Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в БританииРосбалт 02 июля в 15:13

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News. Женщина, родившаяся в Иордании, покинула ОАЭ, поскольку опасается, что муж может навредить ей и детям.
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