Экономика
«Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗТАСС 01:55
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о дополнительных льготах для Антипинского НПЗ, принадлежащего совместному предприятию банка и отраслевых инвесторов.
Читать в источнике
Оценить31
с чего всё началось
Профильные министерства дали отрицательные отзывы на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о предоставлении дополнительных налоговых льгот для Антипинского НПЗ и на изменение условий лицензии на месторождения в Оренбургской области.Коммерсантъвчера в 17:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:50, Вашингтон
Общество
В колледжах России исчезнут почти 100 профессий
В колледжах России со следующего учебного года исчезнут почти 100 профессий.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Туркменистан планирует приобрести всю линейку автомобилей Aurus
Туркменистан намерен приобрести всю линейку представительских автомобилей Aurus.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Тело мужчины обнаружили в чехле для спортинвентаря на севере Москвы
Тело неизвестного мужчины, спрятанное в чехле для спортивного инвентаря, обнаружили в гаражном комплексе на севере Москвы.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Росгвардии открестились от ударившего на митинге девушку бойца
Сотрудник правоохранительных органов, ударивший девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 05:39
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Политика
Россия и Индия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике
Индийская и российская стороны обсуждают возможные газовые проекты в Арктике, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Мошенники использовали имя Меган Маркл при продаже таблеток
Мошенники использовали имя Меган Маркл при продаже таблеток От лица Меган Маркл продавались таблетки для похудение.
Обновлено в 01:58
Общество
В чешском ресторане стали штрафовать за недоеденный обед
Обновлено в 01:23
Политика
Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса
Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать своего родителя, который прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 04:52
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено 10 августа в 11:35
Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Авто
Беспилотный катафалк на базе Lada Kalina создали российские студенты
Российские студенты создали первый в мире беспилотный катафалк на базе автомобиля Lada Kalina.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
В Ульяновске более десяти человек напали на росгвардейцев
В жилом микрорайоне Верхняя терраса в Ульяновске компания подвыпивших молодых людей вступила в конфликт с сотрудниками Росгвардии, приехавшими по сообщению о нарушении общественного порядка.
Обновлено в 04:12
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Суд намерен запретить Анастасии Заворотнюк выезд за границу
Актрисе Анастасии Заворотнюк суд намерен запретить выезд за границу.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Обновлено 10 августа в 09:13
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Авто
Китайский автоконцерн Changan отказался от производства авто в России
Обновлено вчера в 22:19
Кино
В новом фильме Тарантино «Однажды в Голливуде» нашли киноляп
Критики нашли киноляп в новой картине режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Происшествия
ОНК: режиссера Васильева освободили из изолятора
Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев, подозреваемый в причастности к массовым беспорядкам, освобожден из изолятора, так как срок его задержания истек.
Обновлено вчера в 21:01
Футбол
Вратарь «Барселоны» Нето выбыл на месяц из-за травмы
Голкипер испанского футбольного клуба "Барселона" Норберто Нето пропустит около месяца из-за травмы запястья.
Обновлено вчера в 22:15
Экономика
СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты
По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску».
Обновлено в 00:44
Происшествия
Свадебного стрелка задержали под Петербургом
«Указанный автомобиль был задержан, в полицию для разбирательства доставлен гражданин 1985 года рождения, у него изъят травматический пистолет», — заявили 12 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 02:07
Общество
Детский омбудсмен попросит прокуратуру отозвать иск о лишении родительских прав супругов Проказовых
Ранее прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых.
Обновлено в 05:32
Общество
В Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к школе
Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко в понедельник, 12 августа, дал рекомендации, как морально подготовить детей к обучению в первом классе.
Обновлено в 03:44
Футбол
«Спартак» хочет купить полузащитника «Ниццы» за €9 млн
Очередным новичком красно-белых может стать опорный полузащитник "Ниццы" Адриен Тамез.
Обновлено вчера в 16:14