Происшествия

Россия направила Польше запрос о выдаче экс-совладельца «Зимней вишни»РБК 05:10

Генпрокуратура России направила в Польшу запрос о выдаче обвиняемого в даче взятки Вячеслава Вишневского, бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината, владевшего сгоревшим ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
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Светлана Петренко
Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено: Вишневский задержан в Польше, теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции.
— Светлана ПетренкоКоммерсантъ вчера в 17:20
с чего всё началось
«Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено: Вишневский задержан в Польше, теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции»,— сообщила
 официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
Коммерсантъвчера в 17:20

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