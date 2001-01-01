Экономика

Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалыРБК 04:50

Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах. Об этом заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов в кулуарах годового собрания акционеров, передает «РИА Новости».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сбербанк прокомментировал ситуацию с мошенничеством через терминалы

Комсомольская правда06:52

Сбербанк держит под контролем ситуацию с новым мошенничеством в своих банкоматах

Банки.ру03:48

Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы

РБК04:50

Сбербанк объяснил новый вид мошенничества с банкоматами недопониманием клиентов

Интерфакс04:00

Сбербанк заявил об отсутствии рисков незавершенных операций в терминалах

Взгляд.ру04:51

Сбербанк не расценивает хищения средств клиентов через платежные терминалы как киберугрозу

ТАСС03:46

Сбербанк взял под контроль ситуацию с новым видом мошенничества

Говорит Москва02:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:05, Ашберн
Происшествия

Женщина упала с трапа самолета в аэропорту Пулково

Прилетевшая из Туниса пожилая женщина упала с трапа самолета в петербургском аэропорту Пулково в пятницу утром.
Обновлено в 02:48
Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами

Обновлено в 06:28
Авто

Компания Kia подняла российские цены на две модели 2019 года выпуска

Обновлено в 01:41
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

Обновлено в 03:43
Политика

Песков прокомментировал задержания выходцев из силовых структур

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг сотрудника управления К СЭБ ФСБ Кирилла Чекалина и экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.
Обновлено в 06:35
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году

Предполагается, что игры чемпионата мира примет также Ледовый дворец, где проходили состязания в 2000 г. В России чемпионат мира проходил также в 2007 г. в Москве и Мытищах и в 2016 г. в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Харви Вайнштейн заплатит $44 млн по всем вчиненным ему искам

Харви Вайнштейн заплатит $44 млн по всем вчиненным ему искам Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого более 80 женщин обвинили в сексуальных домогательствах, выплатит $44 млн по всем поданным к нему искам, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 06:52
Политика

Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир

Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Политика

Зеленский отменил указ Порошенко

Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Происшествия

В Дагестане ликвидировали троих боевиков

Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 02:23
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

Обновлено в 03:26
Общество

В Петербурге закрыли бесплатное кафе для пенсионеров

Обновлено вчера в 14:03
Общество

Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста

Обновлено вчера в 05:26
Гаджеты

Дебют смартфона Xiaomi Redmi K20 запланирован на конец мая

Компания Xiaomi готовит дебют нового смартфона модели Redmi K20, презентацию гаджета запланировали на 28 мая.
Обновлено в 05:21
Происшествия

В мечети в Кабуле прогремел взрыв

Обновлено в 06:05
Происшествия

Потолок обрушился на российских школьников во время последнего звонка

Обновлено в 04:10
Футбол

Липпи вновь возглавил сборную Китая по футболу

Липпи покинул свой пост в январе 2019 года после окончания контракта. Специалист тренировал сборную Китая с 2016 года.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие

О возможности «Красухи» из Хмеймима «ослепить» израильские РЛС

В израильских СМИ обсуждается публикация на российском ресурсе Avia.pro, в которой заявлено о якобы нарушении работы РЛС Израиля в результате использования российской системы РЭБ.
Обновлено в 06:05
Финансы

Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотечным кредитам на 0,3-0,6 процентного пункта (п.п.). Об этом на годовом собрании акционеров сообщил глава банка Герман Греф.
Обновлено в 04:31
Политика

В Кремле назвали реальными опасности из-за рубежа для Рунета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недружественные шаги из-за рубежа и торговые войны свидетельствуют о реальных угрозах в отношении Рунета.
Обновлено в 06:38
Энергетика

МКБ и структура Сбербанка предъявили исковые требования к Антипинскому НПЗ

Московский кредитный банк (МКБ) и компания СБК, аффилированная со Сбербанком, подали ходатайства о вступлении в дело о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и предъявили исковые требования к предприятию, говорится в материалах суда.
Обновлено в 04:04
Хоккей

Овечкин силовым приёмом отправил американца за борт

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин во время четвертьфинального матча чемпионата мира с США (4:3) провёл потрясающий силовой приём.
Обновлено в 04:02
Музыка

Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено вчера в 11:49
Политика

В Кремле назвали ситуацию с нефтепроводом «Дружба» нештатной

Помощника президента РФ попросили объяснить, повлияет ли ситуация с нефтепроводом «Дружба» на российско-белорусские и российско-европейские отношения.
Обновлено в 06:19
Авто

Audi назвала дату показа нового Audi Q3 Sportback

Уже до конца нынешнего года состоится официальный показ новых моделей, которые смогут приятно удивить своим стилем.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Все пострадавшие при ЧП в Шереметьеве выписаны из НИИ им. Вишневского

Последняя пациентка, пострадавшая в результате авиакатастрофы в столичном аэропорту Шереметьево, выписана из Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие

Небензя выступил против применения ударных беспилотников

По словам постоянного представителя России при ООН, использование ударных беспилотников приводит к жертвам среди мирного населения Российский постпред при ООН Василий Небензя выразил обеспокоенность участившейся практикой применения ударных беспилотников для борьбы с террористами, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:15
Культура

«Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с Зеленским

«Яндекс» приобрел права на показ сериала «Слуга народа», рассказал «Ведомостям» представитель компании: смотреть сериал можно будет на «Кинопоиске» по подписке.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Российский девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

Обновлено в 05:34
Политика

Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону

Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные о своих экономических показателях.
Обновлено в 05:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное