Происшествия
Сбежавшего в США финансиста хотят заочно арестовать в РоссииКоммерсантъ вчера в 18:28
Сегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД о его заочном аресте и, скорее всего, его удовлетворит. Соучредителем и председателем совета директоров РМБ Алексей Курочкин стал в 1994 году.
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На Кипре рассматривают возможность экстрадиции сбежавшего туда экс-главы «Экопромбанка» Андрея Туева
Сайт города Пермь 59.ru03:53
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Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Хоккей
Русский тафгай посоветовал Свечникову почаще ходить в спортзал
Первый русский тафгай в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Андрей Назаров высказался относительно стычки капитана "Вашингтон" Александра Овечкина и форварда "Каролины" Андрея Свечникова, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:10
Происшествия
За шпионаж против России норвежец получил 14 лет тюрьмы
По решению Мосгорсуда гражданин Норвегии Фруде Берг был приговорен к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже против России.
Обновлено в 05:01
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Главный военный прокурор Украины сбежал из страны
Обновлено в 03:48
Политика
Госдума приняла закон о суверенном Рунете
Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Политика
Украинский суд отменил розыск и арест журналиста Шария
Шевченковский районный суд Киева принял решение об отмене розыска и заочного ареста журналиста Анатолия Шария.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Собор Нотр-Дам в Париже полностью потушен
Обновлено в 03:55
Общество
Богатейший человек Европы пожертвует Нотр-Даму 200 млн евро
Обновлено в 04:10
Наука
Впервые в мире живое сердце напечатали на 3D-принтере
Обновлено в 02:47
Происшествия
Мужчина захватил заложницу на станции метро «Технопарк»
В полицию поступило сообщение, что на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Технопарк» Замоскворецкой линии Московского метрополитена неизвестный вошел в помещение, где находилась сотрудница подземки, и стал угрожать ей предметом, похожим на молоток.
Обновлено в 02:44
Общество
В Лондоне полиция задержала 52 активиста экологических протестов
Полиция в Лондоне задержала 52 экологических активиста за участие в акции протеста в центре города.
Обновлено вчера в 23:35
Шоу-бизнес
Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 20:27
Общество
На Ямале из-за метели закрыли зимники и отменили авиарейсы
Обновлено в 04:00
Политика
Жители Украины до сих пор смотрят российское телевидение
Глава правления неправительственной и внепартийной всеукраинской сети общественных активистов «ОПОРА» Ольга Айвазовская заявила о том, что жители Украины продолжают смотреть российское телевидение в преддверии выборов президента.
Обновлено в 02:55
Здоровье
Служебное расследование начато по факту отсутствия в крымских аптеках лекарств для льготников – Аксёнов
Глава Республики Крым сообщил о начале служебного расследования по факту отсутствия с января в крымских аптеках ряда лекарственных препаратов для граждан льготных категорий.
Обновлено в 05:04
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено вчера в 02:04
Общество
Charlie Hebdo опубликовал обложку с карикатурой на пожар в Нотр-Даме
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo во вторник выйдет с карикатурой на пожар в соборе Парижской Богоматери на обложке.
Обновлено в 04:19
Экономика
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от НДФЛ
Россияне, которые получают низкие зарплаты, могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц.
Обновлено вчера в 01:39
Политика
СБУ заподозрила ФСБ в финансировании кампании Владимира Зеленского
Служба безопасности Украины начала проверку информации о возможных связях избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского с российскими спецслужбами.
Обновлено в 05:10
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Александр Семчев: «Думаю о подтяжке. Морда – как у бульдога»
Кожа провисает, морда становится бульдожьей.
Обновлено вчера в 13:30
Экономика
Компания Лисина подтвердила интерес к покупке «Трансконтейнера»
Первая грузовая компания (ПГК), подконтрольная UCL Holding Владимира Лисина, рассматривает возможность участия в приватизации 50% плюс две акции крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер», которые находятся под контролем РЖД.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поменяла фамилию
О смене фамилии артистки стало известно благодаря документам из суда, в котором проходил бракоразводный процесс 43-летней Джоли и 55-летнего Брэда Питта.
Обновлено в 05:20
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Общество
Отец Карауловой рассчитывает на освобождение дочери по УДО
Отец экс-студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), осужденной за попытку присоединиться к деятельности *ИГ, Павел Караулов, надеется на освобождение дочери.
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия
В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину
Петербурженку сбил автомобиль BMW X6, за рулем находился 32-летний мужчина, в данный момент он общается с полицейскими.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
В регионе 15 полицейских разыскивают сбежавшую медведицу
На место происшествия были направлены 15 полицейских вооруженных автоматическим и табельным оружием.
Обновлено в 03:50