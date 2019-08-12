Экономика

«Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗТАСС 01:55

Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о дополнительных льготах для Антипинского НПЗ, принадлежащего совместному предприятию банка и отраслевых инвесторов.
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с чего всё началось

Антипичный случай

Профильные министерства дали отрицательные отзывы на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о предоставлении дополнительных налоговых льгот для Антипинского НПЗ и на изменение условий лицензии на месторождения в Оренбургской области.
Коммерсантъвчера в 17:57

Подробнее о событии

СМИ сообщили об отказе Сбербанку в льготах для Антипинского НПЗ

Московский Комсомолец04:10

«Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗ

ТАСС01:55

Антипичный случай

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Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗ

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Ведомостивчера в 18:57

Профильные министерства не поддержали просьбу Грефа о льготах для «Антипинского НПЗ»

Интерфакс01:38
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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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