Сбережения россиян за февраль сократились на 2,4%ТАСС 00:34

В наличных россияне держат только 6,2 трлн рублей, а в ценных бумагах — 5 трлн рублей. При этом темпы прироста сбережений в 2018 году по сравнению с предыдущим годом замедлились (в 2017-м накопления россиян выросли на 12,4%). Это было вызвано снижением ставок по вкладам.

с чего всё началось

Накопления россиян в феврале 2019 года, по предварительным данным, уменьшились почти на 2,4% по сравнению с январем - до 32,88 трлн рублей. Такая оценка приводится в материалах Росстата. При этом объем накоплений превышает уровень декабря 2018 года, когда он составлял чуть более 32,31 трлн рублей.

Сбережения россиян за февраль сократились на 2,4%

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