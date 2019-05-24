Недвижимость
Сбербанк заявил о снижении ставок по ипотекеURA.Ru 04:25
По словам Грефа, на рынке в целом ожидается тренд на снижение ипотечных ставок. «С завтрашнего дня мы снижаем ставки по ипотеке на 0,3-0,6 п. п.», — приводит слова главы Сбербанка ТАСС. Минимальная ставка в рамках программы субсидирования с застройщиками составит 8,2% годовых.
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Глава Сбербанка спрогнозировал снижение ставок по ипотеке до конца года
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