Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвымRT на русском 02:47

Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела. Об этом сообщили в Западном военном округе.
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