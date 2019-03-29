Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвымRT на русском 02:47

Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела. Об этом сообщили в Западном военном округе.

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

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