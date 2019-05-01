Экономика

Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионамиРБК 02:00

Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
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ФАС предложила обязать банки уравнять комиссии за межрегиональные переводы

Новая газета05:34

Сбербанк могут обязать отменить комиссию за переводы между регионами

Говорит Москва02:46

ФАС разработает поправки для уравнения комиссий за перевод физлиц между регионами

Rambler News Service03:29

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Российская газета02:46

Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами

РБК02:00

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Народные новости04:50

ФАС предлагает уравнять комиссии банков за межрегиональные денежные переводы

ТАСС03:41
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