Экономика
«Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗТАСС 01:55
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о дополнительных льготах для Антипинского НПЗ, принадлежащего совместному предприятию банка и отраслевых инвесторов.
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с чего всё началось
Профильные министерства дали отрицательные отзывы на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о предоставлении дополнительных налоговых льгот для Антипинского НПЗ и на изменение условий лицензии на месторождения в Оренбургской области.Коммерсантъвчера в 17:57
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Политика
Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса
Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать своего родителя, который прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 04:52
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На «Ахмат-Арене» диктор оскорбил главного арбитра матча со «Спартаком»
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено вчера в 13:15
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
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Общество
Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов
Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы в понедельник 12 августа из-за того, что в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих.
Обновлено в 05:14
Футбол
Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита» из-за расизма
Нападающий петербургского "Зенита" Малком прокомментировал информацию о том, что он хочет покинуть Россию из-за проявлений расизма со стороны фанатов команды.
Обновлено в 05:27
Технологии
Росатом выбрал месторождение урана, которое сделает полностью «цифровым»
Дыбрынское месторождение урана на Хиагдинском рудном поле Бурятии станет первым в России, полностью переведенным на цифровые технологии, связывающие процесс добычи от отдельной скважины до уровня целого предприятия, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора – исполнительный директор уранового холдинга госкорпорации "Росатом" АРМЗ Виктор Святецкий.
Обновлено в 05:38
Общество
Уборщица из Подмосковья оказалась должна два миллиарда рублей
Обновлено 10 августа в 13:44
Авто
Lada Kalina превратили в беспилотный катафалк
В России представили беспилотный катафалк, который построен на базе Lada Kalina.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
19 лет назад затонула подлодка «Курск»
Печальную дату в понедельник, 12 августа, вспоминает сегодня вся Россия – ровно 19 лет назад в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка «Курск».
Обновлено в 04:54
Путешествия
Въездной турпоток в Россию в первом полугодии 2019 года вырос на 25%
Как сообщили в АТОР, общий въездной поток иностранных граждан в Россию в первом полугодии 2019 года практически не вырос - годовой прирост составил 0,78%, всего в страну въехало 15,073 млн граждан иностранных государств.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Общество
Кузнецова осудила действия родителей, берущих детей на митинги
Родители, которые приходят на несогласованные митинги с малолетними детьми, подвергают их жизнь и здоровье опасности, за что по закону могут быть лишены родительских прав, а также привлечены к административной и уголовной ответственности, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:52
Политика
Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
В Белом море взорвался малогабаритный ядерный реактор
Последовавшее официальное заявление Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики - уточняет, что взорвался малогабаритный ядерный реактор, бывший составной частью ЖРД для изделия военного назначения.
Обновлено в 05:21
Политика
Муниципальные депутаты Москвы подали заявку на проведение шествия
Муниципальные депутаты подали заявку в мэрию Москвы на проведение шествия 17 августа в центре города. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:37
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Лиза Галкина увлеклась йогой и научилась медитировать
Недавно супруг Аллы Пугачевой показал ролик, на котором запечатлена Лиза Галкина, которая научилась медитировать после увлечения йогой.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Свадебного стрелка задержали под Петербургом
«Указанный автомобиль был задержан, в полицию для разбирательства доставлен гражданин 1985 года рождения, у него изъят травматический пистолет», — заявили 12 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 02:07
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году.
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие
В Турции назвали сроки поставки второй батареи С-400
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Росгвардии открестились от ударившего на митинге девушку бойца
Сотрудник правоохранительных органов, ударивший девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Ульяновске более десяти человек напали на росгвардейцев
В жилом микрорайоне Верхняя терраса в Ульяновске компания подвыпивших молодых людей вступила в конфликт с сотрудниками Росгвардии, приехавшими по сообщению о нарушении общественного порядка.
Обновлено в 04:12
Наука
Ученые назвали основную причину рака шеи и головы
Основной причиной возникновения рака шеи и головы, являющегося шестым по распространенности онкологическим заболеванием в мире, является курение.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов
Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.
Обновлено в 01:44
Авто
ГИБДД Хабкрая объяснила ситуацию с японскими номерами
С начала августа 2019 года на дорогах Хабаровского края стали появляться автомобили с новыми регистрационными знаками под японские крепления, хотя ввод в действие ГОСТа, который устанавливает возможность установки номеров японского размера 1А, перенесен на 4 августа 2020 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня»
Обновлено в 00:30
Экономика
Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%
Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
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Экономика
СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты
По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску».
Обновлено в 00:44