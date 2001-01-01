Происшествия
Сбежавшего в США финансиста хотят заочно арестовать в РоссииКоммерсантъ вчера в 18:28
Сегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД о его заочном аресте и, скорее всего, его удовлетворит. Соучредителем и председателем совета директоров РМБ Алексей Курочкин стал в 1994 году.
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Происшествия
Собор Парижской Богоматери во Франции потушили
Обновлено вчера в 23:27
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ
Обновлено вчера в 22:36
Кино
Первый эпизод финала «Игры престолов» поставил два абсолютных рекорда
Сервис «Амедиатека», который владеет эксклюзивными правами на показ «Игры престолов» в России, не выдержал 15 апреля наплыва желающих посмотреть первый эпизод финального сезона фэнтезийной эпопеи по книгам Джорджа Мартина и перестал работать.
Обновлено в 01:11
Технологии
Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте
Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
В Красноярске учительница избила школьниц во время урока
Обновлено в 02:18
Политика
Конгресс запросил у крупнейших банков данные о связях Трампа с Россией
Законодатели США запросили информацию у Deutsche Bank и других банков с целью выявления связи американского президента Дональда Трампа с Россией.
Обновлено в 01:57
Происшествия
«Ренн» поможет восстановить собор Парижской Богоматери
Обновлено в 01:42
Политика
Суд освободил Савченко из-под стражи
Обновлено вчера в 18:09
Футбол
Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 11:13
Общество
Девушка из Великобритании получила инсульт, похрустев шеей
Обновлено в 00:50
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено вчера в 02:10
Гаджеты
В России выходит самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей
Обновлено вчера в 05:25
Армия и оружие
Российские корветы оснастят системой радиоэлектронной защиты
Обновлено вчера в 21:16
Общество
На Ямале из-за метели задержаны вертолетные рейсы
На Ямале 16 апреля утром и днем на территории округа прогнозируется опасное погодное явление: очень сильный ветер порывами 21-26 м/с.
Обновлено в 02:16
Культура
Около 2 млрд рублей пойдет на строительство школ в ДФО по нацпроекту в 2019 году
Средства в размере почти 2 млрд рублей будут выделены в текущем году в рамках исполнения национального проекта "Образование" на строительство новых школ на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП
Обновлено вчера в 06:28
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
Обновлено в 00:00
Транспорт
В России подорожал проезд по платным трассам
Проезд по участкам от 208-го до 543-го километра дороги М-11 "Москва – Санкт-Петербург" от Твери до Великого Новгорода подорожает до 770 рублей для легковушек и 1 030 рублей для грузовых автомобилей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 06:15
Экономика
Госдуме предложили расширить список ситуаций для ипотечных каникул
Эксперты "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) предлагают депутатам Госдумы расширить список причин, по которым россияне смогут претендовать на ипотечные каникулы, сообщает пресс-служба ОНФ.
Обновлено вчера в 08:33
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Армия и оружие
Путин распорядился направить российских военных в ЦАР
Президент РФ Владимир Путин направил в состав Миссии ООН по стабилизации ситуации в Центральноафриканской Республике 30 российских военных.
Обновлено вчера в 12:51
Армия и оружие
Крейсер «Варяг» провёл артиллерийские стрельбы в Японском море
Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский заявил, что российский ракетный крейсер «Варяг» провёл артиллерийские стрельбы в Японском море.
Обновлено вчера в 21:37
Футбол
Кафельников обратился к владельцам «Спартака»
Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников обратился к владельцам футбольного клуба "Спартак" Вагиту Алекперову и Леониду Федуну, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Пушков оценил заявление штаба Зеленского о референдуме в Крыму
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума в Крыму.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП в Орске
Обновлено в 02:13
Религия
В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением
Обновлено вчера в 15:54