого острова
Леланд Смит (Leland Smith) из Джорджтаунского университета и его коллеги изучали риф Мисчиф в восточной части Южно-Китайского моря, где Китай намыл остров площадью около 5,58 квадратных километра и уже построил взлетно-посадочную полосу и здания.
Обновлено в 08:50
Общество
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"Яндекс.Такси" предлагает заменить бумажные путевые листы на электронные, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании по итогам встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с руководителями крупнейших российских IT-компаний.
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Bloomberg: США подготовили санкции против России по делу Скрипалей
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Британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit
Палата общин британского парламента отвергла в пятницу в третий раз подряд проект соглашения с Евросоюзом об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
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Экс-губернатор Ишаев не признал вину
Обновлено вчера в 13:10
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Появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море
В Сети появилось видео группы кораблей НАТО, проходящей пролив Босфор по пути в Черное море.
Обновлено вчера в 20:05
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Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая
«Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Сербия планирует вступить в Евросоюз
Посол Сербии в России Славенко Терзич заявил, что его страна ориентирована на вступление в Европейский союз, однако хочет сохранить военный нейтралитет, пишут РИА Новости.
Обновлено в 09:12
Спорт
Стали известны сроки восстановления Ханю после травмы
Обновлено в 11:03