Профильные министерства дали отрицательные отзывы на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о предоставлении дополнительных налоговых льгот для Антипинского НПЗ и на изменение условий лицензии на месторождения в Оренбургской области.

с чего всё началось

Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о дополнительных льготах для Антипинского НПЗ, принадлежащего совместному предприятию банка и отраслевых инвесторов.

«Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗ

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