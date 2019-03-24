Происшествия
Россия направила Польше запрос о выдаче экс-совладельца «Зимней вишни»РБК 05:10
Генпрокуратура России направила в Польшу запрос о выдаче обвиняемого в даче взятки Вячеслава Вишневского, бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината, владевшего сгоревшим ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
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Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено: Вишневский задержан в Польше, теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции.
с чего всё началось
«Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено: Вишневский задержан в Польше, теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции»,— сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.Коммерсантъвчера в 17:20
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Обновлено в 03:34
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Мужчина размахивал бензопилой в кафе в Приморье
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 12:23
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Обновлено в 04:00
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Россиянин репостнул «могилу» Путина и заинтересовал полицию
Полицейские Каменска-Уральского потребовали от активиста Дмитрия Карпова написать объяснительную из-за репоста фотографии с «могилой» президента России Владимира Путина во «ВКонтакте».
Обновлено в 05:02
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Как сообщил ToDay News Ufa, на фоне слухов о своей болезни она выкладывает великолепные фотографии вместе с родными.
Обновлено в 04:37
Происшествия
На Урале бывший охранник из-за сына застрелил двух женщин
Убить женщин подозреваемый решил из-за того, что они не давали ему общаться с 4-летним сыном.
Обновлено в 05:17
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Обновлено в 02:18
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Обновлено в 02:08
Авто
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В сербских СМИ появилась информация, что немецкий концерн может законсервировать мощности по выпуску моделей Skoda, Seat и Audi на Украине и перенести производство в Сербию, где экономическая и политическая ситуация стабильны.
Обновлено вчера в 09:20
Общество
Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве
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Обновлено в 04:24
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Рогозин заявил о ценовом преимуществе «Союзов» перед Dragon 2
Обновлено в 03:27
Происшествия
Томичи почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»
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Обновлено в 02:02
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Очевидцы сняли на видео полыхающий ангар. Огонь вспыхнул 25 марта на территории промзоны "Сергеево" на западной окраине города.
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Происшествия
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Обновлено в 05:10