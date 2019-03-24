Россия направила Польше запрос о выдаче экс-совладельца «Зимней вишни»РБК 05:10

с чего всё началось

Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено: Вишневский задержан в Польше, теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции.

Генпрокуратура России направила в Польшу запрос о выдаче обвиняемого в даче взятки Вячеслава Вишневского, бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината, владевшего сгоревшим ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

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