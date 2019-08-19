Многим россиянам перестало хватать текущих доходов для поддержания привычного уровня жизни. Для решения проблемы люди берут кредиты, зачастую необеспеченные, или прибегают к накопленным ранее сбережениям. Доля первых выросла с трех процентов в начале года до семи, вторых — с шести до 11 процентов.

Сбережения россиян оказались под угрозой быть потраченными

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