Экономика
Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионамиРБК 02:00
Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
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ФАС разработает поправки для уравнения комиссий за перевод физлиц между регионами
Rambler News Service03:29
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Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.
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Заведующая детским садом в Краснодаре поставила одного из своих воспитанников на колени и заставила целовать землю, - пишет издание BAZA.
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Инициатором разрыва стала Софья. Отмечается, что развод прошел мирно и без конфликтов. В общей сложности пара провела вместе восемь лет.
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Что ждет Зеленского в случае его уступки России, рассказал Волкер
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Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе
Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.
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Первомайское шествие началось в Москве
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Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
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Кайли Дженнер поздравила Трэвиса Скотта с днем рождения и намекнула на второго ребенка
30 апреля Кайли Дженнер поздравила Трэвиса Скотта с 28-м днем рождения и намекнула на рождение второго ребенка.
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Скончалась мать Марии Порошиной
Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Футбол
Экс-вратарь сборной Германии Адлер объявил о завершении карьеры
Вратарь «Майнца» Рене Адлер принял решение завершить профессиональную карьеру по окончании нынешнего сезона, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 07:21
Общество
В Риге прошло шествие против ликвидации русских школ
Обновлено в 05:25
Культура
СМИ сообщили о госпитализации режиссера Чухрая
Обновлено в 00:08
Общество
Атмосферное давление в Москве упадет до рекордно минимального значения
По данным метеорологов, сегодня, 1 мая, воздух максимально может прогреться до +16 градусов в тени, а в ночные часы опустится до +5, при этом атмосферное давление будет в норме: 748 мм рт ст. Однако уже завтра, по воздействием атлантического циклона, температура в дневные часы не превысит отметки +13, подует сильный ветер, и временами будет накрапывать дождь.
Обновлено в 07:48
Спорт
100-рублевая купюра признана одной из самых красивых банкнот мира
Российская банкнота номиналом 100 рублей, выпущенная к ЧМ-2018 по футболу, стала одной из самых красивых купюр мира.
Обновлено в 04:25
Политика
Минск отреагировал на смену посла России в Белоруссии
В пятницу, 30 апреля, президент Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла России в Белоруссии и одновременно назначил вместо него сенатора Дмитрия Мезенцева.
Обновлено в 08:36
Космос
Создатели «Ангары-А5» модернизируют двигатель ракеты
Генеральный конструктор КБ «Салют» Сергей Кузнецов заявил, что в целях увеличения энергомассовых характеристик ракеты-носителя «Ангара А-5» её двигатель будет модернизирован.
Обновлено в 05:27
Политика
Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым
Обновлено вчера в 13:32
Хоккей
Хоккеист Дацюк объявил об уходе из СКА
Обновлено в 02:08
Транспорт
Новые дорожные знаки появились в России
С 1 мая в Россию вступил в силу новый национальный ГОСТ по дорожным знакам, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Политика
Названо число донбассцев, желающих получить гражданство России
Получить гражданство Российской Федерации хотят 86% жителей Донецкой и Луганской самопровозглашённых народных республик.
Обновлено вчера в 12:07
Футбол
Погба ответил на критику легенд «Манчестер Юнайтед»
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отреагировал на критику в свой адрес, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:02
Экономика
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено вчера в 10:57
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено вчера в 14:32
Культура
В Киеве умер создатель герба украинской столицы
Известный украинский скульптор и создатель герба Киева Борис Довгань умер в Киеве на 91-м году жизни.
Обновлено в 05:05