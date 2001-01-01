Экономика
Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалыРБК 04:50
Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах. Об этом заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов в кулуарах годового собрания акционеров, передает «РИА Новости».
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Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Музыка
Лобода не примет участие в повторном финале «Голос. Дети»
По словам помощницы артистки, 24 мая Лобода даст концерт в Казахстане на стадионе Almaty Arena.
Обновлено вчера в 07:50
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
Обновлено в 05:10
Политика
Филарет отказался подписывать указ о верности уставу ПЦУ
Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписывать указ о верности уставу неканонической Православной церкви Украины.
Обновлено в 08:09
Политика
Песков отметил внимание Путина к коррупционным скандалам
Президент РФ Владимир Путин получает доклады о самых резонансных случаях в сфере борьбы с коррупцией.
Обновлено в 06:43
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено вчера в 16:27
Хоккей
Американская журналистка высмеяла игру сборной России
Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Политика
В Кремле рассказали об опасностях для Рунета из-за рубежа
Торговые войны и недружественные шаги из-за рубежа свидетельствуют о том, что существуют реальные угрозы для Рунета.
Обновлено в 08:20
Кино
В сети появился трейлер нового «Терминатора»
Paramount Pictures предстaвилa первый трейлер фильмa «Терминaтор: Темные судьбы» (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
Суд заочно приговорил экс-юриста ЮКОСа Ивлева к 10 годам колонии
Судебный процесс по уголовному делу экс-адвоката ЮКОСа начался в июне 2018 года и проходил в заочной форме.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Туле ввели план «Перехват» после нападения на полицейского
План «Перехват» введен в Тульской области для розыска напавших на полицейского, сообщил РБК начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
Обновлено в 07:04
Общество
Заместитель Рогозина заработал вдвое больше него
Финансовый директор "Роскосмоса" Дмитрий Беленов заработал в прошлом году в два раза больше главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, следует из опубликованных на сайте "Роскосмоса" деклараций.
Обновлено в 07:30
Футбол
Артем Дзюба назвал финал «Игры престолов» безобразием
Напомним, что по окончании телевизионного шоу была создана петиция с тебованием переснять последнюю серию.
Обновлено в 06:07
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Политика
ЛНР передала Украине 60 заключенных
Власти ЛНР передали украинской стороне 60 заключенных, осужденных еще до того, как произошел конфликт на территории Донбасса.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Росгвардия может перейти на пистолеты Лебедева
Росгвардия планирует в будущем заменить пистолеты Макарова на пистолеты Лебедева, заявил журналистам руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беззубиков.
Обновлено в 08:24
Политика
Зеленский отменил указы Порошенко по Нацсовету по телерадиовещанию
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении и увольнении членов Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.
Обновлено в 06:36
Общество
Племянница Скрипаля передала информацию о разговоре с ним в СК
Виктория Скрипаль — племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — передала информацию о телефонном разговоре с ним в Следственный комитет России.
Обновлено в 07:26
Экономика
Почти треть россиян считают себя бедными
23 мая 2019 года стало известно, что 29,6% россиян считают себя бедными. Их доля за год выросла на 4,3 процентного пункта.
Обновлено в 03:51
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Свердловской области осуждён экс-замначальника колонии
Обновлено в 04:55
Общество
Патриарх Кирилл рассказал, какие способности заложены в народе России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу открыл праздничный концерт на Красной площади в Москве по случаю Дня славянской письменности и культуры, отметив в своем обращении к собравшимся, что письменность, культура и духовность "во многом сформировали облик всего нашего народа".
Обновлено в 08:17
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Маркетплейс Carmiq, который предназначен для владельцев электрокаров, показал, как выглядит Tesla Model S после 725 тысяч километров пробега.
Обновлено в 07:21
Наука
Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео
В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43