Экономика
Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионамиРБК 02:00
Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
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ФАС разработает поправки для уравнения комиссий за перевод физлиц между регионами
Rambler News Service03:29
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