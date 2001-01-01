Происшествия

Сбежавшего в США финансиста хотят заочно арестовать в РоссииКоммерсантъ вчера в 18:28

Сегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД о его заочном аресте и, скорее всего, его удовлетворит. Соучредителем и председателем совета директоров РМБ Алексей Курочкин стал в 1994 году.
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На Кипре рассматривают возможность экстрадиции сбежавшего туда экс-главы «Экопромбанка» Андрея Туева

Сайт города Пермь 59.ru03:53

Сбежавшего в США финансиста хотят заочно арестовать в России

Коммерсантъвчера в 18:28
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 05:27, Ашберн
Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Хоккей

Русский тафгай посоветовал Свечникову почаще ходить в спортзал

Первый русский тафгай в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Андрей Назаров высказался относительно стычки капитана "Вашингтон" Александра Овечкина и форварда "Каролины" Андрея Свечникова, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:10
Происшествия

За шпионаж против России норвежец получил 14 лет тюрьмы

По решению Мосгорсуда гражданин Норвегии Фруде Берг был приговорен к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже против России.
Обновлено в 05:01
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

Главный военный прокурор Украины сбежал из страны

Обновлено в 03:48
Политика

Госдума приняла закон о суверенном Рунете

Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Происшествия

Прокуратура прояснила ситуацию с покушением на Зеленского

Обновлено в 02:20
Политика

Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом

Обновлено в 03:27
Политика

Украинский суд отменил розыск и арест журналиста Шария

Шевченковский районный суд Киева принял решение об отмене розыска и заочного ареста журналиста Анатолия Шария.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Собор Нотр-Дам в Париже полностью потушен

Обновлено в 03:55
Общество

Богатейший человек Европы пожертвует Нотр-Даму 200 млн евро

Обновлено в 04:10
Наука

Впервые в мире живое сердце напечатали на 3D-принтере

Обновлено в 02:47
Происшествия

Мужчина захватил заложницу на станции метро «Технопарк»

В полицию поступило сообщение, что на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Технопарк» Замоскворецкой линии Московского метрополитена неизвестный вошел в помещение, где находилась сотрудница подземки, и стал угрожать ей предметом, похожим на молоток.
Обновлено в 02:44
Общество

В Лондоне полиция задержала 52 активиста экологических протестов

Полиция в Лондоне задержала 52 экологических активиста за участие в акции протеста в центре города.
Обновлено вчера в 23:35
Шоу-бизнес

Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 20:27
Общество

На Ямале из-за метели закрыли зимники и отменили авиарейсы

Обновлено в 04:00
Политика

Жители Украины до сих пор смотрят российское телевидение

Глава правления неправительственной и внепартийной всеукраинской сети общественных активистов «ОПОРА» Ольга Айвазовская заявила о том, что жители Украины продолжают смотреть российское телевидение в преддверии выборов президента.
Обновлено в 02:55
Здоровье

Служебное расследование начато по факту отсутствия в крымских аптеках лекарств для льготников – Аксёнов

Глава Республики Крым сообщил о начале служебного расследования по факту отсутствия с января в крымских аптеках ряда лекарственных препаратов для граждан льготных категорий.
Обновлено в 05:04
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено вчера в 02:04
Общество

Charlie Hebdo опубликовал обложку с карикатурой на пожар в Нотр-Даме

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo во вторник выйдет с карикатурой на пожар в соборе Парижской Богоматери на обложке.
Обновлено в 04:19
Экономика

Россиян с низкими зарплатами могут освободить от НДФЛ

Россияне, которые получают низкие зарплаты, могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц.
Обновлено вчера в 01:39
Политика

СБУ заподозрила ФСБ в финансировании кампании Владимира Зеленского

Служба безопасности Украины начала проверку информации о возможных связях избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского с российскими спецслужбами.
Обновлено в 05:10
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес

Александр Семчев: «Думаю о подтяжке. Морда – как у бульдога»

Кожа провисает, морда становится бульдожьей.
Обновлено вчера в 13:30
Экономика

Компания Лисина подтвердила интерес к покупке «Трансконтейнера»

Первая грузовая компания (ПГК), подконтрольная UCL Holding Владимира Лисина, рассматривает возможность участия в приватизации 50% плюс две акции крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер», которые находятся под контролем РЖД.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли поменяла фамилию

О смене фамилии артистки стало известно благодаря документам из суда, в котором проходил бракоразводный процесс 43-летней Джоли и 55-летнего Брэда Питта.
Обновлено в 05:20
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Общество

Отец Карауловой рассчитывает на освобождение дочери по УДО

Отец экс-студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), осужденной за попытку присоединиться к деятельности *ИГ, Павел Караулов, надеется на освобождение дочери.
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия

В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину

Петербурженку сбил автомобиль BMW X6, за рулем находился 32-летний мужчина, в данный момент он общается с полицейскими.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

В регионе 15 полицейских разыскивают сбежавшую медведицу

На место происшествия были направлены 15 полицейских вооруженных автоматическим и табельным оружием.
Обновлено в 03:50
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