Происшествия

Сбежавшего в США финансиста хотят заочно арестовать в РоссииКоммерсантъ вчера в 18:28

Сегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД о его заочном аресте и, скорее всего, его удовлетворит. Соучредителем и председателем совета директоров РМБ Алексей Курочкин стал в 1994 году.
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Сбежавшего в США финансиста хотят заочно арестовать в России

Коммерсантъвчера в 18:28
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Происшествия

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Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ

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Первый эпизод финала «Игры престолов» поставил два абсолютных рекорда

Сервис «Амедиатека», который владеет эксклюзивными правами на показ «Игры престолов» в России, не выдержал 15 апреля наплыва желающих посмотреть первый эпизод финального сезона фэнтезийной эпопеи по книгам Джорджа Мартина и перестал работать.
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В США на Джастина Бибера подал в суд задетый его машиной фотограф

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Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте

Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.
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Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.
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В Красноярске учительница избила школьниц во время урока

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Политика

Конгресс запросил у крупнейших банков данные о связях Трампа с Россией

Законодатели США запросили информацию у Deutsche Bank и других банков с целью выявления связи американского президента Дональда Трампа с Россией.
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Политика

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Футбол

Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 11:13
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Девушка из Великобритании получила инсульт, похрустев шеей

Обновлено в 00:50
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В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено вчера в 02:10
Гаджеты

В России выходит самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей

Обновлено вчера в 05:25
Армия и оружие

Российские корветы оснастят системой радиоэлектронной защиты

Обновлено вчера в 21:16
Общество

На Ямале из-за метели задержаны вертолетные рейсы

На Ямале 16 апреля утром и днем на территории округа прогнозируется опасное погодное явление: очень сильный ветер порывами 21-26 м/с.
Обновлено в 02:16
Культура

Около 2 млрд рублей пойдет на строительство школ в ДФО по нацпроекту в 2019 году

Средства в размере почти 2 млрд рублей будут выделены в текущем году в рамках исполнения национального проекта "Образование" на строительство новых школ на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено вчера в 06:28
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
Обновлено в 00:00
Транспорт

В России подорожал проезд по платным трассам

Проезд по участкам от 208-го до 543-го километра дороги М-11 "Москва – Санкт-Петербург" от Твери до Великого Новгорода подорожает до 770 рублей для легковушек и 1 030 рублей для грузовых автомобилей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 06:15
Политика

Брат тигра Амура предсказал победу Зеленского в выборах на Украине

Обновлено в 00:31
Экономика

Госдуме предложили расширить список ситуаций для ипотечных каникул

Эксперты "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) предлагают депутатам Госдумы расширить список причин, по которым россияне смогут претендовать на ипотечные каникулы, сообщает пресс-служба ОНФ.
Обновлено вчера в 08:33
Политика

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Армия и оружие

Путин распорядился направить российских военных в ЦАР

Президент РФ Владимир Путин направил в состав Миссии ООН по стабилизации ситуации в Центральноафриканской Республике 30 российских военных.
Обновлено вчера в 12:51
Армия и оружие

Крейсер «Варяг» провёл артиллерийские стрельбы в Японском море

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский заявил, что российский ракетный крейсер «Варяг» провёл артиллерийские стрельбы в Японском море.
Обновлено вчера в 21:37
Футбол

Кафельников обратился к владельцам «Спартака»

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников обратился к владельцам футбольного клуба "Спартак" Вагиту Алекперову и Леониду Федуну, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:01
Политика

Пушков оценил заявление штаба Зеленского о референдуме в Крыму

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума в Крыму.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП в Орске

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В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением

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Советский рок-музыкант, гитарист, вокалист, композитор. Основатель и лидер групп «Високосное лето» и «Автограф». Признан одним из лучших российских гитаристов.
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Александр Шульгин
Российский композитор
Российский композитор и автор, продюсер. Руководит группой компаний «Фамилия», осуществляющей деятельность в сфере медиа, издательского бизнеса и индустрии развлечений.
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