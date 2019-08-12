Экономика

«Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗТАСС 01:55

Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о дополнительных льготах для Антипинского НПЗ, принадлежащего совместному предприятию банка и отраслевых инвесторов.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

Антипичный случай

Профильные министерства дали отрицательные отзывы на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о предоставлении дополнительных налоговых льгот для Антипинского НПЗ и на изменение условий лицензии на месторождения в Оренбургской области.
Коммерсантъвчера в 17:57

Подробнее о событии

Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗ

РБКвчера в 22:48

«Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗ

ТАСС01:55

Профильные министерства не поддержали просьбу Грефа о льготах для «Антипинского НПЗ»

Интерфакс01:38

СМИ сообщили об отказе Сбербанку в льготах для Антипинского НПЗ

Московский Комсомолец04:10

Правительство отказалось спасать Антипинский НПЗ

URA.Ruвчера в 19:37

Минэнерго посоветовало Козаку отказать Сбербанку в поддержке Антипинского НПЗ

Ведомостивчера в 18:57

Антипичный случай

Коммерсантъвчера в 17:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:34, Вашингтон
Здоровье

Медики признали корвалол опасным для здоровья

Оказалось, что в составе «корвалола» есть спирт и фенобарбитал, применение которых вызывает ряд побочных эффектов.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью

Обновлено вчера в 13:02
Политика

Порошенко прибыл на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов

Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой».
Обновлено в 04:17
Общество

Синоптики предупредили россиян о заморозках

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала «Российской газете», что на севере Архангельской области и в восточных районов Карелии на этой неделе ожидаются заморозки до -2°С ночью.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Tesla попала в ДТП на МКАД и загорелась

Автомобиль Tesla врезался в эвакуатор в Москве, после чего загорелся. Пострадали три пассажира «Теслы».
Обновлено 10 августа в 16:59
Политика

Украина выразила протест из-за поездки Путина в Крым

Обновлено вчера в 03:24
Происшествия

Число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 33

В Минздраве по Красноярскому краю проинформировали об увеличении числа пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части в Ачинском районе.
Обновлено в 01:59
Политика

Супрун назвала правильный вариант своего имени

Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:05
Финансы

Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к наградам

Обновлено вчера в 13:01
Экономика

Агентство Fitch повысило рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Fitch приняло решение о повышении рейтинга Российской Федерации с уровня "BBB-" до "BBB", прогноз стабильный.
Обновлено 09 августа в 16:33
Общество

В Росрыболовстве уточнили новые правила любительской рыбалки

Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет

Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Она регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов.
Обновлено в 02:59
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено вчера в 16:55
Общество

Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей

По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Армия и оружие

Военно-транспортный самолет Ан-26 проведет мониторинг пожаров в Сибири

В Иркутской области и Красноярском крае по-прежнему действует режим ЧС из-за охвативших регионы лесных пожаров.
Обновлено в 02:58
Общество

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса

"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Политика

В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика

Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Общество

Интерьеры станции «Лефортово» БКЛ стилизуют под старину

Интерьеры станции "Лефортово" Большой кольцевой линии метро стилизуют под старинные гравюры ХVII–XVIII веков.
Обновлено в 01:57
Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Обновлено вчера в 22:31
Кино

Зрители нашли киноляп в новом фильме Тарантино

Тарантино лично представил свой фильм на премьере в Москве в кинотеатре "Октябрь", которая прошла накануне при аншлаге.
Обновлено в 04:11
Общество

К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект

Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Общество

В Эфиопии появится пятиметровый памятник Пушкину

Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Стали известны сроки поставок второй батареи С-400 в Турцию

Обновлено в 04:28
Политика

Муниципальные депутаты подали заявку на проведение акции в Москве

Обновлено в 04:16
Происшествия

В Вологодской области три человека погибли при пожаре на даче

Три человека, по предварительным данным, погибли при пожаре в дачном доме в селе Бурцево Вологодской области, сообщили РИА Новости в понедельник в Единой дежурной диспетчерской службе Усть-Кубинского района.
Обновлено в 03:27
Космос

Тайна черных дыр. Что скрывается в созвездии Кит

Обновлено в 01:00
Технологии

«Русский стандарт» выпустил обновление интернет-банка

Система привязывает чек к эквайринговому терминалу, расположенному в торговой точке, а затем клиент «Русского стандарта» сможет увидеть наполнение чека в интернет-банке.
Обновлено в 04:16
Экономика

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное