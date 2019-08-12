Экономика

«Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗТАСС 01:55

Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о дополнительных льготах для Антипинского НПЗ, принадлежащего совместному предприятию банка и отраслевых инвесторов.
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с чего всё началось

Антипичный случай

Профильные министерства дали отрицательные отзывы на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о предоставлении дополнительных налоговых льгот для Антипинского НПЗ и на изменение условий лицензии на месторождения в Оренбургской области.
Коммерсантъвчера в 17:57

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СМИ сообщили об отказе Сбербанку в льготах для Антипинского НПЗ

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Правительство отказалось спасать Антипинский НПЗ

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РБКвчера в 22:48

«Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗ

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Минэнерго посоветовало Козаку отказать Сбербанку в поддержке Антипинского НПЗ

Ведомостивчера в 18:57

Антипичный случай

Коммерсантъвчера в 17:57
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Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать своего родителя, который прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа.
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Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита» из-за расизма

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Дыбрынское месторождение урана на Хиагдинском рудном поле Бурятии станет первым в России, полностью переведенным на цифровые технологии, связывающие процесс добычи от отдельной скважины до уровня целого предприятия, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора – исполнительный директор уранового холдинга госкорпорации "Росатом" АРМЗ Виктор Святецкий.
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Уборщица из Подмосковья оказалась должна два миллиарда рублей

Обновлено 10 августа в 13:44
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В России представили беспилотный катафалк, который построен на базе Lada Kalina.
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Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
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Въездной турпоток в Россию в первом полугодии 2019 года вырос на 25%

Как сообщили в АТОР, общий въездной поток иностранных граждан в Россию в первом полугодии 2019 года практически не вырос - годовой прирост составил 0,78%, всего в страну въехало 15,073 млн граждан иностранных государств.
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Родители, которые приходят на несогласованные митинги с малолетними детьми, подвергают их жизнь и здоровье опасности, за что по закону могут быть лишены родительских прав, а также привлечены к административной и уголовной ответственности, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:52
Политика

Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

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Последовавшее официальное заявление Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики - уточняет, что взорвался малогабаритный ядерный реактор, бывший составной частью ЖРД для изделия военного назначения.
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Политика

Муниципальные депутаты Москвы подали заявку на проведение шествия

Муниципальные депутаты подали заявку в мэрию Москвы на проведение шествия 17 августа в центре города. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Обновлено в 04:50
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Лиза Галкина увлеклась йогой и научилась медитировать

Недавно супруг Аллы Пугачевой показал ролик, на котором запечатлена Лиза Галкина, которая научилась медитировать после увлечения йогой.
Обновлено вчера в 16:00
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Свадебного стрелка задержали под Петербургом

«Указанный автомобиль был задержан, в полицию для разбирательства доставлен гражданин 1985 года рождения, у него изъят травматический пистолет», — заявили 12 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 02:07
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К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году.
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В Турции назвали сроки поставки второй батареи С-400

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Сотрудник правоохранительных органов, ударивший девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
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Происшествия

В Ульяновске более десяти человек напали на росгвардейцев

В жилом микрорайоне Верхняя терраса в Ульяновске компания подвыпивших молодых людей вступила в конфликт с сотрудниками Росгвардии, приехавшими по сообщению о нарушении общественного порядка.
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Ученые назвали основную причину рака шеи и головы

Основной причиной возникновения рака шеи и головы, являющегося шестым по распространенности онкологическим заболеванием в мире, является курение.
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Происшествия

В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов

Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.
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ГИБДД Хабкрая объяснила ситуацию с японскими номерами

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Обновлено в 00:30
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Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%

Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
Обновлено в 03:36
Экономика

СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты

По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску».
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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