Экономика
Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалыРБК 04:50
Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах. Об этом заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов в кулуарах годового собрания акционеров, передает «РИА Новости».
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Происшествия
Женщина упала с трапа самолета в аэропорту Пулково
Прилетевшая из Туниса пожилая женщина упала с трапа самолета в петербургском аэропорту Пулково в пятницу утром.
Обновлено в 02:48
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами
Обновлено в 06:28
Политика
Песков прокомментировал задержания выходцев из силовых структур
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг сотрудника управления К СЭБ ФСБ Кирилла Чекалина и экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.
Обновлено в 06:35
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году
Предполагается, что игры чемпионата мира примет также Ледовый дворец, где проходили состязания в 2000 г. В России чемпионат мира проходил также в 2007 г. в Москве и Мытищах и в 2016 г. в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Харви Вайнштейн заплатит $44 млн по всем вчиненным ему искам
Харви Вайнштейн заплатит $44 млн по всем вчиненным ему искам Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого более 80 женщин обвинили в сексуальных домогательствах, выплатит $44 млн по всем поданным к нему искам, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 06:52
Политика
Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Политика
Зеленский отменил указ Порошенко
Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Дагестане ликвидировали троих боевиков
Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 02:23
Общество
В Петербурге закрыли бесплатное кафе для пенсионеров
Обновлено вчера в 14:03
Общество
Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста
Обновлено вчера в 05:26
Гаджеты
Дебют смартфона Xiaomi Redmi K20 запланирован на конец мая
Компания Xiaomi готовит дебют нового смартфона модели Redmi K20, презентацию гаджета запланировали на 28 мая.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В мечети в Кабуле прогремел взрыв
Обновлено в 06:05
Футбол
Липпи вновь возглавил сборную Китая по футболу
Липпи покинул свой пост в январе 2019 года после окончания контракта. Специалист тренировал сборную Китая с 2016 года.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
О возможности «Красухи» из Хмеймима «ослепить» израильские РЛС
В израильских СМИ обсуждается публикация на российском ресурсе Avia.pro, в которой заявлено о якобы нарушении работы РЛС Израиля в результате использования российской системы РЭБ.
Обновлено в 06:05
Финансы
Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотечным кредитам на 0,3-0,6 процентного пункта (п.п.). Об этом на годовом собрании акционеров сообщил глава банка Герман Греф.
Обновлено в 04:31
Политика
В Кремле назвали реальными опасности из-за рубежа для Рунета
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недружественные шаги из-за рубежа и торговые войны свидетельствуют о реальных угрозах в отношении Рунета.
Обновлено в 06:38
Энергетика
МКБ и структура Сбербанка предъявили исковые требования к Антипинскому НПЗ
Московский кредитный банк (МКБ) и компания СБК, аффилированная со Сбербанком, подали ходатайства о вступлении в дело о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и предъявили исковые требования к предприятию, говорится в материалах суда.
Обновлено в 04:04
Хоккей
Овечкин силовым приёмом отправил американца за борт
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин во время четвертьфинального матча чемпионата мира с США (4:3) провёл потрясающий силовой приём.
Обновлено в 04:02
Музыка
Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено вчера в 11:49
Политика
В Кремле назвали ситуацию с нефтепроводом «Дружба» нештатной
Помощника президента РФ попросили объяснить, повлияет ли ситуация с нефтепроводом «Дружба» на российско-белорусские и российско-европейские отношения.
Обновлено в 06:19
Авто
Audi назвала дату показа нового Audi Q3 Sportback
Уже до конца нынешнего года состоится официальный показ новых моделей, которые смогут приятно удивить своим стилем.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Все пострадавшие при ЧП в Шереметьеве выписаны из НИИ им. Вишневского
Последняя пациентка, пострадавшая в результате авиакатастрофы в столичном аэропорту Шереметьево, выписана из Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Небензя выступил против применения ударных беспилотников
По словам постоянного представителя России при ООН, использование ударных беспилотников приводит к жертвам среди мирного населения Российский постпред при ООН Василий Небензя выразил обеспокоенность участившейся практикой применения ударных беспилотников для борьбы с террористами, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:15
Культура
«Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с Зеленским
«Яндекс» приобрел права на показ сериала «Слуга народа», рассказал «Ведомостям» представитель компании: смотреть сериал можно будет на «Кинопоиске» по подписке.
Обновлено в 04:05
Политика
Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону
Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные о своих экономических показателях.
Обновлено в 05:25