Экономика
Сбербанк заявил об увеличении количества DDoS-атак в РоссииРИА Новости 08:41
Количество DDoS-атак в России увеличилось примерно в два раза, их продолжительность выросла до 30 минут, также изменилось их качество, заявил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 09:17, Ашберн
Музыка
Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозрения
Обновлено в 04:09
Общество
Температурный рекорд побит в Москве
Обновлено в 07:52
Религия
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Обновлено в 07:33
Политика
Погранслужба Украины сообщила о проблемах на границе с Крымом
Украинские пограничники заявили, что на границе с Крымом возникли осложнения при проведении пропускных операций.
Обновлено в 07:53
Общество
В России впервые применили закон о фейковых новостях
В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено вчера в 16:43
Авто
Эксперты назвали признаки скорой поломки двигателя автомобиля
Если случилось так, что двигатель стал «съедать» его в непомерно больших объемах и, само собой, часто просить «добавки», то вам тоже стоит задуматься, а лучше – сразу обратиться в сервис и провести диагностику.
Обновлено в 04:45
Политика
Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте
Обновлено в 08:59
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Футбол
«Атлетик» и «Алавес» сыграли вничью
"Атлетик" на своем поле сыграл вничью с "Алавесом" в матче 35-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 08:55
Происшествия
На Урале ребенок погиб после катания с горки
Обновлено в 08:14
Автоспорт
В Баку отложили квалификацию Формулы 2
В 14.00 по московскому времени должна была начаться квалификация Формулы 2, но поскольку проверка еще не закончена, из соображений безопасности в FIA решили отложить сессию.
Обновлено вчера в 06:48
Шоу-бизнес
Анжелика Варум устроила дискуссию с хейтерами
Обновлено в 08:14
Футбол
«Спартак» покинут сразу два руководителя клуба
Как сообщает официальный сайт «красно-белых», клуб удовлетворил просьбы вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об уходе с занимаемых должностей.
Обновлено вчера в 08:29
Политика
В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Политика
Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах
Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
Обновлено в 07:16
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным и произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей.
Обновлено вчера в 12:48
Армия и оружие
Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»
«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
В «Правом секторе» заявили о нанесении удара по «российским военнослужащим»
Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск
Обновлено в 06:33
Финансы
Центробанк оставил ключевую ставку без изменений
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
Обновлено вчера в 06:30
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Марокко автомобиль с нелегальными мигрантами упал в канал
Как пишет агентство, автомобиль, перевозивший мигрантов из африканских странах, расположенных к югу от Сахары, упал в субботу утром в оросительный канал на дороге между городами Сайдия и Надор на востоке Марокко.
Обновлено в 08:56
Политика
Путин назвал объем средств на выдачу паспортов жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин сообщил, что объем средств на выдачу паспортов жителям Донбасса может составить 100 млрд рублей в течение нескольких лет.
Обновлено в 05:31
Культура
Известный российский певец выступил на кемеровском корпоративе
На корпоративе одной из кемеровских компаний выступил советский и российский певец Александр Розенбаум, а информация об этом попала в соцсети.
Обновлено в 05:59
Наука
Как сделать ткань полностью непромокаемой: российское ноу-хау
Пять лет назад, работая над новыми материалами для топливных элементов, Михаил и Игорь поняли, что свойство сверхкритических жидкостей растворять некоторые гидрофобные полимеры можно использовать для нанесения на ткань водо- и грязеотталкивающих покрытий.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Силовики пришли к родственникам предполагаемого автора «Сталингулага»
Силовики в пятницу, 26 апреля, пришли с обысками к родственникам возможного автора Telegram-канала «Сталингулаг» — уроженца Махачкалы Александра Горбунова.
Обновлено в 08:37
Политика
Путин назвал обманом слова о реверсе газа на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина получает газ вдвое дороже, чем могла бы, а слова об украинском реверсе газа назвал чушью и обманом.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков
Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 горняков, погибших при аварии в шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 07:52
Политика
В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42